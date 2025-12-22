Travel and your digestive system: बार-बार के ट्रेवल्स बिगाड़ सकते हैं आपका डाइजेस्टिव सिस्टम, जानें बचाव के तरीके

आज कई कामकाजी भारतीयों के लिए बार-बार ट्रेवल करना उनके दैनिक जीवन का हिस्सा बन गया है. एक के बाद एक उड़ानें, रात भर चलने वाली ट्रेनें, होटल में जल्दी चेक-इन, देर से किया गया डिनर और अनियमित भोजन अब एक नियमित दिनचर्या बन चुकी है. जहां अधिकांश लोग खुद को इस माहौल में ढाल लेते हैं, वहीं डॉक्टरों का कहना है कि इस सब के बीच डाइजेस्टिव सिस्टम अक्सर चुपचाप संघर्ष करता रहता है. भारत भर के क्लीनिकों में ट्रेवल से जुड़ी पेट की शिकायतों में लगातार वृद्धि देखी जा रही है, जिनमें एसिडिटी और पेट फूलने (ब्लोटिंग) से लेकर कब्ज (कांस्टिपेशन), डायरिया और 'इरिटेबल बॉवेल सिंड्रोम' (IBS) का बढ़ना शामिल है.

फोर्टिस अस्पताल, फरीदाबाद में गैस्ट्रोएंटरोलॉजी कंसल्टेंट डॉ. निर्देश चौहान के अनुसार, यह चलन तेजी से आम होता जा रहा है. वे कहते हैं, "क्लिनिकल प्रैक्टिस में हम ऐसे मरीजों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी देख रहे हैं, जिन्हें ट्रेवल के व्यस्त महीनों के दौरान डाइजेस्टिव सिम्पटम्स महसूस होते हैं. यहां तक कि वे लोग भी जिन्हें पहले पेट की कोई समस्या नहीं थी, हफ्तों की बिगड़ी हुई दिनचर्या के बाद एसिडिटी, गैस्ट्राइटिस या बाउल की शिकायत करते हैं."

ट्रेवल डाइजेशन को कैसे प्रभावित करती है

हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम काफी हद तक एक रुटीन पर निर्भर करता है. भोजन का नियमित समय, स्लीप साइकिल, शरीर में पानी की मात्रा (हाइड्रेशन), शारीरिक गतिविधि और स्ट्रेस बैलेंस- ये सभी चीजें पेट को स्वस्थ रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं. ट्रेवल इन सभी फैक्टर्स को एक साथ बाधित कर देता है. जब ये रुकावटें बार-बार होती हैं, तो हमारा पेट और अधिक संवेदनशील (sensitive) हो जाता है और समस्याओं के प्रति तुरंत रिएक्ट करने लगता है.

'गट' (Gut) और 'द अमेरिकन जर्नल ऑफ गैस्ट्रोएंटरोलॉजी' जैसे जर्नल में प्रकाशित अध्ययनों से पता चला है कि अनियमित नींद और अनियमित समय में खाना खाने के कारण सर्केडियन रिदम (शरीर की आंतरिक घड़ी) में होने वाली गड़बड़ी सीधे तौर पर गट मोबिलिटी और एसिड सीक्रिशन को प्रभावित करती है. यही कारण है कि बार-बार ट्रेवल करने वाले लोग अक्सर एसिडिटी, पेट फूलने (ब्लोटिंग) और कब्ज (कांस्टिपेशन) का अनुभव करते हैं, भले ही उनके खान-पान में कोई बड़ा बदलाव न हुआ हो. डॉ. चौहान बताते हैं, "ट्रेवल डाइजेशन रिलेटेड प्रॉब्लम्स के लिए एक 'परफेक्ट स्टॉर्म' पैदा करता है. देर रात का भोजन, खराब नींद, डिहाइड्रेशन और तनाव मिलकर एसिड उत्पादन को बढ़ाते हैं, बाउल मूवमेंट को धीमा करते हैं और पेट के बैक्टीरिया के संतुलन को बिगाड़ देते हैं."

ट्रेवल से पहले डाइजेस्टिव सिस्टम को कैसे तैयार करें

डॉक्टरों का कहना है कि बचाव की शुरुआत ट्रेवल शुरू होने से पहले ही हो जानी चाहिए. ट्रेवल से एक से दो सप्ताह पहले पेट की आदतों को सामान्य करने से उसकी सेंसिटिविटी को कम किया जा सकता है. इसमें निश्चित समय पर भोजन करना, पर्याप्त नींद लेना, फाइबर का सेवन बढ़ाना और अच्छी तरह हाइड्रेटेड रहना शामिल है.

