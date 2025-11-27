India’s Most Expensive VIP Number Plate: क्या आप जानते हैं, भारत की 1.17 करोड़ रुपये की VIP नंबर प्लेट का मालिक कौन है?

India’s Costliest Vehicle Number Plate: HR88B8888 नंबर प्लेट अब भारत का सबसे महंगा रजिस्ट्रेशन नंबर बन गया है. बुधवार को हुई नीलामी में इस नंबर के लिए सबसे आखिरी बोली 1.17 करोड़ रुपये की लगी. इस नंबर के लिए सबसे ज्यादा लोग बोली लगी. कुल 45 लोग इसमें शामिल हुए.

शुरुआत में इस नंबर की कीमत सिर्फ 50,000 रुपये थी, लेकिन दोपहर तक यह 88 लाख रुपये तक पहुँच गई. शाम 5 बजे तक बोली ने रिकॉर्ड तोड़कर 1.17 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार कर लिया.

हरियाणा में VIP और स्पेशल नंबर प्लेट की ऑनलाइन नीलामी

हरियाणा सरकार अपने आधिकारिक पोर्टल, fancy.parivahan.gov.in के माध्यम से VIP और स्पेशल सीरीज वाहन रजिस्ट्रेशन नंबर की ऑनलाइन नीलामी करती है. बोली लगाने की प्रक्रिया शुक्रवार शाम 5 बजे शुरू होती है और सोमवार सुबह 9 बजे तक चलती है. इसके बाद नतीजे अगली बुधवार शाम 5 बजे घोषित किए जाते हैं. NDTV की रिपोर्ट के अनुसार प्रतिभागी अपनी पसंद के रजिस्ट्रेशन नंबर के लिए बोली लगा सकते हैं, और जिस व्यक्ति की बोली सबसे अधिक होती है, उसे नंबर प्लेट तब दी जाती है जब वो पूरा भुगतान कर देता है.

सुदीप कुमार बने भारत की सबसे महंगी नंबर प्लेट के मालिक

HT की एक रिपोर्ट के अनुसार, भारत की सबसे महंगी नंबर प्लेट के लिए सबसे ज्यादा बोली लगाने वाले व्यक्ति सुदीप कुमार हैं. TOI की रिपोर्ट के मुताबिक वह हरियाणा (Haryana) के हिसार के रहने वाले हैं.

30 वर्षीय सुदीप कुमार ने PTI को बताया, “मेरे मन में कोई खास राशि तय नहीं थी, मुझे यह नंबर पसंद आया और मैंने बस बोली लगा दी.” उन्होंने यह भी कहा कि उन्होंने अभी तक उस वाहन का चुनाव नहीं किया है जिस पर यह नंबर प्लेट लगाई जाएगी.

उन्होंने आगे बताया, “मुझे उम्मीद नहीं थी कि इस बोली को इतना हाइप मिलेगा. हम ट्रांसपोर्ट के व्यवसाय में हैं. हमारी एक सॉफ्टवेयर कंपनी भी है, और हम कमर्शियल ट्रांसपोर्टेशन के लिए एक ट्रांसपोर्ट संबंधित मोबाइल ऐप विकसित कर रहे हैं. यह बिजनेस अभी अपने शुरुआती चरण में है.”

TOI की एक रिपोर्ट के अनुसार, बोलीदाता ने अब तक केवल 11,000 रुपये जमा किए हैं, जिसमें 1,000 रुपये का रजिस्ट्रेशन शुल्क और 10,000 रुपये का सिक्योरिटी डिपॉसिट शामिल है. रिपोर्ट के अनुसार नीलामी तभी पूरी मानी जाएगी जब वह बोली लगाई गई पूरी राशि जमा कर देंगे. उन्हें पूरी राशि जमा करने के लिए कम से कम पांच दिन का समय मिलेगा.

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की वेबसाइट (website) पर वर्तमान में इस नंबर प्लेट की स्थिति "असाइनमेंट पेंडिंग" के रूप में दिखाई जा रही है.

HR88B8888 का मतलब क्या है?

HR-88-B-8888 एक VIP रजिस्ट्रेशन नंबर है. इसमें HR हरियाणा राज्य को दर्शाता है, जबकि 88 उस विशेष क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय (RTO) या जिले को पहचानता है जहाँ वाहन पंजीकृत है. अक्षर B उस RTO के भीतर सीरीज को दर्शाता है.

अंतिम चार नंबर 8888 इस नंबर प्लेट को खास और अलग बनाते हैं. यह इसलिए भी दिखने में दिलचस्प है क्योंकि बड़ा अक्षर B 8 जैसा दिखता है, जिससे पूरे नंबर में आठ की लंबी लाइन लगती है और सिर्फ एक अक्षर बीच में आता है.

भारत में यह पहली बार नहीं है जब कोई नंबर प्लेट सुर्खियों में आई हो. इससे पहले अगस्त में, चंडीगढ़ के एक शख्स ने अपनी Innova के लिए CH 01DA 0001 नंबर प्लेट के लिए 36.4 लाख रुपये दिए थे.

इसके पहले, केरल के टेक अरबपति वेणु गोपालकृष्णन ने अपनी Lamborghini Urus Performante के लिए KL 07 DG 0007 नंबर प्लेट खरीदी थी. उन्होंने यह नंबर James Bond के 007 आइडेंटिफायर से प्रेरित होकर चुना और इसके लिए 45.99 लाख रुपये खर्च किए थे.

