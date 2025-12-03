Tere Ishk Mein box office day 5: धनुष-कृति की ‘तेरे इश्क में’ ने बॉक्स ऑफिस पर मचाया धमाल, तीन दिन में 50 करोड़ पार

Tere Ishk Mein: Box Offce Collection Day 5:राष्ट्रीय अवार्ड जीत चुकी कृति सैनन (Kriti Sanon) के साथ फिल्म 'तेरे इश्क में ' अभिनय कर रहे धनुष के लिए यह फिल्म रंजनहाना के बाद उनकी सबसे बड़ी बॉलीवुड फिल्म बन गई है. बनारस की पृष्ठभूमि में बनी यह फिल्म शंकर और मुक्ति की दिल छू लेने वाली प्रेम कहानी दिखाती है. यूपीएससी वाले टॉपिक पर बनी इस फिल्म ने दोनों स्टार्स के लिए काफी अच्छा कारोबार किया है.

आनंद राय द्वारा निर्देशित और ए आर रहमान के संगीत से सजित, तेरे इश्क में रोमांटिक म्यूज़िकल फिल्मों की वापसी का भी प्रतीक है. यह फिल्म लाइफ इन अ मेट्रो के बहुप्रतीक्षित सीक्वल मेट्रो…इन दिनों के बॉक्स ऑफिस पर असफल होने के बाद आई है. तेरे इश्क में, में फिर से धनुष और आनंद राय की जोड़ी देखने को मिलती है, जो आखिरी बार अतरंगी रे में साथ नजर आई थी.

तेरे इश्क में कलेक्शन – दिन 5: बॉक्स ऑफिस अपडेट

इंडस्ट्री ट्रैकर Sacnilk के अनुसार, तेरे इश्क में ने धमाकेदार ओपनिंग के दिन 16 करोड़ रुपए कमाए. नवंबर में बड़ी फिल्मों के फ्लॉप होने के बाद, तेरे इश्क में ने आखिर में थिएटर्स में जान डाल दी. वीकेंड भी फिल्म के लिए शानदार रहा, कृति सैनन-धनुष स्टारर ने शनिवार को 17 करोड़ और रविवार को 19 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया.

तेरे इश्क में का वीकेंड कलेक्शन 36 करोड़ रुपए रहा, लेकिन सोमवार को 53% की गिरावट आई. पहले वीकडे यानी सोमवार को फिल्म ने 8.75 करोड़ रुपए कमाए, फिर वापसी करते हुए 5वें दिन 10 करोड़ रुपए का कलेक्शन पार कर लिया. तीन दिनों में 50 करोड़ रुपए से ज्यादा कमा लेने के बाद, फिल्म अब 100 करोड़ क्लब की ओर बढ़ रही है. Sacnilk के अनुसार, 5वें दिन के बाद तेरे इश्क में का कुल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 71 करोड़ रुपए हो गया है. दुनिया भर में इसका कुल कलेक्शन 80 करोड़ रुपए से ज्यादा बताया जा रहा है और जल्द ही यह 100 करोड़ क्लब में शामिल होने वाली है.

हिंदी फिल्मों में तेरे इश्क में का ऑक्युपेंसी रेट ठीक रहा है, खासकर फिल्म के नाइट शो ज्यादा पसंद किए गए. फिल्म ने कुल मिलाकर लगभग 30% सीटें भरीं. दिल्ली-एनसीआर में 1294 शो काफी सफल रहे. हालांकि, मुंबई में दर्शक धीरे-धीरे आने की वजह से रोमांटिक ड्रामा का ऑक्युपेंसी रेट 923 शो में केवल 25% रहा.

जहां तेरे इश्क में कृति सैनन की टॉप 10 हाइएस्ट-ग्रोसिंग फिल्मों में शामिल हुई वहीं हाउसफुल 4, 210 करोड़ के लाइफटाइम कलेक्शन के साथ टॉप पर है. इसके बाद दिलवाले, आदि पुरुष, लुका छुपी, और तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया अगली चार पोज़िशन पर हैं.

