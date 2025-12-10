आमिर खान की 3 इडियट्स का सीक्वल जल्द: ‘चतुर’ से लेकर ‘मिलिमीटर’ तक, जानें कलाकार अभी क्या कर रहे हैं

फिल्म तीन इडियट्स के रिलीज़ होने के लगभग 16 साल बाद, राजकुमार हिरानी और आमिर खान के एक बार फिर फिल्म के सीक्वल के लिए साथ आने की खबरें सामने आई हैं. पिंकविला के अनुसार आमिर खान, करीना कपूर, आर माधवन और शरमन जोशी अपनी-अपनी भूमिकाओं में आगामी फिल्म में वापसी करने वाले हैं.

खबरों के मुताबिक हिरानी ने तीन इडियट्स के सीक्वल की स्क्रिप्ट फाइनल कर दी है और यह फिल्म क्लाइमेक्स की घटनाओं के 15 साल बाद की कहानी पर आधारित होगी. तीन इडियट्स के अंत में फरहान, राजू और पिया आमिर के किरदार रांचो को लेह, लद्दाख के एक स्कूल में ढूंढते हैं जबकि चतुर यानी ओमी वैद्य फुन्सुख वांगडू के रहस्य को समझने की कोशिश में उलझा रहता है.

अभी यह साफ नहीं है कि इस फिल्म में कौन-कौन लौटेगा, लेकिन चलिए देखते हैं कि फिल्म के मूल कलाकार आजकल क्या कर रहे हैं.

आमिर खान (रांचो/फुन्सुख वांगडू)

आमिर खान रांचो के रूप में लौटते हैं, जो तीन इडियट्स की जान और आत्मा हैं, और फिल्म के अंत में यह पता चलता है कि वह फुन्सुख वांगडू हैं. उनके किरदार के जरिये यह दिखाया गया है कि केवल रट्टा मारने की बजाय अपने जुनून का पीछा करना कितना महत्वपूर्ण है.

यह अभिनेता जो दशकों से शाहरुख खान और सलमान खान जैसे बड़े खानों के साथ भारतीय फिल्म इंडस्ट्री पर राज कर रहा है, इस साल सितारे ज़मीन पर के साथ जोरदार वापसी कर चुके हैं. इस फिल्म ने साबित कर दिया कि वह लंबे समय तक इंडस्ट्री में बने रहने वाले हैं. 60 वर्ष की उम्र में उनका पेशेवर और व्यक्तिगत जीवन दोनों ठीक चल रहे हैं. कुछ समय पहले अभिनेता ने गौरी स्प्रैट के साथ अपने रिश्ते को सार्वजनिक किया था और अब वह फिल्म हैप्पी पटेल: खतरनाक जासूस के लिए तैयार हैं, जिसमें इमरान खान, मोना सिंह और वीर दास हैं. यह फिल्म 16 जनवरी, 2026 को थिएटर्स में रिलीज़ होने वाली है.

आर माधवन (फरहान कुरैशी)

आर माधवन को तीन इडियट्स के सीक्वल में फरहान कुरैशी के रूप में लौटते देखा जाएगा. वह तीन इडियट्स में से एक हैं. इस विद्रोही, इंजीनियरिंग छात्र को वाइल्डलाइफ फोटोग्राफी का शौक है. यह देखना दिलचस्प होगा कि वह पार्ट 2 में कहानी को कैसे आगे बढ़ाते हैं.

यह प्रतिभाशाली अभिनेता अपनी फिल्म- रहना है तेरे दिल में, के दिनों से काफी आगे बढ़ चुके है. तब उन्हें चॉकलेटी बॉय इमेज के लिए जाना जाता था. वर्तमान में वह रणवीर सिंह की धुरंधर में अजय सन्याल, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर के किरदार के साथ सुर्खियों में हैं. यह किरदार उनकी हाल ही में रिलीज़ हुई फिल्म- दे दे प्यार दे 2, में कॉमेडी रोल से बिल्कुल अलग है, जिसमें उन्होंने अजय देवगन के साथ काम किया था. तमिल स्पोर्ट्स ड्रामा टेस्ट में वह एक वैज्ञानिक का किरदार निभा रहे हैं. इस साल हमने उन्हें फिल्म आप जैसा कोई में भी देखा, जिसमें उन्होंने फातिमा सना शेख के साथ रोमांस करते हुए छोटे शहर के सरल व्यक्ति, 42 साल के संस्कृत प्रोफेसर श्रिरेनु त्रिपाठी का रोल निभाया है.

