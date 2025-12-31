बैटल ऑफ गलवान कास्ट फीस: जानिए सलमान, गोविंदा और चित्रांगदा में से किसकी जेब सबसे ज्यादा भरी

सलमान खान ने 27 दिसंबर, 2025 को अपने 60वें जन्मदिन पर अपनी नई फिल्म 'बैटल ऑफ गलवान' का फर्स्ट लुक दिखाकर सबको हैरान कर दिया है. पिछले 40 सालों में सलमान ने खुद को बार-बार बदला है—कभी वो चॉकलेटी हीरो बने, तो कभी 'दबंग' बनकर एक्शन दिखाया. अब डायरेक्टर अपूर्व लाखिया की इस फिल्म में वो एक फौजी के किरदार में नजर आएंगे.

जहां एक ओर यह अंदाजा लगाया जा रहा है कि सलमान खान (Salman Khan) इस फिल्म में कर्नल संतोष बाबू का किरदार निभाएंगे, वहीं 'हिंदुस्तान टाइम्स' को एक सूत्र ने बताया कि यह फिल्म उन पर आधारित कोई बायोपिक नहीं है, बल्कि यह मोटे तौर पर गलवान घाटी में हुए संघर्ष की घटनाओं पर आधारित है.

'बैटल ऑफ गलवान', जो 2020-2021 के भारत-चीन सैन्य संघर्ष से प्रेरित है, उसने चीन को नाराज कर दिया है. चीन (China) के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स ने इस फिल्म में दिखाई गई लड़ाई पर आपत्ति जताई है. अखबार ने इसे एक 'ओवर-द-टॉप' यानी हकीकत से बहुत ज्यादा बढ़ा-चढ़ाकर दिखाई गई फिल्म कहा है और दावा किया है कि इसमें दिखाई गई घटनाएं तथ्यों के साथ मेल नहीं खातीं हैं.

चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स ने अपनी रिपोर्ट में फिल्म पर तीखा हमला बोलते हुए कहा है कि "बॉलीवुड फिल्में ज्यादा से ज्यादा मनोरंजन के लिए बनाई जाती हैं और इमोशंस से भरी होती हैं. लेकिन सिनेमा में किसी भी बात को कितना भी बढ़ा-चढ़ाकर क्यों न दिखाया जाए, वह न तो इतिहास को बदल सकता है और न ही अपनी जमीन की रक्षा करने के लिए चीनी सेना (PLA) के मजबूत इरादों को हिला सकता है."

'बैटल ऑफ गलवान' के लिए सलमान खान की भारी-भरकम फीस

अपने शानदार फ़िल्मी करियर और यादगार किरदारों के दम पर, सलमान खान ने लगभग 2,900 करोड़ रूपए की संपत्ति (net worth) बनाई है, जिसका बड़ा हिस्सा उनकी फिल्मों से आता है. 'फोर्ब्स' के मुताबिक, सलमान भारत में सबसे ज्यादा कमाई करने वाले सितारों में से एक हैं. फिल्मों के अलावा, सुजुकी मोटरसाइकिल से लेकर क्लोरमिंट जैसे बड़े ब्रांड्स के विज्ञापनों से होने वाली उनकी मोटी कमाई ने भी उनकी संपत्ति को बढ़ाने में बड़ा योगदान दिया है.

'सियासत डेली' में छपी एक रिपोर्ट के अनुसार, सलमान खान इस फिल्म के लिए 110 करोड़ रूपए की भारी-भरकम फीस ले रहे हैं. 'फोर्ब्स' के मुताबिक, सलमान आमतौर पर अपनी फिल्मों के लिए 100 करोड़ रूपए से 150 करोड़ रूपए के बीच चार्ज करते हैं. वहीं, रियलिटी शो 'बिग बॉस' होस्ट करने के लिए वह एक सीजन के 150 करोड़ रूपए से 250 करोड़ रूपए तक कमाते हैं. हालांकि, खबरों की मानें तो 'बिग बॉस 19' के लिए उन्होंने अपनी फीस में लगभग 40% की कटौती की थी, जिसके बाद इस सीजन की उनकी कुल कमाई 150 करोड़ रूपए रही.

'बैटल ऑफ गलवान' के कलाकार कितनी फीस ले रहे हैं?

चित्रांगदा सिंह: 'हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी' फिल्म से मशहूर हुई एक्ट्रेस चित्रांगदा इस फिल्म में सलमान खान के अपोजिट नजर आएंगी. खबरों के मुताबिक, उन्हें इस रोल के लिए 2 करोड़ रूपए मिल रहे हैं.

गोविंदा: 'कुली नंबर 1' स्टार गोविंदा फिल्म में एक बेहद अहम भूमिका निभा रहे हैं. 'सियासत' की रिपोर्ट के अनुसार, उन्हें इस रोल के लिए 8 करोड़ रूपए की फीस दी जा रही है.

अन्य कलाकार: फिल्म में काम कर रहे अंकुर भाटिया को 1.5 करोड़ रूपए और अभिलाष चौधरी को 50 लाख रूपए दिए जा रहे हैं. वहीं हीरा सोहल की सैलरी 1 करोड़ रूपए बताई जा रही है.

फिल्म के बारे में कुछ खास बातें

इस फिल्म को 'सलमान खान प्रोडक्शंस' के बैनर तले बनाया गया है. फिल्म का निर्देशन अपूर्वा लाखिया ने किया है, जिन्होंने 'हसीना पारकर' और 'शूटआउट एट लोखंडवाला' जैसी मशहूर फ़िल्में बनाई हैं. फिल्म 17 अप्रैल, 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी.

