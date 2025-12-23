UPSC CMS Result 2025: यूपीएससी ने घोषित किया कंबाइंड मेडिकल सर्विसेज परीक्षा का फाइनल रिजल्ट; 812 डॉक्टर सफल

संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) ने संयुक्त चिकित्सा सेवा (CMS) परीक्षा 2025 के अंतिम परिणाम घोषित कर दिए हैं, जिससे उन चिकित्सा स्नातकों को राहत और स्पष्टता मिली है, जिन्होंने इस भर्ती प्रक्रिया में भाग लिया था. उम्मीदवार अब आयोग की आधिकारिक वेबसाइट upsc.gov.in पर परिणाम PDF देख सकते हैं.
CMS परीक्षा 2025 का आयोजन 20 जुलाई, 2025 को किया गया था, इसके बाद व्यक्तित्व परीक्षण (भाग II) अक्टूबर से दिसंबर 2025 के बीच आयोजित किया गया. दोनों चरणों में प्रदर्शन के आधार पर, UPSC ने केंद्रीय सरकार और संबद्ध संस्थाओं के विभिन्न चिकित्सा पदों पर नियुक्ति के लिए उम्मीदवारों की सिफारिश की है.
श्रेणी I नियुक्तियां और कैटगोरीवाइज ब्रेकअप
श्रेणी I में, जो केंद्रीय स्वास्थ्य सेवा के सामान्य कर्तव्य चिकित्सा अधिकारी उप-समूह में मेडिकल ऑफिसर्स ग्रेड को कवर करती है, कुल 363 उम्मीदवारों को नियुक्ति के लिए सिफारिश की गई है. इनमें से 162 उम्मीदवार सामान्य श्रेणी से हैं, जिनमें नौ व्यक्तियों को मानक विकलांगता (PwBD) वाले उम्मीदवार के रूप में शामिल किया गया है.
श्रेणी-वार आरक्षित नियुक्तियों का विवरण
आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) में 43 उम्मीदवार शामिल हैं, जबकि अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) में 75 उम्मीदवार हैं, जिनमें दो PwBD उम्मीदवार भी शामिल हैं. अनुसूचित जाति (SC) श्रेणी में 57 उम्मीदवार हैं, जिनमें एक PwBD उम्मीदवार शामिल है, और अनुसूचित जनजाति (ST) श्रेणी में 21 उम्मीदवार हैं, जिनमें दो PwBD उम्मीदवार शामिल हैं.
यूपीएससी सीएमएस (UPSC CMS) परीक्षा 2025 का फाइनल रिजल्ट आधिकारिक वेबसाइट पर जारी कर दिया गया है. आप नीचे दिए गए चरणों का पालन करके या सीधे लिंक के माध्यम से अपना परिणाम देख सकते हैं:
श्रेणी II चयन और उपलब्ध पद
श्रेणी II के लिए, UPSC ने 449 उम्मीदवारों को नियुक्ति के लिए सिफारिश की है. इनमें से 182 उम्मीदवार (जिनमें 10 PwBD शामिल हैं) सामान्य श्रेणी से हैं. आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) में 49 उम्मीदवार हैं, जिनमें एक PwBD उम्मीदवार शामिल है, जबकि अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) में 113 उम्मीदवार और छह PwBD उम्मीदवार शामिल हैं.
अनुसूचित जाति (SC) में 70 उम्मीदवार हैं, जिनमें एक PwBD उम्मीदवार शामिल है, और अनुसूचित जनजाति (ST) श्रेणी से 27 उम्मीदवार चयनित हुए हैं.
श्रेणी II के तहत चयनित उम्मीदवारों को निम्नलिखित पदों के लिए माना जाएगा:
रेलवे में सहायक डिवीजनल मेडिकल ऑफिसर (Assistant Divisional Medical Officer)
न्यू दिल्ली नगर परिषद में सामान्य कर्तव्य चिकित्सा अधिकारी (General Duty Medical Officer)
दिल्ली नगर निगम में सामान्य कर्तव्य चिकित्सा अधिकारी ग्रेड II (General Duty Medical Officer Grade II)
