Mahindra XUV700 को टक्कर देंगी ये 3 नई 7-सीटर गाड़ियां, जल्द होने वाली हैं लॉन्च

भारतीय कार बाजार में Mahindra XUV700 को टक्कर देने के लिए जल्द ही तीन नई 7-सीटर SUV लॉन्च होने वाली हैं. Renault, Nissan और Hyundai ने अपने नए मॉडल पेश करने की तैयारी शुरू कर दी है, जो फीचर्स, सुरक्षा और कनेक्टेड टेक्नोलॉजी के साथ ग्राहकों को आकर्षित करेंगे.

Nissan 7-सीटर SUV

Nissan भी इस सेगमेंट में अपनी एंट्री कर रही है. SUV में बड़े टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट, वायरलेस कनेक्टिविटी, ADAS, 360-डिग्री कैमरा, पावर और वेंटिलेटेड सीट्स, प्रीमियम अपहोल्स्ट्री जैसे फीचर्स होंगे. पावरट्रेन में 1.3-लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन के साथ हाइब्रिड विकल्प भी मिलने की संभावना है. लॉन्चिंग 2026 के अंत तक और कीमत ₹17 लाख से ₹26 लाख (ऑन-रोड) अनुमानित है.

Advertisment

Renault Boreal

Renault का 7-सीटर SUV मॉडल पहले अंतरराष्ट्रीय बाजार में पेश किया जा चुका है और भारत में इसकी लॉन्चिंग 2026 के मध्य तक होने की संभावना है. कार में डुअल 10-इंच स्क्रीन, एम्बियंट लाइटिंग, पैनोरमिक सनरूफ, वायरलेस चार्जिंग, लेवल 2 ADAS, Harman Kardon साउंड सिस्टम और अन्य प्रीमियम फीचर्स शामिल होंगे. अंतरराष्ट्रीय वर्जन में 1.3-लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन (158bhp, 270Nm) DCT गियरबॉक्स के साथ उपलब्ध है. भारतीय वर्जन की पावरट्रेन डिटेल्स अभी घोषित नहीं हुई हैं. अनुमानित कीमत ₹17 लाख से ₹26 लाख (ऑन-रोड) तक हो सकती है.

Hyundai 7-सीटर SUV

Hyundai भी XUV700 को टक्कर देने के लिए नया 7-सीटर मॉडल लाने वाली है. वर्तमान में Alcazar कंपनी का एंट्री-लेवल 7-सीटर है, लेकिन नया मॉडल पूरी तरह से नया नाम लेकर आएगा. इसमें 12.9-इंच टचस्क्रीन, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, लेवल 2 ADAS, कनेक्टेड कार टेक और सेकंड रो में कैप्टन और बेंच सीट विकल्प होंगे. पावरट्रेन में 1.5-लीटर हाइब्रिड इंजन मिलने की संभावना है. लॉन्च 2027 में और कीमत ₹18 लाख से ₹27 लाख (ऑन-रोड) के बीच हो सकती है.

ये तीनों गाड़ियां Mahindra XUV700 के प्रतिद्वंद्वी के रूप में भारतीय बाजार में प्रतिस्पर्धा को और रोमांचक बनाएंगी.