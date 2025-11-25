Smriti Mandhana-Palash Muchhal Wedding Controversy: स्मृति मंधाना-पलाश मुच्छल की शादी रद्द? लीक हुई चैट्स ने विवाद खड़ा किया

Smriti Mandhana-Palash Muchhal Wedding Controversy: क्रिकेटर स्मृति मंधाना ने अपने इंस्टाग्राम (Instagram) से अपने मंगेतर पलाश मुच्छल के साथ होने वाले प्री-वेडिंग समारोह की सभी तस्वीरें और वीडियो हटा दिए हैं. यह कदम उनके पिता, श्रीनिवास मंधाना, के अस्पताल में भर्ती होने के कुछ ही दिन बाद लिया गया. बताया गया है कि नाश्ता करते समय उनकी तबियत अचानक ख़राब हो गई और दिन तक तबीयत काफी बिगड़ गई. इसके तुरंत बाद पलाश भी थोड़े समय के लिए अस्पताल में भर्ती हुए.

मंधाना ने अपनी हल्दी और मेहंदी समारोह की सभी पोस्ट हटा दी हैं, हालांकि पलाश के साथ कुछ पुरानी कैज़ुअल तस्वीरें अभी भी मौजूद हैं. छह साल के डेटिंग के बाद इस जोड़े ने अपनी शादी को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया है, जिससे इंटरनेट पर अटकलें जोरों पर हैं. पलाश ने भी अपने इंस्टाग्राम को पूरी तरह से साफ कर दिया है.

‘शादी को रोक दिया गया है’: पलक मुच्छल

अटकलों के बीच, पलाश की बहन और सिंगर पलक मुच्छल ने इंस्टाग्राम पर सफाई जारी की.

पलक मुच्छल ने अपने इंस्टाग्राम स्टोरी में लिखा, “स्मृति के पिता की सेहत के कारण, स्मृति और पलाश की शादी को रोक दिया गया है. इस संवेदनशील समय में हम आप सभी से परिवारों की प्राइवेसी का सम्मान करने का अनुरोध करेंगे.”

उन्होंने बताया कि पलाश स्मृति के पिता की सेहत ख़राब होने की वजह से बहुत परेशान हो गए थे और वे इतना रोए कि उन्हें कुछ समय के लिए आईवी ड्रिप और टेस्ट के लिए अस्पताल में भर्ती करना पड़ा.

उन्होंने आगे कहा, “जब वे बीमार पड़े तो वह पलाश थे जिन्होंने स्मृति से पहले यह फैसला लिया कि उनकी तबीयत ठीक होने तक शादी की रस्में आगे नहीं बढ़ानी चाहिए.”

लीक हुई चैट्स ने विवाद को हवा दी

लगातार सफाइयां देने के बावजूद, इस मामले में अफवाहें लगातार बढ़ती जा रही हैं. कई मीडिया आउटलेट्स ने वायरल चैट्स और दावों का हवाला देते हुए “डार्क साइड” को उजागर किया है. इन दावों में आखिरी क्षण में किसी झगड़े की बात से लेकर धोखाधड़ी के आरोप, और यहां तक कि पलाश के अस्पताल में भर्ती होने को नाटक बताया गया है. कुछ अफवाहों में यह तक कहा जा रहा है कि दूल्हा शादी वाले दिन भाग गया था.

FE.com इन दावों और सोशल मीडिया पर वायरल हो रही चैट्स की असलियत को खुद से पुख़्ता तौर पर सत्यापित नहीं करता है.

Chats from some Palash allegedly flirted with,

While being in relationship with Smriti.. pic.twitter.com/vWrE9VSf90 — Albert (@Albertbhaiii) November 24, 2025

स्मृति मंधाना की आखिरी इंस्टाग्राम पोस्ट

स्मृति मंधाना की आखिरी इंस्टाग्राम पोस्ट एक हफ्ते पुरानी है, जिसमें उन्होंने उस समय के बारे में लिखा जब वे मुश्किल से अपने भाई का बैट पकड़ पाती थीं. उन्होंने इंस्टाग्राम पर लिखा, “जब मैं सात साल की थी, तो मुश्किल से वह बैट उठा पाती थी जो मेरे भाई ने मुझे दिया था. लेकिन उस पल ने मुझे विश्वास दिलाया कि मैं खेल सकती हूं और जीवन में बड़ी उपलब्धियां हासिल कर सकती हूं.”

उन्होंने आगे लिखा, “सभी लड़कियों और लड़कों को वह मौका मिलना चाहिए – सिर्फ जीतने के लिए नहीं, बल्कि अपनी ताकत को पहचानने के लिए. वर्ल्ड चिल्ड्रन डे पर मेरा वादा है कि मैं लड़कियों का समर्थन करूंगी, ताकि उन्हें सही प्लेटफार्म और बराबर के अवसर मिलें.”

स्मृति मंधाना और पलाश मुच्छल की लव स्टोरी

स्मृति मंधाना और पलाश मुच्छल 2019 से साथ हैं, हालांकि उन्होंने अपनी रिलेशनशिप ज्यादातर प्राइवेट रखी. उनका रिश्ता तब सुर्खियों में आया जब भारत की जीत के बाद पलाश ने स्मृति की ट्रॉफी पकड़ते हुए एक फोटो पोस्ट की और कैप्शन में लिखा, “सबसे आगे हैं हिंदुस्तानी,” जो 1999 के आइकॉनिक गाने Hindustani की लाइन से लिया गया था.

अक्टूबर में, पलाश ने कहा कि स्मृति जल्द ही उनके होमटाउन इंदौर की “बहू” बनेंगी. इसके बाद स्मृति ने इंस्टाग्राम रील के जरिए सगाई की पुष्टि की, जिसमें उन्हें और उनकी टीम के साथियों को 2006 की फिल्म लगे रहो मुन्ना भाई के लोकप्रिय गाने समझो हो ही गया पर नाचते देखा जा सकता है, और उन्होंने अपनी सगाई की अंगूठी भी दिखाई.

