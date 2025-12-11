Shahrukhz by Danube Sold Out: शाहरुख्ज बाय डेन्यूब दुबई में लॉन्च होते ही हुआ सोल्ड आउट, ₹5,000 करोड़ से अधिक की हुई बुकिंग

Shahrukhz by Danube: दुबई में बॉलीवुड सुपरस्टार शाहरुख़ ख़ान (Shah Rukh Khan) के नाम वाला 55-मंज़िला सुपर-लक्ज़री टॉवर “शाहरुख्ज बाय डेन्यूब” अपनी लॉन्चिंग के दिन ही सोल्ड आउट हो गया. इसकी कुल कीमत 5,000 करोड़ रुपये से भी ज़्यादा है.

टॉवर की सारी यूनिट्स, जो 2029 तक बनकर तैयार हो जाएंगी, बुकिंग खुलते ही बिक गईं. बुकिंग दुबई में भव्य लॉन्च समारोह किए जाने के दो हफ़्ते पहले शुरू हुई थी.

इस प्रोजेक्ट की घोषणा दुबई एक्सपो सिटी के दुबई एग्ज़िबिशन सेंटर में एक भव्य समारोह के दौरान की गई, जिसमें शाहरुख़ ख़ान, डेन्यूब ग्रुप के संस्थापक और चेयरमैन रिज़वान साजन, डायरेक्टर फ़राह ख़ान, अभिनेत्री मलाइका अरोड़ा मौजूद थे. समारोह में लगभग 6,000 मेहमान शामिल हुए, जिनमें UAE की प्रमुख शख़्सियतें, बिज़नेस लीडर्स, रियल एस्टेट स्टेकहोल्डर्स और अंतरराष्ट्रीय मीडिया भी शामिल थे.

लक्ज़री और आधुनिक सुविधाओं का जबरदस्त मेल

ये टॉवर एक मिलियन स्क्वायर फीट के इलाके में बन रहा है और इसकी कीमत 4,700 करोड़ रुपये है. इसमें कुल 488 फ्लैट्स होंगे, जिनकी कीमत AED 2 मिलियन से शुरू होती है.

ये प्रीमियम टॉवर शेख़ ज़ायेद रोड पर बन रहा है और इसमें हेलिपैड, बड़े प्रार्थना हॉल, स्काई पूल, जिम, क्रिकेट पिच, ज़ेन गार्डन और पॉडकास्ट स्टूडियो जैसी शानदार सुविधाएँ होंगी.

और भी शाहरुख्ज टावर्स बनने वाले हैं. डिवेलपर्स इस फेमस लाइन को आगे बढ़ाने की सोच रहे हैं और न्यूयॉर्क, लंदन, दिल्ली और मुंबई में भी ऐसे टावर्स बनेंगे.

रिज़वान साजन ने शाहरुख़ के स्टाइल में चुटकी लेते हुए कहा, “पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त.”

लंदन के बाद, दुबई के टावर्स में शाहरुख़ ख़ान का स्टैच्यू

लक्ज़री और आधुनिक ऑफिस सुविधाओं का संगम पेश करने वाली इस शानदार प्रॉपर्टी में कुल 488 कमर्शियल यूनिट्स होंगी, जिनकी कीमत लगभग 4 करोड़ रुपये से शुरू होगी और इसमें 35 से ज़्यादा सुविधाएँ मिलेंगी.

स्काई पूल, वैलेट सर्विस, एग्जीक्यूटिव लाउंज, हेलिपैड जैसी सुविधाओं के साथ यह लोकेशन बुर्ज़ खलीफा, दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट और गोल्ड सूक के पास है.

टावर्स के एंट्री पर शाहरुख़ ख़ान का एक भव्य स्टैच्यू होगा, जिसमें उनका ट्रेडमार्क आउटस्ट्रेच्ड आर्म्स वाला पोज़ होगा.

शाहरुख्ज,शाहरुख़ ख़ान की मेहनत और कभी हार न मानने वाली भावना से प्रेरित है और उन लोगों को सेलिब्रेट करता है जो अपना रास्ता खुद बनाते हैं. यह उन फाउंडर्स, लीडर्स और क्रिएटर्स के लिए डिज़ाइन किया गया है जो सिर्फ़ बिज़नेस नहीं बनाते… बल्कि अपनी लिगेसी खुद बनाते हैं.

