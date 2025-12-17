60 करोड़ रुपये के 'फर्जीवाड़े' में फंसीं शिल्पा शेट्टी, जानें क्या है पूरा विवाद

अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी और उनके पति, व्यवसायी राज कुंद्रा पर कथित तौर पर 60 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी के मामले में जालसाजी का आरोप लगाया गया है. मुंबई पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा (EOW) ने व्यवसायी दीपक कोठारी द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत के बाद यह धारा जोड़ी है. अधिकारियों ने बताया कि जांच के दौरान मिले सबूतों के आधार पर यह आरोप लगाया गया है, जिससे अब इस मामले की जांच का दायरा बढ़ने की उम्मीद है.

'बेस्ट डील टीवी' से जुड़ी शिकायत

यह मामला 'बेस्ट डील टीवी प्राइवेट लिमिटेड' से संबंधित है, जो एक होम शॉपिंग और ऑनलाइन रिटेल कंपनी थी और अब बंद हो चुकी है. शिल्पा शेट्टी और राज कुंद्रा इस कंपनी के डायरेक्टर्स थे. शिकायत के अनुसार, कोठारी के साथ इस कंपनी से जुड़े एक लोन-सह-निवेश लोन-कम-इन्वेस्टमेंट सौदे में कथित तौर पर धोखाधड़ी की गई थी.

Advertisment

Also Read: डेस्क जॉब: क्या आप अपनी सफलता की कीमत अपनी सेहत से चुका रहे हैं?

ED की संभावित कार्रवाई

कोठारी के वकीलों ने एक बयान में कहा कि शिकायतकर्ता प्रवर्तन निदेशालय (ED) का दरवाजा खटखटाने की योजना बना रहा है ताकि इस मामले में शामिल कथित धन का पता लगाया जा सके और उसे जब्त किया जा सके. उन्होंने यह भी कहा कि प्रिवेंशन ऑफ़ मनी लाउंडरिंग एक्ट (PMLA) के तहत संपत्तियों को कुर्क (Seize/Attach) करने का अनुरोध किया जाएगा.

Also Read: धुरंधर: फिल्म में 'हवाला किंग' जावेद खनानी बने अंकित सागर, असलियत जानकर रह गए हैरान

शिल्पा शेट्टी ने आरोपों को नकारा

शिल्पा शेट्टी ने इंस्टाग्राम पर एक स्टोरी के जरिए इस मामले पर अपनी प्रतिक्रिया दी. उन्होंने कहा कि उनके और उनके पति के खिलाफ लगाए गए आरोप निराधार (baseless) हैं. उन्होंने आगे कहा कि बिना किसी कानूनी आधार के इन मुद्दों को क्रिमिनल एंगल दिया जा रहा है.

हाई कोर्ट में याचिका दायर

शेट्टी ने कहा कि मामले को खारिज करने की मांग करते हुए हाई कोर्ट में पहले ही एक याचिका दायर की जा चुकी है और वह फिलहाल लंबित है. उन्होंने आगे कहा कि उन्होंने और कुंद्रा ने जांच में पूरी तरह से सहयोग किया है और उन्हें न्यायिक प्रक्रिया पर पूरा भरोसा है. साथ ही, उन्होंने मीडिया से संयम बरतने का अनुरोध किया क्योंकि मामला अभी अदालत के विचाराधीन है.

Also Read: Dhurandhar Box Office Collection Day 12 : धुरंधर की कमाई 600 करोड़ के पार, वर्ल्डवाइड हिट हुई फिल्म

60 करोड़ रुपये के आरोपों का विवरण

यह मामला14 अगस्त (2025) को मुंबई में दर्ज किया गया था.शिकायतकर्ता दीपक कोठारी का आरोप है कि 2015 से 2023 के बीच उन्हें 'बेस्ट डील टीवी प्राइवेट लिमिटेड' में लगभग 60 करोड़ रुपये निवेश करने के लिए प्रेरित किया गया था.उनका दावा है कि इस राशि का उपयोग व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए नहीं किया गया, बल्कि इसे निजी इस्तेमाल के लिए डायवर्ट कर दिया गया.

Also Read: ChatGPT Images Upgrade: फोटो एडिटिंग हुई अब और भी आसान, ChatGPT ने लॉन्च किया नया और सुपरफास्ट इमेज मॉडल

जांच के दौरान राज कुंद्रा का पक्ष

जांच के दौरान राज कुंद्रा ने कथित तौर पर बताया कि राशि का एक हिस्सा अभिनेत्री बिपाशा बसु और नेहा धूपिया को प्रोफेशनल फीस के रूप में भुगतान किया गया था. अक्टूबर में दिए गए एक पिछले बयान में कुंद्रा ने कहा था कि उनकी कंपनी बिजली और घरेलू उपकरणों का व्यापार करती थी और 2016 की नोटबंदी के बाद उसे भारी नुकसान हुआ था.

Note: This content has been translated using AI. It has also been reviewed by FE Editors for accuracy.

To read this article in English, click here.