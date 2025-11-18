विराट कोहली से आदित्य रॉय कपूर: सेलिब्रिटी रोज़ वही खाना क्यों खाते हैं? क्या यह सेहत के लिए ठीक है?

सेलिब्रिटी अक्सर फिट रहने के लिए सख्त दिनचर्या का पालन करते हैं और भोजन इसका एक बड़ा हिस्सा होता है. विराट कोहली (Virat Kohli), अनुष्का शर्मा (Anushka Sharma), आदित्य रॉय कपूर और इमरान हाशमी जैसे सितारों ने सिंपल और रेपेटिटिव मील्स खाने के बारे में बात की है. यह आदत फिटनेस पर ध्यान देने वाले सेलिब्रिटीज़ के बीच लोकप्रिय हो रही है, लेकिन पोषण विशेषज्ञों का कहना है कि यह सभी के लिए आदर्श नहीं हो सकती.

हमने इस ट्रेंड के फायदे और नुकसान को समझने के लिए मैक्स सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल, नोएडा में क्लिनिकल न्यूट्रिशन प्रमुख, डॉ. करुणा चतुर्वेदी से बात की.

सेलिब्रिटीज़ रोज़ एक ही भोजन क्यों पसंद करते हैं

कई सेलिब्रिटीज़ अनुशासित रहने के लिए रेपेटिटिव मील्स चुनते हैं. डॉ. चतुर्वेदी के अनुसार, “हर दिन एक ही भोजन लेने से कंफ्यूज़न कम होता है और उन्हें अपने फिटनेस लक्ष्यों के प्रति कंसिस्टेंट बने रहने में मदद मिलती है.”

वह बताती हैं कि एक निश्चित दिनचर्या कैलोरी को नियंत्रित करने में मदद करती है, ब्लड शुगर के लेवल को स्थिर रखती है और अचानक स्नैकिंग से बचाती है, जो उन लोगों के लिए महत्वपूर्ण है जिन्हें एक निश्चित शारीरिक बनावट बनाए रखनी होती है.

2019 में Appetite जर्नल में प्रकाशित एक अध्ययन में पाया गया कि जब लोगों के पास भोजन के कम विकल्प होते हैं, तो वे कम मात्रा में भोजन करते हैं. एक अन्य अध्ययन, जो *International Journal of Behavioral Nutrition and Physical Activity* में प्रकाशित हुआ, ने दिखाया कि पूर्वानुमानित खाने की आदतें स्टेबल एनर्जी और चाहत के अनुरूप वजन बनाए रखने में मदद कर सकती हैं.

लंबे काम के घंटे, यात्रा और ट्रेनिंग को संतुलित करने वाले सेलिब्रिटीज़ के लिए इस तरह के मील डिसिप्लिन उनकी रोज़मर्रा की जिंदगी को आसान बनाते है.

क्या हर किसी के लिए रोज़ एक ही भोजन करना सही है?

विशेषज्ञ चेतावनी देते हैं कि रोज़ एक ही भोजन खाने के अपने नुकसान भी हैं. डॉ. चतुर्वेदी के अनुसार, “कोई भी एक तरह का खाना आपके शरीर के लिए आवश्यक सभी विटामिन, मिनरल और एंटीऑक्सीडेंट नहीं दे सकता. समय के साथ यह आदत नुट्रिएंट डेफिशियेंसी का कारण बन सकती है.”

हार्वर्ड स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थ के शोध से पता चलता है कि डाइवर्स डाइट बेहतर इम्यूनिटी और दीर्घकालिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देता है. Nature में प्रकाशित एक अन्य अध्ययन ने दिखाया कि विभिन्न प्रकार के भोजन खाने से स्वस्थ गट माइक्रोबायोम बनाए रखने में मदद मिलती है, जो पाचन, मूड और मेटाबॉलिज्म को सपोर्ट करता है.

डॉ. चतुर्वेदी कहती हैं, “हर दिन वही खाना गट (पाचन तंत्र) को भी प्रभावित कर सकता है और दिमाग को भी थका देता है, इसलिए लंबे समय तक इसे फॉलो करना मुश्किल हो जाता है.”

कौन कर सकता है रेपेटिटिव डाइट, किसे सावधानी बरतनी चाहिए?

इस तरह की सख्त दिनचर्या उन एथलीट्स, मॉडल या परफॉर्मर्स के लिए काम कर सकती है जिनकी फिटनेस जरूरतें बहुत ख़ास होती हैं. डॉ. चतुर्वेदी के अनुसार, “जिन लोगों को अपने आहार में प्रिसिशन की जरूरत होती है, उनके लिए रेपेटिटिव मील प्लान काम कर सकता है, लेकिन वो भी सिर्फ प्रोफेशनल सुपरविशन में.” हालाँकि, अधिकांश लोगों के लिए विशेषज्ञ कहते हैं कि यह बहुत रेस्ट्रिक्टिव है और इसे लंबे समय तक इसे बनाए रखना मुश्किल हो सकता है.

डॉ. चतुर्वेदी हर दिन एक ही डिश खाने के बजाय रोटेशन मेनू अपनाने की सलाह देती हैं. वह कहती हैं, “कुछ संतुलित भोजन बदल-बदलकर लेने से शरीर को अधिक पोषण मिलता है और साथ ही आपकी दिनचर्या भी सरल बनी रहती है.”

अमेरिकन डाएटेटिक एसोसिएशन के अध्ययन भी सुझाव देते हैं कि 4–5 सरल और पौष्टिक भोजन को बदल-बदल कर खाने से गट स्वास्थ्य बेहतर होता है और क्रेविंग कम होती है.

सेलिब्रिटीज की डाइट साधारण दिखती है, लेकिन इन्हें आमतौर पर न्यूट्रिशन एक्सपर्ट्स द्वारा प्लान किया जाता है. जहां रेपेटिटिव मील उनके लिए काम कर सकता है, वहीं अधिकांश लोगों के लिए सेहत बनाए रखने के लिए विविधता जरूरी है. संतुलित दृष्टिकोण, रूटीन के साथ भोजन का रोटेशन काफ़ी सुरक्षित और लंबे समय तक अपनाने योग्य विकल्प है.

Note: This content has been translated using AI. It has also been reviewed by FE Editors for accuracy.

To read this article in English, click here.