उन्हें 1 सितंबर 2023 को पुणे फिल्म और टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया (FTII) का अध्यक्ष भी नियुक्त किया गया था.

शरमन जोशी (राजू रस्तोगी)

शरमन जोशी, जो तीन इडियट्स के ‘तीसरे इडियट’ हैं, ने राजू रस्तोगी का किरदार निभाया था. वह एक गरीब परिवार के प्रतिभाशाली छात्र हैं, जिन पर परिवार की आर्थिक सफलता का दबाव रहता है. वह अपने करियर में सफल होते हैं. आगामी तीन इडियट्स के सीक्वल में उनका रोल देखना दिलचस्प होगा.

जोशी कमर्शियल और गंभीर दोनों रोल्स को सहजता से निभाने की कला रखते हैं. उन्होंने अपने करियर की शुरुआतगॉडमदर (1999) में शबाना आज़मी के साथ की और फिर लज्जा (2001) में नजर आए. शरमन ने कमर्शियल फिल्मों जैसे स्टाइल, रंग दे बसंती, गोलमाल और लाइफ इन ए मेट्रो में भी मजबूत किरदार निभाए.

वे जल्द ही बंगाली फिल्म भालोबाशार मोर्शुम में सुस्मिता चटर्जी और तंजिन तिशा के साथ नजर आएंगे.

करीना कपूर खान (पिया)

बॉलीवुड की बेहतरीन अभिनेत्रियों में से एक और ‘बॉलीवुड की फर्स्ट फॅमिली’ की सदस्य करीना कपूर ने अपने करियर की शुरुआत बॉर्डर फ़ेम डायरेक्टर जे. पी. दत्ता की फिल्म रिफ्यूजी से की थी, जिसमें उनके साथ अभिषेक बच्चन थे. उन्होंने कमर्शियल और आलोचकों द्वारा सराही गई फिल्मों दोनों में काम किया है. करीना का आगामी प्रोजेक्ट मेघना गुलज़ार का क्राइम ड्रामा- दायरा है, जिसमें उनके साथ पृथ्वीराज सुकुमारन हैं. हाल ही में वह नेटफ्लिक्स में डाइनिंग विद कपूर्स में भी नजर आईं और वर्तमान में अपने परिवार और फिटनेस पर ध्यान केंद्रित कर रही हैं.

तीन इडियट्स में करीना ने पिया का किरदार निभाया था, जो मुख्य हीरोइन थी. वह अपने कॉलेज प्रेमी रांचो के पास वापस जाने के लिए फरहान और राजू के कहने पर अपनी शादी से भाग जाती है.

बोमन ईरानी ('वीरू’ सहस्रबुद्धि)

बोमन ईरानी ने तीन इडियट्स में अपने कॉलेज प्रोफेसर के किरदार से हमें खूब हंसाया. यह पहला मौका नहीं था जब उन्होंने मुख्य किरदार को परेशान किया हो; उन्होंने ऐसामुन्नाभाई एमबीबीएस में जे. सी. अस्थाना और लगे रहो मुन्नाभाई में लखबीर सिंह के रूप में भी किया था. अपनी खास आदतों और कॉमिक टाइमिंग के साथ, ईरानी ने तीन इडियट्स में भी सबका ध्यान खींचा. लोग उनकी अगली तीन इडियट्स फिल्म में वापसी का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं.

वर्तमान में वह द राजा साब फिल्म के कास्ट में शामिल हैं, जो एक हॉरर-फैंटेसी फिल्म है और 9 जनवरी, 2026 को रिलीज़ होने वाली है. इस प्रभास-स्टारर फिल्म में ईरानी एक साइकेट्रिस्ट, हिप्नोटिस्ट और पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर का रोल निभा रहे हैं.

