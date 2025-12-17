धुरंधर: फिल्म में 'हवाला किंग' जावेद खनानी बने अंकित सागर, असलियत जानकर रह गए हैरान

निर्देशक आदित्य धर की फिल्म 'धुरंधर' ऐसे किरदारों से भरी है जो वास्तविक जीवन से प्रेरित हैं. जहाँ कई समानताओं की आलोचना की गई है, वहीं कुछ ऐसे भी किरदार हैं जिनकी सराहना भी हुई है. फिल्म के अजीबोगरीब किरदारों में से एक है जावेद खनानी (खनानी ब्रदर्स में से एक), जिसे अभिनेता अंकित सागर ने निभाया है. हाल ही में, अभिनेता ने जावेद का किरदार निभाने के अपने अनुभव के बारे में बात की और यह भी साझा किया कि क्या वह जानते थे कि असल जिंदगी में वह व्यक्ति कौन था.

जावेद खनानी कौन था?

कराची स्थित हवाला कारोबारी खनानी, ISI का मुख्य वित्तीय व्यक्ति और उसका 'शैडो बैंकर' था. अगर आतंकवादी संगठन बिना किसी की नज़र में आए धन का लेन-देन करना चाहते थे, तो वे उसी के पास जाते थे. उसने अपने भाई के साथ मिलकर 'खनानी एंड कालिया इंटरनेशनल' (KKI) चलाई, जिसने भारत में इकनोमिक सबोटाज का नेतृत्व किया. वह दिखने और बोलने में बिल्कुल एक अकाउंटेंट की तरह लगता था, लेकिन उसका काम उससे कहीं बढ़कर था. उसके कार्यक्षेत्र में अल-कायदा, लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद जैसे आतंकी संगठनों के धन का प्रबंधन करना, साथ ही कुख्यात डी-कंपनी के लिए नकदी की लॉन्ड्रिंग करना शामिल था.

अमेरिका द्वारा KKI को एक "महत्वपूर्ण ट्रांसनेशनल क्रिमिनल ऑर्गनाइजेशन" (महत्वपूर्ण अंतरराष्ट्रीय आपराधिक संगठन) के रूप में नामित किया गया था. उसने भारत में नकली मुद्रा नोटों ( फेक करेंसी) की बाढ़ लाने का भी नेतृत्व किया, जो बहुत ही सोफस्टिकेटेड थे और लगभग भारतीय रुपये के समान थे. कुछ अनुमानों के अनुसार, 2000 के दशक की शुरुआत में पाकिस्तान मूल के1,500–2,000 करोड़ रुपये मूल्य के नकली नोट भारत में भेजे गए थे, जिनका उपयोग जिहाद को फंड करने के लिए किया गया था.

भारत द्वारानोटबंदी (demonetisation) लागू किए जाने के एक महीने बाद, खनानी मृत पाया गया. कथित तौर पर वह एक निर्माणाधीन इमारत की चौथी मंजिल से गिर गया था. यह दावा किया गया था कि नोटबंदी के इस कदम ने पाकिस्तान के 'हवाला किंग' के लिए विनाशकारी देनदारियां (catastrophic liabilities) पैदा कर दी थीं.

'मैं लगभग जावेद खनानी जैसा ही दिख रहा था'

जब अंकित से पूछा गया कि किरदार निभाने से पहले वह जावेद के बारे में क्या जानते थे तो उन्होंने कहा, "मुझे किरदार के बारे में कुछ भी नहीं बताया गया था, और ऑडिशन के लिए मुझे बस कुछ संवाद (डायलॉग्स) दिए गए थे. मुझे किरदार का बैकग्राउंड समझ में नहीं आया था, लेकिन डायलॉग्स बहुत अच्छे थे. बाद में जब बात बन गई, तब आदित्य धर ने मुझे जावेद खनानी और उसकी असलियत के बारे में बताया. तब मुझे एहसास हुआ कि ये सभी किरदार जैसे रहमान डकैत और एसपी असलम चौधरी, सब वास्तविक हैं."

उन्होंने TV9 भारतवर्ष को बताया कि धीरे-धीरे उन्हें एहसास हुआ कि वह लगभग जावेद के समान ही दिखते थे, और इससे उनके मन में यह सवाल उठा कि धर ने उन्हें उनके अभिनय कौशल के लिए चुना है या केवल समानता के कारण. “मुझे खनानी भाइयों के बारे में और अधिक जानने को मिला और यह भी पता चला कि अकेले पाकिस्तान में ही उनके 350 से अधिक कार्यालय थे. मुझमें उनके बारे में जानने की जिज्ञासा थी, और जब मैंने उन्हें गूगल किया तो मुझे एहसास हुआ कि वह बिल्कुल मेरी तरह दिखते थे. मैं मजाक में आदित्य से कहता रहता था, ‘सर, यह तो मेरा भाई लगता है.’ मैंने उनसे यहाँ तक पूछा, ‘क्या आपने मुझे केवल मेरे चेहरे के लिए लिया है, या आपने वास्तव में मेरा प्रदर्शन देखा था?’. हालाँकि, उन्होंने मना कर दिया और कहा कि मेरा लुक टेस्ट और दूसरा ऑडिशन दोनों ही बहुत अच्छे रहे थे.”

भले ही आदित्य धर और अंकित की जावेद को लेकर धारणा एक चकाचौंध भरी और भड़कीली (flamboyant) शख्सियत की है, जो फिल्म में अक्सर एक हास्यप्रद (comical) किरदार के रूप में नजर आता है, लेकिन असल जिंदगी में जावेद वैसा बिल्कुल नहीं था. खनानी भाई KKI (खनानी एंड कालिया इंटरनेशनल) चलाते थे, जो एक ऐसा संगठन था जो हवाला और मनी लॉन्ड्रिंग का काम करता था. उनकी पहुंच बहुत दूर तक थी और टोरंटो, पूर्वी अफ्रीका, दुबई और कई अन्य महत्वपूर्ण केंद्रों में उनके कार्यालय थे.

वह भारत पर एक सुनियोजित इकोनॉमिक अटैक के लिए भी जिम्मेदार था, जिसमें आतंकवादी संगठनों ने देश में नकली नोटों की बाढ़ ला दी थी. इन नोटों ने न केवल हवाला नेटवर्क को फंड किया बल्कि हथियारों और गोला-बारूद के लिए भी भुगतान किया. इसके साथ ही इसने भारतीय मुद्रा की साख (reputation) को भी भारी नुकसान पहुँचाया.

आदित्य धर द्वारा निर्देशित फिल्म'धुरंधर' के कलाकारों में रणवीर सिंह (Ranveer Singh), अर्जुन रामपाल, सारा अर्जुन, आर माधवन, अक्षय खन्ना और संजय दत्त शामिल हैं.

Note: This content has been translated using AI. It has also been reviewed by FE Editors for accuracy.

To read this article in English, click here.

Source: The Indian Express

