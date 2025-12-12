नींद का दुश्मन कौन? जानें वे कारण जो आपको दिनभर सुस्त रखते हैं

हर समय नींद आना सिर्फ सिर्फ कम सोने की वजह से नहीं होता. कई बार यह आपकी नींद की गुणवत्ता, रोज़मर्रा की आदतों या सेहत में किसी दिक्कत का संकेत भी हो सकता है. हेल्थलाइन के अनुसार, अगर आप इन कारणों को समझ लें तो आप अपनी ऊर्जा बढ़ा सकते हैं, नींद में सुधार कर सकते हैं और दिन में ज़्यादा तरोताज़ा महसूस कर सकते हैं. (Source: Photo by unsplash)

पानी की कमी या पानी पीने की खराब आदतें:

हल्का डिहाइड्रेशन भी शरीर में खून का बहाव कम कर सकता है और टिश्यूज तक ऑक्सीजन पहुँचने में रुकावट डाल सकता है, जिससे थकान और नींद जैसा महसूस होने लगता है. बहुत से लोग पानी पीना नज़रअंदाज़ कर देते हैं, लेकिन शरीर को तारोतजा और एनर्जेटिक रखने में इसकी बड़ी भूमिका होती है. (Source: Photo by unsplash)

फिजिकल एक्टिविटी की कमी



जब आप रोज़ाना शरीर को एक्टिव नहीं रखते, तो मांसपेशियाँ कमजोर होने लगती हैं, मेटाबॉलिज़्म धीमा हो जाता है और शरीर में एनर्जी भी कम महसूस होती है. आप को यह जान कर आश्चर्य होगा कि हल्की–फुल्की नियमित एक्सरसाइज़ नींद को बेहतर बनाती है और दिन में आने वाली नींद को कम करती है. अगर एक्टिविटी बिल्कुल न हो, तो लगातार थकान बनी रह सकती है. (Source: Photo by unsplash)

खराब पोषण

कुछ ज़रूरी पोषक तत्वों की कमी खासकर आयरन, बी-विटामिन और वे पोषक तत्व जो ऊर्जा बनाने में मदद करते हैं, आपकी ऊर्जा को कम कर सकते हैं और आपको सुस्त महसूस करा सकते हैं. अगर आपका खाना संतुलित नहीं है, या उसमें पर्याप्त विटामिन और मिनरल नहीं हैं, तो शरीर में एनर्जी भी घटने लगती है. (Source: Photo by unsplash)

खराब नींद

भले ही आपको कोई नींद से जुड़ी बीमारी न हो, लेकिन सोने का अनियमित समय, देर रात तक स्क्रीन का इस्तेमाल या बार-बार नींद टूटना — ये सब आपके शरीर को गहरी और आराम देने वाली नींद लेने से रोकते हैं. समय के साथ यह नींद की कमी बढ़ती जाती है और आपको हमेशा थका हुआ महसूस होने लगता है. (Source: Photo by unsplash)

नींद से जुड़ी समस्याएँ

स्लीप एपनिया, अनिद्रा (इन्सॉम्निया) या रेस्टलेस लेग्स सिंड्रोम जैसी नींद की दिक्कतें आपकी नींद को बार-बार तोड़ सकती हैं. इसकी वजह से आप बिस्तर में काफी समय बिताने के बावजूद अच्छी और गहरी नींद नहीं ले पाते. ऐसे में रात की खराब नींद दिन में लगातार थकान का कारण बन जाती है. (Source: Photo by unsplash)

तनाव

कई बार लगातार नींद आते रहना किसी गहरी समस्या का संकेत होता है, जैसे हार्मोन का असंतुलन (जैसे थायरॉयड की समस्या), पुरानी बीमारियाँ या लगातार तनाव और चिंता. ये सभी चीजें नींद को खराब करती हैं, एनर्जी कम कर देती हैं और आपको आराम करने के बाद भी थका-थका और नींद महसूस होने देती हैं. (Source: Photo by unsplash)

Note: This content has been translated using AI. It has also been reviewed by FE Editors for accuracy.

Source: The Indian Express

