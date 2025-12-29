द ग्रेट इंडियन कपिल शो के नए सीजन में कलाकारों की फीस जानकर उड़ जाएंगे आप के होश

'द ग्रेट इंडियन कपिल शो' का नया सीजन आधिकारिक तौर पर नेटफ्लिक्स (Netflix) पर शुरू हो चुका है और यह पहले ही सभी का पसंदीदा बनता जा रहा है. 'द ग्रेट इंडियन कपिल शो' सीजन 4 का प्रीमियर 20 दिसंबर, 2025 को हुआ और इसके शुरुआती एपिसोड ने एक और मनोरंजक सफर की उम्मीद जगा दी है.

पहले एपिसोड में अभिनेत्री प्रियंका चोपड़ा मेहमान के रूप में नज़र आईं, जिसे दर्शकों की ओर से काफी पॉजिटिव रिस्पांस मिला. दूसरे एपिसोड में भारतीय महिला क्रिकेट टीम के स्वागत के साथ शो को लेकर उत्साह लगातार बढ़ता जा रहा है. लेकिन मशहूर मेहमानों के अलावा, जिस एक बात ने सभी का ध्यान खींचा है, वह है शो के कलाकारों की फीस. खासकर नवजोत सिंह सिद्धू और अर्चना पूरन सिंह की सैलरी चर्चा का विषय बनी हुई है, जो दोनों ही शो में परमानेंट गेस्ट्स के रूप में दिखाई देते हैं. फैंस यह जानने के लिए उत्सुक हैं कि इन दो जाने-पहचाने चेहरों में से कौन ज्यादा कमाई करता है.

अर्चना पूरन सिंह की प्रति एपिसोड फीस

अर्चना पूरन सिंह जो पिछले कई वर्षों से कपिल शर्मा फ्रेंचाइजी का हिस्सा रही हैं, इस सीजन में भी अपनी भूमिका निभा रही हैं.सियासत की एक रिपोर्ट के अनुसार, वह प्रति एपिसोड लगभग 10 लाख से 12 लाख रूपए कमा रही हैं, जो उन्हें नेटफ्लिक्स शो के प्रमुख कमाई करने वाले कलाकारों में से एक बनाता है.

नवजोत सिंह सिद्धू की रिपोर्टेड सैलरी

नवजोत सिंह सिद्धू ने इस सीज़न में कपिल शर्मा फॉर्मेट में वापसी की है और वह अर्चना पूरन सिंह के साथ जज की कुर्सी साझा कर रहे हैं. सियासत की रिपोर्ट के मुताबिक, सिद्धू प्रति एपिसोड करीब 30 से 40 लाख रुपये कमा रहे हैं, जिससे सीज़न 4 में वह फीस के मामले में काफी आगे नजर आते हैं.

शो में सिद्धू की पिछली कमाई

2018 से 2020 के बीच द कपिल शर्मा शो में अपने पिछले कार्यकाल के दौरान, नवजोत सिंह सिद्धू को कथित तौर पर 125 एपिसोड के लिए लगभग 25 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया था. इस हिसाब से उनकी औसत कमाई करीब 20 लाख रुपये प्रति एपिसोड रही थी. मौजूदा आंकड़े यह संकेत देते हैं कि इस बार उनकी फीस में काफी बढ़ोतरी हुई है.

द ग्रेट इंडियन कपिल शो: नए किरदारों के साथ कलाकारों की वापसी

सीज़न 4 में शो अपने जाने-पहचाने कलाकारों के साथ आगे बढ़ रहा है. कपिल शर्मा एक बार फिर होस्ट के रूप में लौटे हैं और इस बार वह राजा, मंत्री जी और जेन ज़ी बाबा जैसे नए किरदारों में नजर आ रहे हैं. सुनील ग्रोवर भी डायमंड राजा और दाफली के रूप में वापसी कर चुके हैं जबकि कृष्णा अभिषेक, कीकू शारदा और राजीव ठाकुर अपने लोकप्रिय किरदारों के जरिए कॉमेडी का तड़का लगा रहे हैं.

स्टार मेहमानों, नए किरदारों और शो की सैलरी व फॉर्मेट को लेकर बढ़ती चर्चा के साथ, द ग्रेट इंडियन कपिल शो का सीज़न 4 पहले से ही दर्शकों का पसंदीदा बनता हुआ दिखाई दे रहा है.