डॉ. चौहान कहते हैं, "तैयारी का यह चरण अत्यंत महत्वपूर्ण है. जब डाइजेस्टिव सिस्टम पहले से ही किसी सूजन या अनियमितता से जूझ रहा होता है, तो ट्रेवल एक 'ट्रिगर' की तरह काम करती है और समस्या बढ़ा देती है. लेकिन यदि ट्रेवल शुरू होने से पहले पाचन तंत्र स्थिर है, तो लक्षण अक्सर हल्के होते हैं या बिल्कुल भी नहीं होते."

व्यक्तिगत तौर पर उन चीज़ों की पहचान करना जो आपके पेट की समस्या को बढ़ाती हैं, एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है. इंडियन ट्रैवेलर्स में हैवी ऑयली फ़ूड, बहुत तीखा खाना,अल्कोहल, देर रात का डिनर और अत्यधिक चाय, कॉफी या कार्बोनेटेड ड्रिंक्स बेचैनी के सामान्य कारण हैं. इन ट्रिगर्स को पहचानने से लोगों को यात्रा के दौरान बेहतर चुनाव करने में मदद मिलती है, भले ही उनके पास लिमिटेड ऑप्शंस ही क्यों न हों.

पुरानी बीमारियों वाले ट्रैवेलर्स के लिए सलाह

जिन्हें एसिड रिफ्लक्स, पेप्टिक अल्सर, IBS, इन्फ्लेमेटरी बॉवेल डिजीज (IBD) की समस्या है या जो नियमित रूप से पेनकिलर्स का उपयोग करते हैं, उन्हें विशेष देखभाल की आवश्यकता होती है. डॉक्टर सलाह देते हैं कि ऐसे लोगों को लंबी यात्रा से पहले अपने गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट से परामर्श करना चाहिए.

डॉ. चौहान कहते हैं, "दवाओं का एक छोटा प्रिवेंटिव कोर्स और इमरजेंसी के लिए कुछ जरूरी दवाएं साथ रखने से गंभीर लक्षणों को रोका जा सकता है और ट्रेवल के दौरान अस्पताल जाने की नौबत नहीं आती." शोध बताते हैं कि स्ट्रेस और बिगड़ी हुई दिनचर्या IBS की समस्या को काफी बढ़ा देती है, खासकर ट्रेवल के दौरान. पहले से दवा और डाइट की योजना बनाने से इस जोखिम को कम किया जा सकता है.

सफर के दौरान छोटी मगर कारगर आदतें

विमान, ट्रेन या कारों में घंटों तक बैठे रहने से फिजिकल मूवमेंट कम हो जाता है और हवा के दबाव में बदलाव के कारण डाइजेस्टिव सिस्टम की स्पीड स्लो हो जाती है, जिससे ब्लोटिंग की समस्या होती है. कुछ आसान गतिविधियां जैसे समय-समय पर खड़े होना, गलियारों (aisles) में चलना, पैरों को स्ट्रेच करना और हल्का ट्विस्ट करना गैस और बेचैनी से राहत दिलाने में मदद करते हैं.

कार्बोनेटेड ड्रिंक्स और गैस बनाने वाले खाद्य पदार्थ ब्लोटिंग की समस्या को और बढ़ा देते हैं, इसलिए यात्रा के दौरान इनसे बचना ही बेहतर है. हल्का और सादा भोजन करना भी पाचन में मदद करता है.

डॉ. चौहान कहते हैं, "बड़े बुफे (buffets), तला-भुना खाना और देर रात का भारी डिनर एसिडिटी और रिफ्लक्स के मुख्य कारण हैं. भारी भोजन के बजाय थोड़ा-थोड़ा करके कई बार खाना डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए अधिक आसान होता है." सूप, खिचड़ी, इडली, कर्ड राइस (दही-चावल), अंडे और प्लेन सैंडविच जैसे खाद्य पदार्थ रिच और स्पाइसी डिशेस की तुलना में आसानी से पच जाते हैं, विशेष रूप से रात के समय इनका सेवन अधिक फायदेमंद होता है.

हाइड्रेशन और भोजन की शुद्धता है सबसे जरूरी

पर्याप्त मात्रा में पानी पीना डाइजेसशन में सहायता करता है और कांस्टिपेशन से बचाता है. पूरे दिन समय-समय पर पानी की घूंट लेने की सलाह दी जाती है जबकि अत्यधिक चाय, कॉफी, कोला और एनर्जी ड्रिंक्स रिफ्लक्स को बढ़ा सकते हैं और डिहाइड्रेशन की स्थिति को और खराब कर सकते हैं.

