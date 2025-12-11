सलमान खान से ऐश्वर्या राय तक: क्यों बॉलीवुड सितारे अपने पर्सनालिटी राइट्स की सुरक्षा के लिए कोर्ट का रुख कर रहे हैं

सलमान खान ने दिल्ली हाई कोर्ट में अपने पर्सनालिटी राइट्स की सुरक्षा के लिए अपील की है. इसका मतलब है कि उनका नाम, तस्वीर, आवाज और लुक बिना उनकी अनुमति के किसी भी बिजनेस या कमर्शियल काम में इस्तेमाल न हो. आजकल डीपफेक और जनरेटिव AI (artificial intelligence) के जमाने में, बहुत से एक्टर्स अपनी पहचान बचाने के लिए कानून का सहारा ले रहे हैं, क्योंकि पब्लिक फिगर होने के नाते उन्हें फेक न्यूज़, ऑनलाइन ट्रोलिंग, साइबरबुलिंग, चेहरे के हेर-फेर वाली तस्वीरें, डिजिटल स्टॉकिंग और सेक्सुअल कंटेंट का शिकार होने का खतरा ज्यादा रहता है.

लाइव लॉ के अनुसार सलमान खान (Salman Khan) से कुछ ही दिन पहले नंदमुरी तारक रामा राव, जिन्हें एनटीआर जूनियर के नाम से जाना जाता है, ने भी इसी तरह की सुरक्षा के लिए कोर्ट का रुख किया था.

यहाँ कुछ और बॉलीवुड सेलेब्रिटीज़ हैं जिन्होंने 2025 में अपने पर्सनालिटी राइट्स की कानूनी सुरक्षा के लिए कदम उठाया:

अजय देवगन

नवंबर में अजय देवगन ने दिल्ली हाई कोर्ट का रुख किया और अपने नाम, आवाज़ और पर्सोना के अनाधिकृत उपयोग के खिलाफ कार्रवाई की मांग की. अभिनेता ने उन प्लेटफॉर्म्स, फेसबुक ग्रुप्स और फैन पेजेज़ को रोकने का अनुरोध किया जो उनके पर्सोना का अनुचित इस्तेमाल कर रहे थे. उन्होंने पोर्नोग्राफ़िक कंटेंट, विशेषकर डीपफेक पोर्नोग्राफ़िक कंटेंट के फैलाव की भी शिकायत की. दिल्ली हाई कोर्ट ने उन्हें सुरक्षा देते हुए निर्देश दिया कि जो वेबसाइट्स उनके नाम और छवि का अनधिकृत उपयोग कर रही हैं, वे डीपफेक्स और अन्य अनुचित सामग्री को तुरंत हटा दें.

अभिषेक बच्चन

अजय देवगन से दो महीने पहले, सितंबर में अभिषेक बच्चन ने अपने पर्सनालिटी राइट्स की सुरक्षा के लिए इसी तरह का केस दायर किया. दिल्ली हाई कोर्ट ने माना कि बच्चन का नाम, तस्वीरें और सिग्नेचर उनकी अनुमति के बिना और AI की मदद से कुछ वेबसाइट्स द्वारा गलत तरीके से इस्तेमाल किए जा रहे थे. ऐसे डिजिटल प्लेटफॉर्म्स को इसे रोकने का आदेश दिया गया.

ऋतिक रोशन

अक्टूबर में, ऋतिक रोशन ने अपने पर्सनालिटी राइट्स की सुरक्षा के लिए कोर्ट का रुख किया और उन्हें भी कोर्ट से इसी तरह की राहत मिली थी. दिल्ली हाई कोर्ट ने बॉलीवुड अभिनेता ऋतिक रोशन की पर्सनालिटी और पब्लिसिटी राइट्स की सुरक्षा करते हुए उनके खिलाफ सोशल मीडिया पर डले ओब्जेक्शनेबले पोस्ट हटाने का आदेश दिया.

ऐश्वर्या राय बच्चन

सितंबर में दिल्ली हाई कोर्ट ने ऐश्वर्या के राइट्स की सुरक्षा की और उनके पर्सनालिटी राइट्स के अनधिकृत उपयोग पर कहते हुए कि कोर्ट ऐसे मामलों पर “आँख बंद नहीं कर सकता", कड़ी आपत्ति जताई. कोर्ट ने प्लेटफॉर्म्स को निर्देश दिया कि वे किसी भी माध्यम या फॉर्मेट पर AI, जनरेटिव AI, मशीन लर्निंग, डीपफेक्स, फेस मॉर्फिंग आदि का इस्तेमाल कर सामग्री बनाने, साझा करने या उसे फैलाने से रोकें.

कुमार सानू

बॉलीवुड सिंगर कुमार सानू ने दिल्ली हाई कोर्ट में शिकायत की कि उनके पर्सनालिटी राइट्स का गलत इस्तेमाल हो रहा है और उनसे निपटने के लिए उन्होंने स्थायी रोक लगाने की मांग की. 15 अक्टूबर को कोर्ट ने अंतरिम आदेश में उन्हें उनके नाम, छवि, आवाज़ और गायन शैली के अनधिकृत व्यावसायिक उपयोग से सुरक्षा प्रदान की.

श्री श्री रवि शंकर

अक्टूबर में, आध्यात्मिक गुरु श्री श्री रवि शंकर को दिल्ली हाई कोर्ट द्वारा सुरक्षा प्रदान की गई. कोर्ट ने अज्ञात पक्षों को उनकी छवि, आवाज़, रूप-रंग या पर्सनालिटी के किसी भी अन्य पहलू का डीपफेक या AI-जनित कंटेंट बनाने और गलत इस्तेमाल करने से रोक दिया.

Note: This content has been translated using AI. It has also been reviewed by FE Editors for accuracy.

To read this article in English, click here.