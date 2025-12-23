आखिर क्यों दुबई बनता जा रहा है भारतीय सितारों का दूसरा घर? यहां देखें गोल्डन वीजा पाने वाले दिग्गजों की पूरी लिस्ट

पिछले कुछ वर्षों में संयुक्त अरब अमीरात (UAE) का गोल्डन वीजा इंडियन सेलिब्रिटीज के बीच एक पॉपुलर चॉइस बन गया है. बॉलीवुड सितारों के साथ-साथ साउथ इंडियन एक्टर्स, सिंगर्स और खिलाड़ी भी यूएई मेंc को प्राथमिकता दे रहे हैं.

2019 में शुरू किया गया गोल्डन वीजा, विदेशियों को लोकल स्पांसर की आवश्यकता के बिना 10 वर्षों तक यूएई में रहने, काम करने और ट्रेवल करने की अनुमति देता है. उन इंडियन सेलिब्रिटीज के लिए जो फिल्मों, कंसर्ट्स, स्पोर्ट्स इवेंट्स और बिज़नेस वर्क के लिए नियमित रूप से गल्फ देशों की यात्रा करते हैं, यह वीजा स्टेबिलिटी और ट्रेवल की फ्रीडम प्रदान करता है.

शाहरुख़ ख़ान

शाहरुख़ ख़ान यूएई का गोल्डन वीज़ा पाने वाले पहले इंडियन सेलेब्रिटीज़ में से एक थे. अभिनेता का दुबई से लंबे समय से गहरा संबंध रहा है और वे दुबई टूरिज़्म के लिए ग्लोबल एंबेसडर के रूप में भी काम कर चुके हैं. फिल्मों की शूटिंग, ब्रांड इवेंट्स और सार्वजनिक कार्यक्रमों के लिए बार-बार होने वाली यात्राओं के चलते गोल्डन वीज़ा उन्हें बिना वीज़ा संबंधी झंझटों के इस क्षेत्र से जुड़े रहने में मदद करता है.

संजय दत्त: यूएई उनका 'दूसरा घर'

अभिनेता संजय दत्त को वर्ष 2021 में यूएई का गोल्डन वीज़ा मिला था. उस समय वे इलाज के लिए यूएई में मौजूद थे. बाद में उन्होंने देश से मिले सहयोग के बारे में बात करते हुए यूएई को अपना “दूसरा घर” बताया. तब से यह वीज़ा उन्हें और उनके परिवार को काम और निजी कारणों से इस क्षेत्र में अधिक समय बिताने की सुविधा देता है.

सांस्कृतिक प्रभाव के लिए रजनीकांत को सम्मान

थलाइवर रजनीकांत को अबू धाबी के संस्कृति और पर्यटन विभाग द्वारा यूएई का गोल्डन वीज़ा प्रदान किया गया. मध्य पूर्व में रजनीकांत की जबरदस्त फैन फॉलोइंग है, जहां दक्षिण भारतीय फिल्मों का प्रदर्शन काफी मजबूत रहता है. यह सम्मान उनके लंबे करियर और व्यापक सांस्कृतिक प्रभाव की मान्यता के रूप में देखा गया.

रणवीर सिंह

अपनी हाई एनर्जी परफॉर्ममेंसेस और बोल्ड फैशन चॉइसेस के लिए मशहूर रणवीर सिंह को 2022 में यूएई का गोल्डन वीज़ा प्रदान किया गया. यह सम्मान उनके प्रभावशाली फिल्मी करियर और आधुनिक पॉप कल्चर पर उनके असर को देखते हुए दिया गया.

प्रियंका चोपड़ा

ग्लोबल स्टार प्रियंका चोपड़ा भी उन भारतीय सेलेब्रिटीज़ में शामिल हैं जिन्हें यूएई का गोल्डन वीज़ा मिला है. यह फिल्म जगत में उनकी मजबूत पकड़ और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उनकी व्यापक पहचान को दर्शाता है.

कृति सैनन, वरुण धवन और मौनी रॉय भी शामिल

अभिनेत्री कृति सैनन को साल 2024 की शुरुआत में यूएई का गोल्डन वीज़ा मिला. उन्होंने सोशल मीडिया पर अपनी खुशी साझा करते हुए कहा कि दुबई उनके दिल में एक खास जगह रखता है.

अभिनेता वरुण धवन और मौनी रॉय ने भी अपने गोल्डन वीज़ा मिलने की पुष्टि की है. दोनों ने यूएई को वेलकमिंग और क्रिएटिव -फ्रेंडली डेस्टिनेशन बताया है.

सोनू निगम

प्लेबैक सिंगर सोनू निगम को वर्ष 2021 में 10 साल का यूएई गोल्डन वीज़ा प्रदान किया गया था. यूएई में इंडियन कम्युनिटी के बीच उनकी जबरदस्त फैन फॉलोइंग है और वे वहां अक्सर परफॉर्म करते रहते हैं. यह वीज़ा उन्हें देश में आसानी से रहने और काम करने की सुविधा देता है.

वेटेरन गायिका केएस चित्रा को भी यूएई का गोल्डन वीज़ा प्रदान किया गया है.

सानिया मिर्ज़ा और सोनू सूद

पूर्व टेनिस खिलाड़ी सानिया मिर्ज़ा भी यूएई गोल्डन वीज़ा रखने वाली भारतीय शख्सियतों में शामिल हैं. अभिनेता सोनू सूद को वर्ष 2022 में गोल्डन वीज़ा मिला था. अपने अभिनय करियर के अलावा, कोविड-19 महामारी के दौरान उनके मानवीय कार्यों, खासकर माइग्रेंट वर्कर्स की मदद के लिए उनकी व्यापक सराहना हुई थी.

दक्षिण भारतीय अभिनेता

कई प्रसिद्ध दक्षिण भारतीय अभिनेताओं को भी यूएई का गोल्डन वीज़ा मिल चुका है. इनमें ममूटी, मोहनलाल, पृथ्वीराज सुकुमारन और दुलकर सलमान शामिल हैं. खाड़ी देशों में मलयालम और तमिल फिल्मों का बड़ा दर्शक वर्ग है और ये अभिनेता फिल्म प्रमोशन और फैन इवेंट्स के लिए अक्सर यूएई ट्रेवल करते रहते हैं.

