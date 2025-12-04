Spotify Wrapped 2025: अरिजीत सिंह ने बनाई ग्लोबल टॉप 10 में जगह, भारत में फिर हुए सबसे ज्यादा स्ट्रीम

Spotify Wrapped 2025: म्यूजिक स्ट्रीमिंग दिग्गज Spotify ने अपना बहुप्रतीक्षित वर्षांत रीकैप 3 दिसंबर को लॉन्च किया, जो यूज़र्स को पिछले साल की अपनी संगीत यात्रा को दोबारा जीने का मौका देता है. ऐप के नियमित यूज़र्स के लिए यह वार्षिक विश्लेषण हमेशा ही उत्सुकता का विषय होता है. सोशल मीडिया पर लोग अपने एनुअल एनालिसिस के आंकड़े और यादें साझा करते दिख रहे हैं. इस वर्ष, Spotify ने यूज़र्स को साल के शीर्ष कलाकार को खोजने से लेकर उनकी लिसनिंग ऐज तक जानने का अवसर दिया, जिससे यह अनुभव और भी नया और रोमांचक बन गया.

Spotify की आधिकारिक वेबसाइट के अनुसार, इस साल के ग्लोबल टॉप 10 कलाकारों की सूची में फैंस को ज्यादा हैरानी नहीं हुई. लेकिन इस बार एक नई एंट्री भारत से आई. बॉलीवुड में रोमांटिक गानों के बादशाह अरिजीत सिंह अब टेलर स्विफ्ट, केंड्रिक लैमर और ब्रूनो मार्स जैसे बड़े अंतरराष्ट्रीय कलाकारों के साथ टॉप 10 में शामिल हो गए हैं. यह भारतीय संगीत के लिए बड़ी उपलब्धि और अरिजीत सिंह की वैश्विक लोकप्रियता का प्रमाण है.

Spotify Wrapped 2025: वैश्विक स्तर पर शीर्ष 10 कलाकार

शीर्ष कलाकारों की रैंकिंग इस प्रकार है:

भारतीय संगीत की उपलब्धि और वैश्विक ट्रेंड्स

भारत में अरिजीत सिंह ने लगातार सातवीं बार सबसे अधिक स्ट्रीम किए जाने वाले कलाकार का स्थान हासिल किया. उनका गाना ‘अपना बना ले’ भी इस साल शीर्ष दस सबसे अधिक स्ट्रीम किए गए गानों में शामिल हुआ. अरिजीत सिंह के बाद प्रीतम और श्रेया घोषाल क्रमशः दूसरे और तीसरे सबसे अधिक स्ट्रीम किए जाने वाले कलाकार बने. इसके अलावा ए.आर. रहमान, अनिरुद्ध रविचंदर, सचिन-जिगर, अलका याग्निक, उदित नारायण, तनिष्क बागची और मासूम शर्मा भी भारत के टॉप 10 कलाकारों में शामिल रहे.

वैश्विक स्तर पर, बैड बनी ने अपनी पकड़ बनाए रखी और चौथी बार शीर्ष स्थान हासिल किया. जबकि अमेरिका में टेलर स्विफ्ट शीर्ष कलाकार बनी हुई हैं, सुपर बाउल 2026 हाफटाइम हेडलाइनर ने इस साल 19.8 अरब स्ट्रीम्स जुटाए. उनका एलबम DeBÍ TiRAR MáS FOToS भी 2025 में वैश्विक शीर्ष एलबम का खिताब हासिल करने में सफल रहा.

Indian Spotify Ranking: साल के सबसे लोकप्रिय एल्बम

साल की सबसे बड़ी बॉलीवुड हिट्स में से एक ‘सैय्यारा’ ने भारत के लिए सबसे अधिक स्ट्रीम किया गया एल्बम होने का गौरव हासिल किया. वहीं फिल्म ‘आशिकी 2’ जिसे इसका ‘आध्यात्मिक प्रीक्वल’ माना जाता है, अपने रिलीज़ के एक दशक बाद भी दूसरे स्थान पर रही. इसी तरह ‘ये जवानी है दीवानी’ का म्यूजिक एल्बम भी टॉप 10 में शामिल हुआ. यह दर्शाता है कि पुराने और यादगार बॉलीवुड गीत आज भी श्रोताओं के बीच बेहद लोकप्रिय हैं.

इस साल स्वतंत्र कलाकारों ने भी बड़ी पहचान बनाई. फहीम का एल्बम Lost and Found टॉप 10 में शामिल हुआ, जबकि करन औजला का P-Pop Culture अपने रिलीज़ के बाद खूब लोकप्रिय हुआ. इसी तरह पॉडकास्ट श्रेणी में राज शमानी और रणवीर इलाहाबादिया ने राष्ट्रीय रैंकिंग में दबदबा बनाया जो दर्शाता है कि भारत में पॉडकास्टिंग का क्रेज लगातार बढ़ रहा है.

