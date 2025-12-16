कौन हैं भारतीय टीवी के सबसे अमीर सितारे? जानिए उनकी कमाई का राज

हाल के वर्षों में, भारतीय टीवी स्टार्स ने सचमुच अपने काम को एक नए लेवल पर ले गए हैं. ये स्टार्स, जिन्होंने अपने पॉपुलर शो के जरिए मजबूत फैनबेस बनाया है, अब कुछ बॉलीवुड स्टार्स जितनी कमाई कर रहे हैं. सितारों छोटे पर्दे से आए होने के इन्होंने काफी पैसा बनाया है जो वाकई में काबिले-तारीफ और प्रेरणादायक है.

आज हम देखेंगे कि भारतीय टीवी के सबसे अमीर सितारे कौन हैं और उन्होंने इतनी दौलत कैसे कमाई, जैसे GQ इंडिया ने बताया है.

Advertisment

कपिल शर्मा

लगभग 300 करोड़ रुपए की संपत्ति के साथ, कपिल शर्मा भारत के सबसे अमीर टीवी स्टार और सबसे अधिक वेतन पाने वाले कलाकार हैं. कपिल शर्मा शो के प्राइम टाइम में, इस कॉमेडियन को हर एपिसोड के लिए 50 लाख रुपए मिलते थे. इकनॉमिक टाइम्स के अनुसार वर्तमान में उनकी ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स के साथ एक शानदार डील है, जिसमें उन्हें द ग्रेट इंडियन कपिल शो के हर एपिसोड के लिए 5 करोड़ रुपए मिलते हैं.

Also Read: Dhurandhar Makes History: धुरंधर का जलवा बरकरार, सिनेमाघरों में लगातार हाउसफुल

रुपाली गांगुली

भारतीय टीवी की रानी कही जाने वाली रुपाली गांगुली ने अपने करियर के शुरुआत से ही दर्शकों का ध्यान खींचा और आज भी ऐसा ही कर रहीं हैं. उन्होंने लंबे समय से लोकप्रिय शो अनुपमा में मुख्य भूमिका निभाई है. GQ इंडिया के अनुसार, पहले उन्हें हर एपिसोड के लिए 30,000–35,000 रुपए मिलते थे, जबकि अब उनकी कमाई बढ़कर 3 लाख रुपए प्रति एपिसोड हो गई है.

Also Read: Holiday Travel Health Risk: ब्लड क्लॉट्स से बचना है तो लंबी यात्रा में न करें ये 3 गलतियाँ

करण कुंद्रा

भारतीय टीवी के दिलकश अभिनेता और छोटे पर्दे के सबसे लोकप्रिय स्टार्स में से एक, करण कुंद्रा को शो- कितनी मोहब्बत है, ये रिश्ता क्या कहलाता है और तेरे इश्क में घायल के लिए जाना जाता है. GQ के अनुसार उन्हें तेरे इश्क में घायल के लिए हर एपिसोड के 3 लाख रुपए मिलते थे, जो रुपाली गांगुली की कमाई के समान है. वे 2026 में MTV स्प्लिट्सविला 16 की मेजबानी करेंगे. Zee News के अनुसार उनकी कुल संपत्ति लगभग 91 करोड़ रुपए है.

Also Read: कहीं आप भी तो ये गलती नहीं कर रहे वरना किडनी हो जाएगी बर्बाद

हर्षद चोपड़ा

भारतीय टीवी के सबसे ज्यादा पुरस्कार विजेता जितने वाले अभिनेताओं में से एक, हर्षद चोपड़ा ने 2006 से दर्शकों का मनोरंजन करना शुरू किया. उन्हें किस देश में है मेरा दिल, दिल से दी दुआ… सौभाग्यवती भव:, बेपनाह और ये रिश्ता क्या कहलाता है जैसे शो से लोकप्रियता मिली. बताया जाता है कि YRKKH में उन्हें हर एपिसोड के लिए 3 लाख रुपए मिलते थे.

Also Read: Draft Voter List: राजस्थान, पश्चिम बंगाल, गोवा समेत 5 राज्यों के ड्राफ्ट वोटर लिस्ट आज होंगे जारी, अपना नाम ऐसे कर सकेंगे चेक

तेजस्वी प्रकाश

नागिन 6 की स्टार और बिग बॉस 15 (2021) की विजेता तेजस्वी प्रकाश आज के समय में भारतीय टीवी की सबसे अधिक वेतन पाने वाली अभिनेत्रियों में से एक हैं. GQ इंडिया के अनुसार, उन्हें नागिन 6 के हर एपिसोड के लिए 2 लाख रुपए मिलते थे. हाल ही में उन्होंने सेलिब्रिटी मास्टरशेफ इंडिया में भाग लिया, जहां वे दूसरी रनर-अप बनीं.

Note: This content has been translated using AI. It has also been reviewed by FE Editors for accuracy.

To read this article in English, click here.