मेसी और 'ब्लैक मनी' का खेल? आयोजक के घर छापा, 22 करोड़ रुपये सीज!

Messi India Tour: फुटबॉल के दिग्गज लियोनेल मेसी को हालिया भारत दौरे के लिए 89 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया था, जिसमें से 11 करोड़ रुपये सरकार को कर के रूप में जमा किए गए. यह दावा साल्ट लेक स्टेडियम में हुई अव्यवस्था के मामले में इवेंट आयोजक और मुख्य आरोपी सताद्रु दत्ता ने जांचकर्ताओं से किया है.

टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट के अनुसार, दत्ता ने ये बातें कोलकाता पुलिस की विशेष जांच टीम (एसआईटी) से पूछताछ के दौरान कहीं. यह टीम इस हाई-प्रोफाइल आयोजन से जुड़े कथित वित्तीय अनियमितताओं और भीड़ प्रबंधन में हुई चूक की जांच कर रही है.

टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार, दत्ता ने आरोप लगाया कि “प्रभावशाली लोगों” ने उन पर कार्यक्रम के लिए जारी किए जाने वाले एक्सेस कार्डों की संख्या तीन गुना करने का दबाव बनाया. उनका दावा है कि इसी फैसले के कारण 13 दिसंबर को साल्ट लेक स्टेडियम में अफरा-तफरी की स्थिति पैदा हुई.

टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार, आयोजक सताद्रु दत्ता ने पूछताछ में मेसी की नाराजगी और सुरक्षा उल्लंघन को लेकर कई चौंकाने वाले खुलासे किए हैं. दत्ता ने विशेष जांच टीम (SIT) को बताया कि 13 दिसंबर को स्टेडियम में जो कुछ हुआ, उससे लियोनेल मेसी बेहद असहज और नाखुश थे. "प्रभावशाली लोगों" और उनके करीबियों द्वारा मेसी को घेर लिया गया और उनके साथ फोटो खिंचवाने या गले मिलने की कोशिश की गई.दत्ता के अनुसार, विश्व कप विजेता खिलाड़ी के लिए यह व्यवहार "पूरी तरह से अस्वीकार्य" था.

घटना के कुछ ही घंटों के भीतर दत्ता को गिरफ्तार कर लिया गया था. इस मामले में अब तक बंगाल पुलिस द्वारा दो मामले दर्ज किए जा चुके हैं. साथ ही, उनके खिलाफ कई गैर-जमानती धाराएं भी लगाई गई हैं.

22 करोड़ रुपये जब्त; फंडिंग के दावों की जांच जारी

दत्ता ने आगे दावा किया कि मेसी के भारत दौरे पर कुल खर्च लगभग 100 करोड़ रुपये रहा, जिसे प्रायोजकों और टिकट बिक्री के जरिए जुटाया गया. हालांकि, जांचकर्ताओं को इस दावे पर संदेह है क्योंकि घोषित आय के स्रोत कुल खर्च का केवल 60–70 प्रतिशत ही कवर करते हैं.

पुलिस ने जांच के तहत दत्ता के बैंक खातों से 22 करोड़ रुपये जब्त कर उन्हें फ्रीज कर दिया है. इसके अलावा, एसआईटी ने शुक्रवार को रिशरा स्थित उनके आवास पर भी छापेमारी की. पुलिस को संदेह है कि आयोजन में काले धन का इस्तेमाल किया गया हो सकता है.

अधिकारियों ने कहा कि अभी यह स्पष्ट नहीं है कि जब्त की गई राशि में टिकट बिक्री से प्राप्त धन या प्रायोजन (स्पॉन्सरशिप) की रकम शामिल है या नहीं. जांचकर्ताओं ने यह भी बताया कि दत्ता ने आयोजन से जुड़ी कथित वित्तीय अनियमितताओं (financial irregularities) को लेकर कोई ठोस स्वीकारोक्ति नहीं की है.

पुलिस अधिकारियों के अनुसार, पूछताछ के दौरान दत्ता ने आयोजन स्थल पर हुई अव्यवस्था के लिए मेसी के दल से जुड़े “सभी लोगों” को जिम्मेदार ठहराया. आयोजन की फंडिंग और प्रबंधन से जुड़े मामलों की जांच फिलहाल जारी है.

