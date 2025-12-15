Holiday Travel Health Risk: ब्लड क्लॉट्स से बचना है तो लंबी यात्रा में न करें ये 3 गलतियाँ

The Desk Job Danger: यह छुट्टियों का मौसम है और रोज़मर्रा की भागदौड़ से दूर कहीं घूमने जाने का समय भी. हालांकि छुट्टियों में लंबी दूरी की यात्रा करना आम बात है, लेकिन जो लोग दफ्तर में ज़्यादातर समय बैठे रहते हैं, उनके लिए यह एक गंभीर स्वास्थ्य जोखिम पैदा कर सकता है. लंबे समय तक कुर्सी पर बैठे रहने से पैरों में रक्त प्रवाह धीमा हो जाता है, और बिना हिले-डुले विमान, बस या कार से लंबी दूरी की यात्रा करने से यह समस्या और बढ़ सकती है.

फरीदाबाद स्थित फोर्टिस अस्पताल के न्यूरोलॉजी निदेशक डॉ. विनीत बंगा बताते हैं, “काफ मसल्स एक पंप की तरह काम करती हैं, जो पैरों से रक्त को वापस हृदय तक पहुंचाती हैं. जब इन मांसपेशियों का लंबे समय तक उपयोग नहीं होता तो ब्लड फ्लो धीमा हो जाता है और नसों में दबाव बढ़ने लगता है. इससे डीप वेन थ्रॉम्बोसिस (DVT) की स्थिति पैदा हो सकती है.”

DVT इसलिए खतरनाक होती है क्योंकि पैरों में बने ब्लड क्लॉट्स फेफड़ों तक पहुंच सकते हैं. इससे पल्मोनरी एम्बोलिज़्म की स्थिति बन सकती है, जो जानलेवा साबित हो सकती है.

Also Read: हवाई यात्रा कर रहे है तो हो जाएं सावधान: इंडिगो, एयर इंडिया, स्पाइसजेट ने दी कई उड़ानें रद्द होने की चेतावनी!

यात्रा डीवीटी के खतरे को और बढ़ा देती है

लंबी फ्लाइट्स और लंबे रोड ट्रिप्स इस समस्या को और गंभीर बना देते हैं. डॉ. बंगा के अनुसार, “हवाई जहाज़ की तंग सीटों में बैठने से शरीर को हिलाना-डुलाना या पैरों को फैलाना मुश्किल हो जाता है. इसके अलावा, फ्लाइट के दौरान कम केबिन प्रेशर और शरीर में पानी की कमी (डिहाइड्रेशन) खून को गाढ़ा बना देती है, जिससे थक्के यानी क्लॉट्स बनने की संभावना बढ़ जाती है.”

जो लोग अधिक वजन वाले हैं, जिन्हें वैरिकोज़ वेन्स की समस्या है, जो हार्मोनल दवाइयों का इस्तेमाल करते हैं, हाल ही में किसी बीमारी से उबर रहे हैं या जिनके परिवार में ब्लड क्लॉट्स बनने का इतिहास रहा है, उनमें DVT का जोखिम और भी ज्यादा होता है.

Also Read: अक्षय खन्ना FA9LA में नहीं करने वाले थे डांस! जानिए 'धुरंधर' के ग्लोबल हिट गाने की अनसुनी कहानी

DVT से बचाव के असरदार तरीके

सबसे महत्वपूर्ण तरीका है हर समय बॉडी का मूवमेंट बनाए रखना. डॉ. बंगा के अनुसार, “हर एक से दो घंटे में खड़े होना, चलना या स्ट्रेच करना बहुत मददगार होता है.” भले ही आप पूरे समय हिल-डुल न सकें, सरल व्यायाम जैसे टखनों को घुमाना, पैरों को मोड़ना और काफ मसल्स को एक्टिव रखना ब्लड फ्लो बनाए रखने में मदद करता है.

लंबी यात्राओं के दौरान कंप्रेशन सॉक्स पहनना भी लाभकारी होता है. ये सॉक्स पैरों में रक्त जमने से रोकते हैं और सूजन को कम करते हैं. पानी का नियमित सेवन भी जरूरी है. डॉ. बंगा कहते हैं, “यात्रा के दौरान अल्कोहल और नींद की दवाओं से बचें. हाइड्रेटेड रहने से ब्लड फ्लो बेहतर रहता है और क्लॉट्स बनने का जोखिम कम होता है.”

Also Read: सिर्फ़ सजावट नहीं, आपकी सेहत के 'गार्ड' हैं ये पौधे! घर को बना देंगे शुद्ध हवा का चैंबर

ट्रेवल से पहले करें तैयारी

प्रीकॉशन ट्रेवल से पहले ही शुरू हो जानी चाहिए. डॉ. बंगा के अनुसार, “दफ्तर में काम करने वालों को छोटे-छोटे वॉक ब्रेक लेने चाहिए, पैरों को बार-बार स्ट्रेच करना चाहिए, और अगर संभव हो तो स्टैंडिंग डेस्क का उपयोग करना चाहिए. लंबे समय तक बैठने के बाद पैरों को ऊपर उठाना भी मदद करता है.” ओवरऑल फिटनेस में सुधार करने से वे मसल्स मजबूत होती हैं जो ब्लड को हार्ट तक वापस पंप करने में मदद करती हैं.

जो लोग पहले से किसी स्वास्थ्य समस्या या ब्लड क्लॉटिंग की समस्या से जूझ रहे हैं, उन्हें यात्रा से पहले अपने डॉक्टर से परामर्श करना चाहिए. डॉ. बंगा कहते हैं, “कुछ मामलों में रोकथाम के लिए दवाइयां या मेडिकल-ग्रेड कंप्रेशन सॉक्स की आवश्यकता हो सकती है.”

यदि सावधानियां बरती जाएं तो लंबी दूरी की यात्रा सुरक्षित हो सकती है . नियमित रूप से हिलना-डुलना, हाइड्रेटेड रहना और कंप्रेशन सॉक्स पहनना जैसे सरल उपाय ब्लड क्लॉट बनने के जोखिम को कम कर सकते हैं, जिससे आपकी छुट्टियां सुरक्षित और आरामदायक बनती हैं.

Also Read: MG Hector facelift Launched : नई एमजी हेक्टर लॉन्च, कीमत 11.99 लाख रुपये से शुरू

Note: This content has been translated using AI. It has also been reviewed by FE Editors for accuracy.

To read this article in English, click here.