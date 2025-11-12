वॉरेन बफेट ने बताए अपनी ‘अप्रत्याशित लंबी उम्र’ के राज़!

Warren Buffett retirement: वॉरेन बफेट के 2025 के अंत में सेवानिवृत्त होने के साथ ही एक युग का अंत होगा. इस लेजेंड्री इन्वेस्टर और बर्कशायर हैथवे के सीईओ के रूप में छह दशकों की नेतृत्व यात्रा के बाद, वह एक समृद्ध विरासत छोड़ जाएंगे. हालांकि, उनके कार्यस्थल के लोग उन्हें सबसे ज्यादा उनकी अमूल्य बुद्धिमत्ता के लिए याद करेंगे. '‘The Oracle of Omaha’ हमेशा अपने अद्वितीय जीवन दृष्टिकोण के माध्यम से लोगों को प्रेरित करने का कोई मौका नहीं चूकते.

अपने उत्तराधिकारी ग्रेग एबल के लिए रास्ता बनाते हुए, जो $1.2 ट्रिलियन के इस बिजनेस साम्राज्य को संभालेंगे, बफेट ने अपने अलविदा पत्र में अपनी जिंदगी के कुछ अनजाने पहलुओं को बताया, जैसे कि उनकी ‘अप्रत्याशित लंबी उम्र’ का रहस्य.

बफेट ने अपने अलविदा खत में लिखा कि अब वह ‘चुप हो जाएंगे’ और बर्कशायर की वार्षिक रिपोर्ट नहीं लिखेंगे, न ही सालाना मीटिंग में ‘लम्बी -चौड़ी' बातचीत करेंगे.

वॉरेन बफेट की अनोखी जीवनशैली

बफेट की अनोखी जीवनशैली सालों से सुर्खियों में रही है. कैलोरी गिनने से लेकर बच्चे जैसे तरीके से खाना और सोना, इस इन्वेस्टर ने साबित कर दिया है कि लंबा और खुशहाल जीवन जीने के लिए बस बायोहैकिंग ट्रिक्स या फिटनेस के रुझानों का पीछा करना नहीं, बल्कि जिंदगी को दिल से जीना और खुश रहना ज्यादा जरूरी है.

लंबी उम्र के पीछे का राज़

अपनी बढ़ती उम्र पर बफेट ने अपने अलविदा खत में कहा कि इसकी वजह सिर्फ जीन नहीं हैं, बल्कि ओमाहा के समर्पित डॉक्टरों की टीम है, साथ ही इसमें थोड़ी बहुत किस्मत भी शामिल है.

उन्होंने कहा, “मेरे जीन विशेष मददगार नहीं रहे हैं – परिवार का अब तक का लंबी उम्र का रिकॉर्ड (सच कहूँ तो, पीछे जाकर परिवार के रिकॉर्ड थोड़े धुंधले हो जाते हैं) 92 साल था, जब तक मैं नहीं आया. लेकिन मेरे पास समझदार, दोस्ताना और समर्पित ओमाहा के डॉक्टर रहे हैं, शुरूआत हार्ले होट्ज़ से हुई और आज तक चल रही है.”

इस अरबपति ने यह भी बताया कि उनके जीवन को पास-पड़ोस में रहने वाले डॉक्टरों की वजह से तीन बार बचाया गया.

बफेट नेकहा, “मेरे जीवन को कम से कम तीन बार बचाया गया है, हर बार मुझे उन डॉक्टरों ने बचाया जो मेरे घर से कुछ ही मील दूर रहते हैं.”

अपने खास मज़ाकिया अंदाज़ में बफेट ने आगे कहा कि लंबी उम्र पाने के लिए थोड़ी बहुत किस्मत भी जरूरी है. “रोज़ाना केले के छिलके से, प्राकृतिक आपदाओं से, नशे में या ध्यान भटकाने वाले ड्राइवरों से, बिजली गिरने जैसी चीज़ों से बच के रहना.”

'मैं ज्यादातर अच्छा ही महसूस करता हूँ'

इस लेजेंड्री बिजनेसमैन का कहना है कि उन्हें आम तौर पर अच्छा महसूस होता है, भले ही उनकी चाल धीमी हो गई हो और पढ़ने में मुश्किल हो रही हो. ऑफिस में रहना और शानदार टीम के साथ काम करना उन्हें मदद करता है.

उन्होंने लिखा, “मुझे हैरानी हुई कि मुझे आम तौर पर अच्छा महसूस होता है. भले ही मेरी चाल धीमी हो गई हो और पढ़ने में मुश्किल हो रही हो, मैं हफ्ते में पांच दिन ऑफिस आता हूँ, जहाँ मैं शानदार लोगों के साथ काम करता हूँ. कभी-कभी मुझे कोई उपयोगी विचार आता है या कोई ऐसा प्रस्ताव मिलता है जो हमें शायद अन्यथा नहीं मिलता. बर्कशायर के आकर और बाजार के लेवल्स के कारण आइडियाज बहुत कम होते हैं लेकिन हाँ आईडिया बिलकुल ना आए ऐसा नहीं है."

अपने अलविदा खत में वह अपनी लंबी उम्र को ‘अप्रत्याशित’ या ‘असाधारण किस्मत’ कहते हैं, लेकिन एक पुराने इंटरव्यू में इस उद्यमी ने कहा था कि लंबा जीवन जीने में खुशी ही सबसे बड़ी वजह है.

