रुकी नहीं धुरंधर की रफ्तार, 24वें दिन भी बॉक्स ऑफिस पर मचाया गदर, बनाया 1100 करोड़ी रिकॉर्ड

रणवीर सिंह की धुरंधर ने 1100 करोड़ रूपए कमाकर पठान को पीछे छोड़ दिया है और अब जवा' के रिकॉर्ड की ओर बढ़ रही है. भारत में 741 करोड़ रूपए (नेट) कमाने वाली इस ऐतिहासिक फिल्म का सीक्वल मार्च 2026 में आएगा.

Written byFE Hindi Desk

रणवीर सिंह की धुरंधर ने 1100 करोड़ रूपए कमाकर पठान को पीछे छोड़ दिया है और अब जवा' के रिकॉर्ड की ओर बढ़ रही है. भारत में 741 करोड़ रूपए (नेट) कमाने वाली इस ऐतिहासिक फिल्म का सीक्वल मार्च 2026 में आएगा.

FE Hindi Desk
धुरंधर फिल्म ने अब तक दुनिया भर में 1,100.23 करोड़ रूपए की कमाई कर ली है, जबकि भारत में इसका कुल ग्रॉस कलेक्शन 862.23 करोड़ रूपए तक पहुंच गया है. Photograph: (Image Source: X)

Dhurandhar Box Office Collection Day 25: आदित्य धर की स्पाई एक्शन फिल्म 'धुरंधर', जिसमें रणवीर सिंह मुख्य भूमिका में हैं, रिलीज़ के 24वें दिन भी बॉक्स ऑफिस पर शानदार प्रदर्शन कर रही है.c

रविवार 28 दिसंबर को 'धुरंधर' ने सिद्धार्थ आनंद की 'पठान' (2023) के वर्ल्डवाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन को पीछे छोड़ते हुए एक बड़ी उपलब्धि हासिल की. इसी के साथ यह फिल्म ग्लोबली अब तक की सातवीं सबसे ज्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्म बन गई है, जो इसके सिनेमाई सफर में एक और नया कीर्तिमान है.

‘धुरंधर’ ने भारतीय बॉक्स ऑफिस कलेक्शन को दी मजबूती

इंडस्ट्री ट्रैकर सैकनिल्क के शुरुआती अनुमानों के मुताबिक ‘धुरंधर’ ने रविवार को भारत में 22.5 करोड़ रूपए का नेट कलेक्शन किया. यह शनिवार के 20.5 करोड़ रूपए के मुकाबले बढ़ोतरी दर्शाता है, जिससे फिल्म के चौथे वीकेंड में लगातार ग्रोथ साफ नजर आई. मेकर्स के अनुसार फिल्म का कुल घरेलू नेट कलेक्शन अब 706.40 करोड़ रूपए तक पहुंच चुका है.

भारत में अब तक केवल कुछ ही भारतीय फिल्में 700 करोड़ रूपए के नेट कलेक्शन का आंकड़ा पार कर पाई हैं. इनमें ‘पुष्पा 2: द रूल’ (1,234.1 करोड़ रूपए), ‘बाहुबली 2: द कन्क्लूजन’ (1,030.42 करोड़ रूपए), ‘केजीएफ: चैप्टर 2’ (859.7 करोड़ रूपए) और ‘आरआरआर’ (782.2 करोड़ रूपए) शामिल हैं.

‘धुरंधर’ का वर्ल्डवाइड कलेक्शन 1100 करोड़ रूपए के पार

ग्लोबली ‘धुरंधर’ ने अब शाहरुख खान की फिल्म ‘पठान’ के 1,055 करोड़ रूपए के वर्ल्डवाइड कलेक्शन को पीछे छोड़ दिया है. मौजूदा समय में 1,100.23 करोड़ रूपए के ग्लोबल ग्रॉस के साथ, यह फिल्म अब एटली द्वारा निर्देशित ‘जवान’ के करीब पहुंच गई है, जिसने दुनियाभर में लगभग 1,160 करोड़ रूपए की कमाई की थी.

हालांकि, ओवरसीज कलेक्शन के मोर्चे पर फिल्म के सामने चुनौती बनी हुई है. जहां ‘धुरंधर’ ने विदेशों में करीब 230 करोड़ रूपए की कमाई की है, वहीं ‘जवान’ का ओवरसीज कलेक्शन लगभग 400 करोड़ रूपए रहा था. ऐसे में यह कहना अभी मुश्किल है कि रणवीर सिंह अभिनीत यह फिल्म उस रिकॉर्ड को पार कर पाएगी या नहीं.

विभिन्न शोज के दौरान 'धुरंधर' की ऑक्युपेंसी 

फिल्म ने रविवार को कुल मिलाकर 46.58 प्रतिशत की हिंदी ऑक्युपेंसी दर्ज की. सुबह के शो 26.31 प्रतिशत ऑक्युपेंसी के साथ शुरू हुए, जिनमें दोपहर के शोज के दौरान भारी उछाल देखा गया और यह 56.54 प्रतिशत तक पहुंच गई. शाम की स्क्रीनिंग ने भी अपनी मजबूत पकड़ बनाए रखी और 56.89 प्रतिशत ऑक्युपेंसी दर्ज की.

‘धुरंधर’ के बारे में

आदित्य धर के निर्देशन में बनी ‘धुरंधर’ में रणवीर सिंह (Ranveer Singh) ने हमज़ा का किरदार निभाया है, जो एक भारतीय खुफिया एजेंट है और कराची में सक्रिय गैंग और आतंकी नेटवर्क में घुसपैठ करता है. फिल्म में अक्षय खन्ना, अर्जुन रामपाल, संजय दत्त और आर माधवन भी अहम भूमिकाओं में नजर आते हैं.

‘धुरंधर’ का सीक्वल कन्फर्म

भारत और विदेशों में दर्शकों के लगातार मजबूत समर्थन के साथ ‘धुरंधर’ भारतीय एक्शन सिनेमा के लिए नए बेंचमार्क स्थापित करती जा रही है. फिल्म के सीक्वल ‘धुरंधर: पार्ट 2’ की आधिकारिक घोषणा कर दी गई है और इसे मार्च 2026 में रिलीज किए जाने की योजना है.

Note: This content has been translated using AI. It has also been reviewed by FE Editors for accuracy.

To read this article in English, click here.

