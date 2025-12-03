NRIs Speak Out: अमेरिका में रहने वाले NRI खुलकर बताते हैं- भारत लौटने से रोकते हैं ये 4 बड़े कारण

Return to India: एक अमेरिकी भारतीय कंटेंट क्रिएटर ने अपने भारतीय दर्शकों से पूछा कि कई NRI “भारत वापस क्यों नहीं लौटना” चाहते हैं. उन्होंने इंस्टाग्राम रील में लोगों के जवाब साझा किए, जहाँ कुछ ने कहा कि इसका कारण अमेरिका में मिलने वाली अधिक कंज्यूमर फ्रीडम है. दूसरों ने बेहतर वर्क-लाइफ़ बैलेंस को वजह बताया, जबकि कुछ ने महिलाओं की सुरक्षा को एक महत्वपूर्ण कारक के रूप में उल्लेख किया.

इंस्टाग्राम पर वीडियो साझा करते हुए अलबेली ऋतु ने लिखा, “कई NRI भारत वापस लौटने का फैसला क्यों नहीं लेते हैं?” इंस्टाग्राम पर लोकप्रिय हो रहा यह वीडियो शुरुआत में दिखाता है कि वह अमेरिका में रहने वाले भारतीयों से पूछ रही हैं, “आपको क्यों लगता है कि लोग कहते तो हैं ‘हम वापस जा रहे हैं’, लेकिन जाते नहीं?” इसके बाद वीडियो में उन्हें मिले सभी जवाबों को एक साथ पेश किया गया है.

‘भारत में लोग जजमेंटल होते हैं’

एक महिला ने कहा कि उन्हें भारत में उतनी प्राइवेसी नहीं मिलती. उन्होंने जवाब देते हुए कहा,

“मेरे हिसाब से भारत में लोग बहुत जजमेंटल होते हैं. और यहाँ (अमेरिका में) लोगों को इसकी ज़्यादा परवाह नहीं रहती. यहाँ कोई भी बिना डर के रह सकता है. वे कुछ भी कर सकते हैं,यह सोचे बिना कि दूसरे लोग उनके बारे में क्या सोचेंगे.”

उन्होंने आगे कहा, “मुझे लगता है कि यही एक चीज़ है जो मुझे हमेशा यहाँ अच्छी लगती है, और शायद इसी वजह से मैं भारत वापस नहीं जाना चाहूँगी.”

कैपिटलिज़्म का फ़ायदा: कम कमाई में भी ज़्यादा खरीद सकते हैं

एक और महिला ने कहा कि उन्हें संयुक्त राज्य अमेरिका में मिलने वाली कंज्यूमर फ्रीडम बहुत पसंद है. दूसरी महिला का कहना था, “असल में अमेरिका एक बहुत ही कैपिटलिस्ट मार्केट है? यहाँ कम सैलरी में जो कार आप खरीद सकते हैं, वह भारत में आप कभी अफोर्ड नहीं कर पाएँगे.”

उन्होंने आगे कहा, “यह तो सिर्फ़ एक उदाहरण है. ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं. यहाँ आप बस चीज़ें खरीद सकते हैं, और उनकी अर्थव्यवस्था भी इसी पर टिकी है… मैटीरियलिस्टिक लोग इस जगह को ज़रूर पसंद करेंगे. लेकिन अगर आप भावनाएँ और देशभक्ति ढूँढ रहे हैं, तो आपको यहाँ अच्छा नहीं लगेगा.”

‘वर्क कल्चर, महिलाओं की सुरक्षा’

एक तीसरी महिला ने बताया कि उन्हें अमेरिका का वर्क कल्चर बहुत पसंद है. उन्होंने कहा, “यहाँ का वर्क कल्चर अच्छा है. तो हाँ, यही एक चीज़ है जो मुझे लगता है कि लोगों को वापस जाने से रोक देती है. और लड़कियों की सेफ़्टी भी एक बड़ी वजह है.

अलबेली ऋतु कौन हैं?

अलबेली ऋतु एक भारतीय कंटेंट क्रिएटर हैं, जो संयुक्त राज्य अमेरिका में रहती हैं. वह अपने पति प्रशांत और उनकी बेटी इतिका के साथ अमेरिका में रहती हैं.

उनके YouTube बायो में लिखा है: “हम एक भारतीय परिवार हैं जो अमेरिका में रहते हैं. हम अपने प्रवासी और माता-पिता के सफ़र को साझा कर रहे हैं…“हम एक भारतीय परिवार हैं जो अमेरिका में रहते हैं. हम एक प्रवासी और माता-पिता होने के सफ़र को साझा करते रहे हैं… हम अपने चैनल पर अमेरिका में अच्छा करियर बना रहे इंडियंस के इंटरव्यू, भारत लौट रहे लोगों की कहानियाँ, और दो कल्चर्स के बीच लाइफ बैलेंस करने का मतलब क्या होता है, ये सब दिखाते हैं.”

Note: This content has been translated using AI. It has also been reviewed by FE Editors for accuracy.

To read this article in English, click here.