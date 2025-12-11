Dhurandhar Box Office collection Day 6: हाई-ऑक्टेन थ्रिलर धुरंधर, पहले हफ्ते में 250 करोड़ के करीब

Dhurandhar Worldwide Box Offce Collection Day 6: रणवीर सिंह की बड़े पर्दे पर वापसी काफी धूमधाम वाली रही है. हलचल, चर्चा और कुछ विवादों के बीच धुरंधर जल्द ही दिसंबर की वो सबसे चर्चित बॉलीवुड फिल्म बन गई जिसका लोग काफी समय से इंतजार कर रहे थे. सैय्यारा के बाद ठंडे पड़े बॉक्स ऑफिस में इस फिल्म ने नया जोश भर दिया है. फिल्म ने पहले ही दिन 28 करोड़ रुपये की कमाई की और साल की सबसे बड़ी रोम-कॉम को पीछे छोड़ते हुए वीकेंड में आसानी से हिट रही.

हालांकि यह फिल्म अब रणवीर सिंह (Ranveer Singh) की छठी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई है, लेकिन असली सीन चुराने वाले बने अक्षय खन्ना. दर्शक उनकी साल की दूसरी शानदार एक्टिंग की तारीफ कर रहे हैं, जो छावा में औरंगज़ेब की उनकी चर्चित भूमिका के बाद आई. निर्देशक फराह खान ने उनकी एक्टिंग को ‘ऑस्कर लायक’ कहा. वहीं उनके एंट्री के साथ बजने वाला बैकग्राउंड म्यूजिक वायरल हो गया है, जिसकी तुलना एनिमल के जमाल कूदू सीक्वेंस से की जा रही है. बढ़ते रिव्यूज और पार्ट-2 की घोषणा के साथ फिल्म को लेकर उत्साह और भी बढ़ गया है.

Advertisment

Also Read: रणवीर सिंह की भारी फीस और धुरंधर की रिकॉर्ड कमाई ने सोशल मीडिया पर मचाई हलचल

धुरंधर का कलेक्शन – दिन 6: वर्ल्डवाइड बॉक्स ऑफिस अपडेट

Sacnilk के अनुसार, धुरंधर ने 28 करोड़ रुपये के ओपनिंग के साथ शुरुआत की और शनिवार को 32 करोड़ रुपये की मजबूत कमाई के साथ वापसी की. रविवार को 34% की शानदार बढ़त ने इसे 43 करोड़ रुपये तक पहुंचा दिया, जिससे वीकेंड का कुल कलेक्शन 75 करोड़ रुपये से अधिक हो गया. सोमवार को भी फिल्म ने शानदार प्रदर्शन जारी रखा—हालांकि कलेक्शन में 45% की गिरावट हुई, इसके बावजूद फिल्म ने 23 करोड़ रुपये कमाए, जो इसे महामारी के बाद के सबसे मजबूत वीकडे परफॉर्मर्स में शामिल करता है.

वर्ल्डवाइड टोटल अब 233 करोड़ रुपये तक पहुंच गया है, जिसमें विदेशी कमाई 50 करोड़ रुपये को छू गई है. पांचवे दिन फिल्म ने 26 करोड़ रुपये और छठे दिन 23 करोड़ रुपये कमाए. इस पहले हफ्ते की मजबूत कमाई ने फिल्म को सिर्फ भारत में ही 180 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार करने में मदद की.

Also Read: फिल्म ‘धुरंधर’ के टाइटल ट्रैक पर नाचे पाकिस्तानी, इंटरनेट पर छाया वीडियो

ओक्यूपेंसी के मामले में धुरंधर ने छह हज़ार से अधिक शो में लगभग 37.58% स्टेडी ओक्यूपेंसी बनाए रखी, जिसमें रात के शो में सबसे ज्यादा दर्शक जुटे. मुंबई ने 1,029 शो में 43% ओक्यूपेंसी के साथ सबसे बढ़िया प्रदर्शन किया, जबकि दिल्ली-एनसीआर में यह लगभग 41% रहा. पुणे ने भी कमाल का प्रदर्शन किया, यहां तक कि पुणे में वीक डेज में भी 50% से अधिक सीटें भरी हुई थीं.

संजय दत्त, आर. माधवन, अर्जुन रामपाल और सारा अर्जुन जैसे महत्वपूर्ण किरदारों के साथ ये फिल्म टीवी, OTT और YouTube के टैलेंट को एक साथ लेकर आई है. ये जो है जिंदगी के जमील जमाली और भाभीजी घर पर हैं की सौम्या टंडन जैसे परिचित चेहरे फिल्म में अतिरिक्त गहराई और नॉस्टैल्जिया जोड़ते हैं. दर्शकों की शानदार प्रतिक्रिया से साफ है: भारत में हाई-ऑक्टेन स्पाई थ्रिलर्स का क्रेज कभी खत्म नहीं होने वाला है.

Also Read: क्वांट मल्टी एसेट एलोकेशन डायरेक्ट प्लान: 20%+ CAGR के साथ शीर्ष पर

Note: This content has been translated using AI. It has also been reviewed by FE Editors for accuracy.

To read this article in English, click here.