ओमी वैद्य (चतुर)

ओमी वैद्य ने तीन इडियट्स में अपने मजेदार डायलॉग्स से सभी को हंसाया. अगर वह तीन इडियट्स 2 में लौटते हैं, तो उनकी मौजूदगी राजकुमार हिरानी की फिल्म को और भी मजेदार बना देगी. हाल ही में रिलीज़ हुई अमेरिकन वारियर (या अमेरिकन अंडरडॉग) में ओमी वैद्य ने अपराधी से एमएमए फाइटर बने जय कुमार के बड़े कज़न का किरदार निभाया है.

इस बीच, वैद्य अपने वायरल यूट्यूब वीडियोMAGA vs Indian (H1Bs) की वजह से चर्चा में हैं, जिसमें एक H1B वर्कर और एक MAGA सपोर्टर अपने अलग-अलग विचार रखते हैं. इसके अलावा, वह कुछ शॉर्ट फिल्मों का निर्देशन करके भी खुद को व्यस्त रख रहे हैं.

मोना सिंह (मोना सहस्रबुद्धि)

मोना का चाइल्डबर्थ सीन वायरल हुआ और तीन इडियट्स में एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुआ, जब ‘वायरस’ ने वास्तव में ‘तीन इडियट्स’ का सम्मान करना शुरू किया.

मोना सिंह ने जस्सी जैसी कोई नहीं से अपने करियर की शुरुआत की थी और उन्होंने तेजी से प्रगति की. टेलीविजन से शुरू होकर उन्होंने फिल्मों और OTT प्लेटफॉर्म्स में भी सफलता हासिल की. उनकी भूमिका बैड्स ऑफ बॉलीवुड में काफी सराही गई, जबकि उनके Zee5 शो थोड़े दूर थोड़े पास की भी खूब चर्चा हुई.

उन्होंने मेड इन हेवन (सीजन 2, 2023) में बुलबुल जौहरी का किरदार निभाया और नेटफ्लिक्स की सीरीज काला पानी (2023) में अहम भूमिका अदा की.

मोना का अगला प्रोजेक्ट आमिर खान की फिल्म हैप्पी पटेल: खतरनाक जासूस है.

अली फजल (जॉय लोबो)

तीन इडियट्स में अली फजल ने जॉय लोबो का किरदार निभाया था. मिर्जापुर सीरीज के जरिए उन्होंने OTT स्पेस में अपनी मजबूत पहचान बनाई और जल्द ही उसी कहानी पर आधारित फिल्म में गुड्डू पंडित की भूमिका दोबारा निभाएंगे. वह आमिर खान की आगामी प्रोडक्शन लाहौर 1947 का भी हिस्सा हैं. खबरों के अनुसार वह निर्देशक शकुन बत्रा के साथ एक नई फिल्म में काम कर सकते हैं, जो सोशल मीडिया का रिश्तों पर पड़ने वाला असर दिखाएगी.

अली फजल ने डेथ ऑन द नाइल (2022) और कंधार (2023) जैसी बड़ी अंतरराष्ट्रीय फिल्मों में भी काम किया है.

राहुल कुमार (मनमोहन ‘मिलीमीटर’)

तीन इडियट्स में मिलीमीटर का किरदार याद है? अब वह बड़े हो चुके हैं और अभिनय और मॉडलिंग करियर में अच्छा कर रहे हैं. हाल ही में एक वीडियो में राहुल कुमार अपनी तुर्की पत्नी केज़ीबन डोगन के साथ नजर आए. उनका सबसे महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट Amazon Prime Video की बंदिश बैंडिट्स रही और उन्हें 2021 में फिल्म संदीप और पिंकी फरार में भी देखा गया था.

जावेद जाफरी (रणछोड़दास श्यामदास चंचड़)

जावेद जाफरी ने तीन इडियट्स में मूल रणछोड़दास श्यामदास चंचड़ का किरदार निभाया. उनका किरदार आमिर खान के किरदार के आसपास रहस्य और रोमांच बढ़ाता है. उनका स्क्रीन पर आने वाला सीन हास्य और ड्रामा का बेहतरीन मिश्रण पेश करता है, जो देखने में मजेदार और दिलचस्प होता है.

जाफ़री 63 साल की उम्र में भी अपनी यूथफुल एनर्जी के लिए जाने जाते हैं और इसे वे डिसिप्लिन, क्लीन, होम-कुक्ड डाइट और कंसिस्टेंट एक्सरसाइज को कारण मानते हैं.

