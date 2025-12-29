क्या है Ghost Vacationing? जानिए क्यों छुट्टियों में बिना बताए गायब हो रहे हैं कर्मचारी

साल के अंत में दफ्तरों का खाली नजर आना एक आम बात है, क्योंकि कई लोग नए साल की शुरुआत ताजगी के साथ करने के लिए अपनी बची हुई छुट्टियों का इस्तेमाल करते हैं. लेकिन जो लोग क्रिसमस और नए साल के बीच के कामकाजी दिनों में काम कर रहे होते हैं, उनके लिए काम की रफ्तार धीमी कर देना या कुछ मामलों में पूरी तरह गायब हो जाना काफी लुभावना हो सकता है. मैनेजर्स को अक्सर ऐसे अनविलिंग या "इनविज़िबल" कर्मचारियों से निपटना पड़ता है जो फॉर्मल तरीके से इन्फॉर्म किए बिना आधे या पूरे दिन की छुट्टी ले लेते हैं. यह एक ऐसी अव्यवस्था (mess) पैदा कर सकता है जिसे बाद में सुलझाना बहुत मुश्किल हो जाता है. यही वह जगह है जहां एम्प्लॉयर्स और एम्प्लॉयी इस स्थिति से बचने के लिए मिलकर काम कर सकते हैं. आइए छुट्टियों के सीजन के इस सबसे खतरनाक वर्कप्लेस ट्रेंड को समझते हैं जो आपको मुसीबत में डाल सकता है.

घोस्ट वेकेशनिंग क्या है?

घोस्ट वेकेशनिंग वह स्थिति है जब आप अपने मैनेजर को सूचित किए बिना चुपके से काम से दूरी बना लेते हैं या छुट्टी ले लेते हैं. कुछ लोगों के लिए यह बिना किसी की नजर में आए निकल जाता है क्योंकि कभी-कभी साथ काम करने वाले को -वर्कर्स इसकी जानकारी छुपा लेते हैं या कवर दे देते हैं. हालांकि, अगर आप पकड़े जाते हैं, तो इससे वर्कप्लेस पर गंभीर समस्याएं पैदा हो सकती हैं, जो आपकी रेपुटेशन को नुकसान पंहुचा सकती हैं.

छुट्टियों के दौरान यह क्यों आम हो जाता है

क्रिसमस और नए साल जैसे छुट्टियों के समय घोस्ट वेकेशनिंग आम बात है क्योंकि इस दौरान दफ्तरों में लोगों की संख्या कम होती है और मैनेजर भी अक्सर मौजूद नहीं होते. यह स्थिति मनोवैज्ञानिक रूप से आपके मोटिवेशन को प्रभावित कर सकती है, खासकर उन लोगों के लिए जो साल भर के काम से बुरी तरह बर्नआउट हो चुके हैं, जिन्होंने साल भर बहुत कम छुट्टियां ली हैं, या किसी कारणवश जिनकी छुट्टी की अर्जी खारिज कर दी गई है.

घोस्ट वेकेशनिंग के पीछे की असली वजह

AI-आधारित करियर टूल Kickresume ने अमेरिका और यूरोप के 1900 कर्मचारियों के बीच एक शोध किया, जिसमें 32% अमेरिकी कर्मचारियों और 33% यूरोपीय कर्मचारियों ने स्वीकार किया कि उन्होंने कम से कम एक बार 'घोस्ट वेकेशनिंग' की है. इस अध्ययन के निष्कर्ष बताते हैं कि मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याएं और काम का अत्यधिक दबाव (बर्नआउट) इस ट्रेंड के पीछे सबसे बड़ी वजहें हैं.

घोस्ट वेकेशनिंग के जोखिम

TopResume की करियर एक्सपर्ट अमांडा ऑगस्टीन ने 'बिजनेस इनसाइडर' को बताया कि पकड़े जाने पर लोग बड़ी मुसीबत में पड़ सकते हैं.

उन्होंने आउटलेट को बताया, "अगर आप उस समय गायब होते हैं जब आपकी कंपनी के कई लोग पहले से ही आधिकारिक छुट्टियों पर हैं, तो स्थिति और भी खराब हो सकती है. यदि कोई अचानक समस्या उत्पन्न होती है जैसे कि कोई आखिरी वक्त का प्रोजेक्ट या क्लाइंट की कोई चिंता और आप उस समय उपलब्ध नहीं होते जब आपको होना चाहिए था, तो यह 'घोस्ट वेकेशन' उल्टा पड़ सकता है और आपके लिए बड़ा खतरा बन सकता है."

को वर्कर्स के बीच नाराजगी एक और बड़ी समस्या है. ऑगस्टीन ने कहा कि जिन लोगों ने औपचारिक रूप से छुट्टियों के लिए आवेदन किया था, वे ठगा हुआ महसूस कर सकते हैं. एक्सपर्ट का कहना है- वे सोच सकते हैं कि "मैंने नियमों का पालन किया, लेकिन किसी ने मनमानी की और अब उसकी वजह से हम सभी को इसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है."

घोस्ट वेकेशनिंग से कैसे बचें?

अगर आपने कभी न कभी घोस्ट वेकेशनिंग की है, तो भविष्य में ऐसी स्थिति से बचना ज़रूरी है, ताकि आपको असहजता या शर्मिंदगी का सामना न करना पड़े. इसके लिए अपने मैनेजर के साथ ईमानदारी से बातचीत करें. उन्हें अपनी थकान और चिंताओं के बारे में समझाएं. ऐसा करने से आपको आधिकारिक तौर पर छुट्टी मिलने में मदद मिल सकती है. पहले से प्लान की गई छुट्टियां आपको दफ्तर की ऐसी स्थिति में फंसने से बचा सकती हैं जहां आप काम का दबाव झेलने में असमर्थ हों अगर घर पर कोई ऐसा काम आ जाए जिसे टालना मुमकिन न हो, तो बातचीत से पूरी तरह बचने के बजाय अपने मैनेजर को एक छोटा सा मैसेज छोड़ देना हमेशा बेहतर होता है. अमांडा ऑगस्टीन ने बिज़नेस इनसाइडर से कहा कि अपने बॉस के साथ स्पष्ट और खुला संवाद बेहद ज़रूरी है, ताकि दोनों पक्षों की अपेक्षाएं साफ तौर पर समझी जा सकें.

एक मैनेजर के रूप में आप क्या कर सकते हैं

एक मैनेजर के रूप में, अपने सहकर्मियों की जरूरतों को समझना उनके साथ एक मजबूत और करीबी कामकाजी रिश्ता बनाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है.

Kickresume के सीईओ पीटर ड्यूरिस ने 'बिजनेस इनसाइडर' को बताया, "बॉस छुट्टियों जैसे समय के दौरान अतिरिक्त लचीलापन दिखाकर कर्मचारियों के चुपके से गायब होने की प्रवृत्ति को कम करने में मदद कर सकते हैं."

