Tribute to Dharmendra: “आप मेरे लिए पिता जैसे थे” – शाहरुख खान ने धर्मेंद्र के लिए लिखा भावुक संदेश

Shah Rukh Khan Tribute To Dharmendra

Dharmendra Tribute: शाहरुख खान, जो मुंबई में धर्मेंद्र के अंतिम संस्कार में शामिल हुए, ने सोमवार देर रात सोशल मीडिया पर ‘असली ही-मैन’ को भावुक श्रद्धांजलि अर्पित की. उन्होंने बताया कि धर्मेंद्र उनके लिए एक पिता जैसी भूमिका रखते थे.

Tribute to Dharmendra:बॉलीवुड के लीजेंड धर्मेंद्र का 24 नवंबर को 89 वर्ष की उम्र में लम्बी बीमारी के बाद निधन हो गया. उनके निधन की पुष्टि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की, जिन्होंने इसे “भारतीय सिनेमा में एक युग का अंत” करार दिया. जल्द ही अभिनेता के प्रति श्रद्धांजलि देने वालों की भीड़ जुट गई, जिसमें अमिताभ बच्चन, अभिषेक बच्चन, शाहरुख खान, सलमान खान, आमिर खान सहित कई अभिनेता शामिल थे. धर्मेंद्र का अंतिम संस्कार मुंबई के पवन हंस श्मशान घाट, विले पार्ले में किया गया.

‘आप मेरे लिए पिता समान थे’

शाहरुख खान ने सोशल मीडिया पर अभिनेता को भावुक श्रद्धांजलि दी और कहा कि वह उनके लिए एक पिता जैसे थे.

SRK ने X (पूर्व में ट्विटर) पर लिखा, “रेस्ट इन पीस धर्म जी आप मेरे लिए पिता समान थे….”

उन्होंने आगे कहा, “जिस तरह आपने मुझे आशीर्वाद और प्यार दिया, उसके लिए धन्यवाद. यह केवल उनके परिवार के लिए ही नहीं, बल्कि सिनेमा और दुनिया भर के फिल्म प्रेमियों के लिए भी एक अपूरणीय और असहनीय क्षति है.”

SRK ने अपने भावुक पोस्ट का समापन धर्मेंद्र की विरासत और भारतीय सिनेमा में उनके योगदान को सम्मानित करते हुए किया.

उन्होंने अपने सोशल मीडिया पोस्ट को समाप्त करते हुए लिखा, “आप अमर हैं… और आपकी आत्मा हमेशा आपकी फिल्मों और आपके सुंदर परिवार के माध्यम से जीवित रहेगी. आपको हमेशा प्यार करता रहूँगा.” 

साथ ही, उन्होंने अभिनेता के साथ अपनी एक तस्वीर भी साझा की, जिसमें दोनों मुस्कुरा रहे हैं.

धर्मेंद्र का 89 वर्ष की उम्र में निधन

धर्मेंद्र मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल से डिस्चार्ज होने के बाद घर पर मेडिकल निगरानी में थे, जहां उन्हें सांस की तकलीफ के कारण भर्ती किया गया था. हालांकि उन्हें हफ्तों का इलाज मिला और 12 नवंबर को घर लौटने की अनुमति दी गई थी, फिर भी वे लगातार निगरानी में थे.

सोमवार दोपहर को उनके निवास से एक एम्बुलेंस जाते हुए देखी गई, जो एक मेडिकल इमरजेंसी का संकेत थी. इसके तुरंत बाद उनके पुत्र सन्नी देओल, पुत्री ईशा देओल और पत्नी हेमा मालिनी को मुंबई के पवन हंस श्मशान घाट पहुंचते हुए कैमरे में कैद किया गया. अभिनेता का निधन उनके 90 वें जन्मदिन से कुछ ही दिन पहले हुआ. उनके निधन की खबर उस समय सामने आई जब उनकी आगामी फिल्म इक्कीस का फर्स्ट-लुक पोस्टर सोशल मीडिया पर वायरल हुआ.

