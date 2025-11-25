Tribute to Dharmendra: “आप मेरे लिए पिता जैसे थे” – शाहरुख खान ने धर्मेंद्र के लिए लिखा भावुक संदेश

Tribute to Dharmendra:बॉलीवुड के लीजेंड धर्मेंद्र का 24 नवंबर को 89 वर्ष की उम्र में लम्बी बीमारी के बाद निधन हो गया. उनके निधन की पुष्टि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की, जिन्होंने इसे “भारतीय सिनेमा में एक युग का अंत” करार दिया. जल्द ही अभिनेता के प्रति श्रद्धांजलि देने वालों की भीड़ जुट गई, जिसमें अमिताभ बच्चन, अभिषेक बच्चन, शाहरुख खान, सलमान खान, आमिर खान सहित कई अभिनेता शामिल थे. धर्मेंद्र का अंतिम संस्कार मुंबई के पवन हंस श्मशान घाट, विले पार्ले में किया गया.

Also Read: Dharmendra Tribute: “एक और वीर दिग्गज हमें छोड़ कर चला गया …’: अमिताभ बच्चन का धर्मेंद्र के लिए मार्मिक पोस्ट

Advertisment

‘आप मेरे लिए पिता समान थे’

शाहरुख खान ने सोशल मीडिया पर अभिनेता को भावुक श्रद्धांजलि दी और कहा कि वह उनके लिए एक पिता जैसे थे.

SRK ने X (पूर्व में ट्विटर) पर लिखा, “रेस्ट इन पीस धर्म जी आप मेरे लिए पिता समान थे….”

उन्होंने आगे कहा, “जिस तरह आपने मुझे आशीर्वाद और प्यार दिया, उसके लिए धन्यवाद. यह केवल उनके परिवार के लिए ही नहीं, बल्कि सिनेमा और दुनिया भर के फिल्म प्रेमियों के लिए भी एक अपूरणीय और असहनीय क्षति है.”

SRK ने अपने भावुक पोस्ट का समापन धर्मेंद्र की विरासत और भारतीय सिनेमा में उनके योगदान को सम्मानित करते हुए किया.

उन्होंने अपने सोशल मीडिया पोस्ट को समाप्त करते हुए लिखा, “आप अमर हैं… और आपकी आत्मा हमेशा आपकी फिल्मों और आपके सुंदर परिवार के माध्यम से जीवित रहेगी. आपको हमेशा प्यार करता रहूँगा.”

Also Read: NFO : नवी एएमसी ने लॉन्च किया देश का पहला लो कास्ट निफ्टी मिडस्मॉलकैप 400 इंडेक्स फंड, सिर्फ 100 रुपये से निवेश शुरू

Rest in Peace Dharam ji. You were nothing short of a father figure to me… thank u for showering me with blessings and love the way you did. An inconsolable and irreplaceable loss to not just his family, but to cinema and film lovers world over. You are immortal… and your soul… pic.twitter.com/Vsxe8C8qVZ — Shah Rukh Khan (@iamsrk) November 24, 2025

साथ ही, उन्होंने अभिनेता के साथ अपनी एक तस्वीर भी साझा की, जिसमें दोनों मुस्कुरा रहे हैं.

Income Tax Refund Delay : इनकम टैक्स रिफंड में देरी की क्या हो सकती है वजह? घर बैठे ऐसे चेक करें अपने ITR का स्टेटस

धर्मेंद्र का 89 वर्ष की उम्र में निधन

धर्मेंद्र मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल से डिस्चार्ज होने के बाद घर पर मेडिकल निगरानी में थे, जहां उन्हें सांस की तकलीफ के कारण भर्ती किया गया था. हालांकि उन्हें हफ्तों का इलाज मिला और 12 नवंबर को घर लौटने की अनुमति दी गई थी, फिर भी वे लगातार निगरानी में थे.

सोमवार दोपहर को उनके निवास से एक एम्बुलेंस जाते हुए देखी गई, जो एक मेडिकल इमरजेंसी का संकेत थी. इसके तुरंत बाद उनके पुत्र सन्नी देओल, पुत्री ईशा देओल और पत्नी हेमा मालिनी को मुंबई के पवन हंस श्मशान घाट पहुंचते हुए कैमरे में कैद किया गया. अभिनेता का निधन उनके 90 वें जन्मदिन से कुछ ही दिन पहले हुआ. उनके निधन की खबर उस समय सामने आई जब उनकी आगामी फिल्म इक्कीस का फर्स्ट-लुक पोस्टर सोशल मीडिया पर वायरल हुआ.

Also Read: Ram Mandir Dhwajarohan LIVE Updates: राम मंदिर के शिखर पर पीएम मोदी ने फहराया केसरिया ध्वज

Note: This content has been translated using AI. It has also been reviewed by FE Editors for accuracy.

To read this article in English, click here.