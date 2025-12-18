सेहत का खजाना: जानिए हर महिला को क्यों खाना चाहिए रोज़ाना एक अंडा?

अंडे सबसे ज़्यादा पौष्टिक, सस्ते और कई तरीकों से बनाए जा सकने वाले खाने में से एक हैं. महिलाओं के लिए, उम्र के हर मोड़ पर रोज़ाना अंडा खाना ब्रेन हेल्थ, बोन्स, मेटाबॉलिज्म, स्किन, बालों और आँखों की रोशनी के लिए बहुत फायदेमंद है. यह आपको अंदर से फिट और एक्टिव रखने में मदद करता है. (Source: Photo by unsplash)

आँखों के लिए 'सुपरफूड'

अंडे की जर्दी (पीला हिस्सा) में ल्यूटिन (Lutein) और ज़ेक्सैंथिन (Zeaxanthin) जैसे एंटीऑक्सीडेंट होते हैं. ये तत्व हमारी आँखों के रेटिना में जमा होकर उसे सुरक्षित रखते हैं और बढ़ती उम्र के साथ होने वाली बीमारियों (जैसे मोतियाबिंद यानी कैटरेक्ट या नज़र की कमज़ोरी) से बचाने में मदद करते हैं. (Source: Photo by unsplash)

हार्मोंस और फर्टिलिटी के लिए मददगार

अंडे कोलीन (Choline), विटामिन B12, फोलेट और ओमेगा-3 फैट्स से भरपूर होते हैं, जो महिलाओं की रिप्रोडक्टिव हेल्थ को बेहतर बनाने में मदद करते हैं. अंडे की जर्दी (yolk) में मौजूद 'हेल्दी फैट्स' शरीर में हार्मोन्स बनाने में मदद करते हैं, जो रेगुलर पीरियड्स और अच्छी सेहत के लिए बहुत ज़रूरी हैं. (Source: Photo by unsplash)

मसल्स की मजबूती और रिकवरी

अंडे मसल्स की मरम्मत करने, काम या एक्सरसाइज के बाद होने वाले दर्द को कम करने और उम्र के साथ मसल्स को कमजोर होने से रोकने में मदद करते हैं. अंडे में मौजूद विटामिन D और जरूरी मिनरल्स मसल्स को बेहतर तरीके से काम करने की ताकत देते हैं. (Source: Photo by unsplash)

मजबूत हड्डियां और शरीर का विकास

अंडे में फास्फोरस, सेलेनियम और कैल्शियम जैसे मिनरल्स होते हैं जो हड्डियों (Bones) को मजबूत रखते हैं और मेटाबॉलिज्म को बेहतर बनाते हैं. महिलाओं के लिए यह तब और भी ज़रूरी हो जाता है जब उम्र बढ़ने के साथ उनकी बोन डेंसिटी कम होने लगती है. (Source: Photo by unsplash)

मेटाबॉलिज्म और वेट कंट्रोल

रिसर्च के मुताबिक, जब महिलाएं नाश्ते में ज्यादा कार्बोहाइड्रेट (जैसे ब्रेड या परांठा) खाने के बजाय अंडे खाती हैं तो उन्हें लंबे समय तक भूख नहीं लगती. इससे वे पूरे दिन में कम कैलोरी खाती हैं, जिससे बॉडी फैट और BMI को तेजी से कम करने में मदद मिलती है. (Source: Photo by unsplash)



मेंटल हेल्थ और दिमागी ताकत

रोजाना अंडे खाने से याददाश्त और दिमाग के काम करने की क्षमता (Cognitive Performance) बेहतर होती है. यह उन महिलाओं के लिए बहुत जरूरी है जो घर और काम की कई जिम्मेदारियां एक साथ संभालती हैं औरस्ट्रेस का सामना करती हैं. (Source: Photo by unsplash)

Note: This content has been translated using AI. It has also been reviewed by FE Editors for accuracy.

To read this article in English, click here.

Source: The Indian Express

To read this article in English, click here.