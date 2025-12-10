इतना बड़ा हो जाऊँ कि मेरे माता-पिता मुझे स्वर्ग से देख सकें: शाहरुख खान माता-पिता को याद कर हुए भावुक

बॉलीवुड के सबसे बड़े अरबपतियों में से एक, शाहरुख खान (Shah Rukh Khan) सिर्फ एक अभिनेता नहीं हैं. अक्सर उन्हें फिल्म उद्योग के पर्याय के रूप में देखा जाता है. उन्होंने ग्लोबल आइकन और भारतीय संस्कृति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बनकर अपनी एक पहचान बनाई है. इस साल के शुरुआत में डेन्यूब ने उनके नाम पर शाहरुख्ज़ नाम के एक टॉवर का उद्घाटन किया था. फिल्म जवान (2023) में उनके शानदार प्रदर्शन के लिए जब उन्हें राष्ट्रीय पुरस्कार से नवाजा गया उसके कुछ ही हफ्तों बाद इस टावर का अनावरण किया गया था.

पिछले हफ्ते शाहरुख खान लंदन में अपनी फिल्म दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे (DDLJ) की एक कांस्य मूर्ति के अनावरण के कारण खबरों में रहे. इस मौके पर उन्होंने अपनी को-स्टार काजोल (सिमरन) के साथ वह मशहूर पोज़ दिया जो फिल्म की पहचान बन गया है. यह पहली भारतीय फिल्म है जिसे ‘सीन्स इन द स्क्वायर’ पब्लिक आर्ट ट्रेल में शामिल किया गया. दुबई (Dubai) में एक कार्यक्रम में शाहरुख ने अपनी सफलता पर बात की और अपने दिवंगत माता-पिता को याद किया.

Advertisment

Also Read: आमिर खान की 3 इडियट्स का सीक्वल जल्द: ‘चतुर’ से लेकर ‘मिलिमीटर’ तक, जानें कलाकार अभी क्या कर रहे हैं

‘इतना बड़ा हो जाऊ कि मेरे माता-पिता मुझे स्वर्ग से देख सकें’

बॉलीवुड के ‘किंग खान’ शाहरुख खान ने निर्देशक फराह खान के साथ मंच पर बातचीत करते हुए बताया कि उनके जीवन का एक सबसे बड़ा दर्द उनके माता-पिता के निधन का था. उन्होंने कहा कि बहुत छोटी उम्र में जब उन्हें अपने माता-पिता को खोना पड़ा तो उन्होंने सोचा, “वे आकाश में सितारे बन गए हैं और मुझे देख नहीं पाएंगे.” यह एक आम कहानी है जो बच्चों को तब सुनाई जाती है, जब वे छोटी उम्र में मौत के बारे में समझने लगते हैं.

अपने इस दर्द और नुकसान से निपटने के अनुभव को साझा करते हुए शाहरुख खान ने कहा, “मैंने खुद को बड़ा बनाने के लिए और मेहनत की. भगवान ने बहुत दया दिखाई – लंदन में मेरी दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे की एक कांस्य मूर्ति लगवाई गई, मुझे राष्ट्रीय पुरस्कार मिला और अब दुबई में मेरे नाम की एक बिल्डिंग भी है.”

शाहरुख खान ने कहा, “मकसद यही था कि मैं धरती पर इतना बड़ा बन जाऊँ कि मेरे माता-पिता मुझे स्वर्ग से देख सकें.”

Also Read: NASA के अनुसार, 100 वर्षों का सबसे लंबा सूर्य ग्रहण जल्द आ रहा है: क्या भारत से देखा जा सकेगा यह दुर्लभ सूर्य ग्रहण?

SRK और फराह खान ने दुबई इवेंट में साझा किया मंच

रिपोर्ट्स के मुताबिक, शाहरुख खान और फराह खान ने दुबई में डेन्यूब के शाहरुख्ज़ लॉन्च इवेंट में मंच पर दिल छू लेने वाली मुलाकात की. जैसे ही उन्होंने अपनी आइकॉनिक गीत ‘चाइया चाइया’ पर डांस किया, फराह और SRK ने अपने मज़ेदार अंदाज़ में दर्शकों के साथ बातचीत की. शाहरुख की सहज आकर्षक व्यक्तित्व और निर्देशक की प्यार भरी मौजूदगी ने दर्शकों का दिल जीत लिया. एक और वायरल पल तब आया जब ‘मैं हूँ ना’ की मेकिंग वाली फराह ने अपने दोस्त और को-पैनलिस्ट SRK को प्यार से गले लगाया, जिसे इंटरनेट पर खूब सराहा गया.

करीब 4000 करोड़ रुपये की लागत वाला शाहरुख्ज़, डेन्यूब द्वारा विकसित, 55 मंजिलों और 10 लाख वर्ग फीट में फैला एक आलीशान प्रोजेक्ट है. इस प्रॉपर्टी में 40 से अधिक सुविधाएँ होंगी, जिनमें स्काई पूल, हेलिपैड और एक्सक्लूसिव बिज़नेस लाउंज शामिल हैं. बुर्ज खलीफा और एयरपोर्ट के पास होने के कारण, यह शाहरुख खान के नाम वाला सबसे प्रतिष्ठित पते में से एक बन जाएगा. इस टॉवर की हर यूनिट, जिसे 2029 तक पूरा करने की योजना है, की कीमत $460,000 या करीब 4.2 करोड़ रुपये से शुरू होगी.

Also Read: रिस्‍क ले सकते हैं? या बिल्‍कुल नहीं, आपके पास किस तरह की हेनी चाहिए म्‍यूचुअल फंड स्‍कीम

Note: This content has been translated using AI. It has also been reviewed by FE Editors for accuracy.

To read this article in English, click here.