दक्षिण एशिया में भोजन और पानी की स्वच्छता विशेष रूप से महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ 'ट्रेवलर्स डायरिया' बहुत आम है. रिसर्च बताती हैं कि ट्रेवल के दौरान होने वाले पेट के इंफेक्शंस आगे चलकर पोस्ट-इन्फेक्शियस IBS और डाइजेसशन जैसी दीर्घकालिक समस्याओं का कारण बन सकते हैं. डॉक्टर रॉ सलाद, कटे हुए फल या आधे पके हुए भोजन के बजाय गर्म और ताजा पका हुआ भोजन चुनने की सलाह देते हैं. भोजन से पहले और टॉयलेट के उपयोग के बाद हैंड हाइजीन इंफेक्शन के जोखिम को काफी हद तक कम कर देता है.

एसिडिटी, रिफ्लक्स और बाउल की अनियमितता को कैसे संभालें

भोजन के बीच लंबा अंतराल, बहुत देर से किया गया डिनर और खाने के तुरंत बाद लेट जाने से एसिडिटी और रिफ्लक्स की समस्या बढ़ जाती है. मिर्च वाले व्यंजन, टमाटर वाली ग्रेवी, डीप-फ्राइड स्नैक्स, चॉकलेट, पुदीना और खट्टे फल (citrus) जैसी चीजें यात्रा के दौरान लक्षणों को ट्रिगर करने की अधिक संभावना रखते हैं.

डॉ. चौहान कहते हैं, "रिफ्लक्स से जूझ रहे लोगों के लिए भोजन के चुनाव के साथ-साथ समय और बॉडी पॉस्चर भी उतना ही मायने रखता है. जल्दी भोजन करना, कम मात्रा में खाना और खाने के बाद सीधे बैठ जाना या अपराइट पोजीशन समस्याओं को बढ़ने से रोक सकता है."

दिनचर्या की अनदेखी करने पर कांस्टिपेशन और IBS के लक्षण और खराब हो जाते हैं. घर की तरह ही अपने जागने और टॉयलेट जाने का एक निश्चित समय बनाए रखना पेट की नियमितता में मदद करता है. व्यस्त कार्यक्रम के कारण स्टूल पास करने की इच्छा को टालना लक्षणों को और बिगाड़ सकता है.

फल, सब्जियां और साबुत अनाज को आहार में शामिल करना, यदि पहले से फाइबर सप्लीमेंट ले रहे हैं तो उन्हें जारी रखना, हाइड्रेटेड रहना और भोजन के बाद छोटी सैर करना ये सभी हेल्दी बाउल मूवमेंट में सहायक होते हैं.

प्रोबायोटिक्स कुछ लोगों को ट्रेवल से जुड़ी अनियमितता को कम करने में मदद कर सकते हैं. ट्रेवल के दौरान भोजन और लक्षणों का एक साधारण रिकॉर्ड रखना पैटर्न को पहचानने और भविष्य की योजना को बेहतर बनाने में मदद कर सकता है.

डॉक्टरी सलाह कब लें?

हालांकि ट्रेवल से जुड़ी पेट की अधिकांश समस्याएं सामान्य प्रबंधन से ठीक हो जाती हैं, लेकिन कुछ वार्निंग सिग्नस को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए. लगातार उल्टी होना, पेट में तेज दर्द, स्टूल या वॉमिट में खून आना, तेज बुखार, बिना किसी कारण के वजन कम होना या निगलने में कठिनाई महसूस होने पर तुरंत डॉक्टरी सहायता लेनी चाहिए. डॉ. चौहान सलाह देते हैं, "ट्रेवल के दौरान भी, बिना देरी किए चिकित्सा सहायता या टेली-कंसल्टेशन (फोन पर परामर्श) लेना महत्वपूर्ण है."

जैसे-जैसे काम के सिलसिले में ट्रेवल्स बढ़ रहे हैं, डॉक्टर इस बात पर जोर देते हैं कि गट हेल्थ की प्लानिंग भी उतनी ही गंभीरता से बनाई जानी चाहिए जितनी कि यात्रा के कार्यक्रम की. छोटी-छोटी लेकिन निरंतर अच्छी आदतें हफ्तों की बेचैनी को रोक सकती हैं और लॉन्ग टर्म डाइजेस्टिव हेल्थ की रक्षा कर सकती हैं.

