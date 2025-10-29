Stocks in Focus Today : आज 29 अक्टूबर 2025 को कुछ शेयर (Stocks in News) एक्शन दिखाने को तैयार हैं. पॉजिटिव या निगेटिव ट्रिगर के चलते ये शेयर आज फोकस (Stocks to Watch) में रह सकते हैं. अगर इंट्राडे में बेहतर शेयरों की तलाश है तो पॉजिटिव ट्रिगर वाले इन शेयरों पर नजर (Stock in Focus) रख सकते हैं. आज की लिस्ट में Adani Green Energy, Signature Global, Star Health, Adani Total, Tata Capital, PNB Housing Finance, KPI Green Energy, L&T, Coal India, HPCL, BHEL, LIC Housing Finance, PB Fintech, Happiest Minds, NMDC, NTPC Green Energy, RailTel Corporation, SAIL, United Breweries, Varun Beverages शामिल हैं.

Adani Green Energy

अडानी ग्रीन एनर्जी का मुनाफा सितंबर तिमाही में सालाना बेसिस पर डबल से भी ज्यादा बढ़कर 583 करोड़ रुपये हो गया है. Q2 FY25 में यह 276 करोड़ रुपये था. कंपनी की आय 3,008 करोड़ रुपये पर करीब फ्लैट रही. EBITDA (ऑपरेटिंग मुनाफा) 17.4% बढ़कर 2,603 करोड़ रुपये हो गया और EBITDA मार्जिन 73.8% से बढ़कर 86.5% हो गया.

Signature Global India

रियल एस्टेट कंपनी सिग्नेचर ग्लोबल इंडिया ने इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन (IFC) से नॉन-कन्वर्टिबल डिबेंचर (NCD) के जरिए 875 करोड़ रुपये जुटाए हैं. यह राशि मध्यम आय वर्ग और टिकाऊ हाउसिंग प्रोजेक्ट्स के विकास और पुराने कर्ज को कम करने में उपयोग होगी.

Star Health

स्टार हेल्थ एंड एलाइड इंश्योरेंस ने Q2 FY26 में 54.9 करोड़ का रुपये मुनाफा कमाया, जबकि पिछले साल इसी तिमाही में मुनाफा 111.3 करोड़ रुपये था, यानी मुनाफे में 50.7% की गिरावट रही. कंपनी का ग्रॉस प्रीमियम 1.2% बढ़कर 4,423 करोड़ रुपये हो गया. हालांकि, अप्रैल–सितंबर 2025 (पहली छमाही) में कंपनी ने 518 करोड़ रुपये का मुनाफा कमाया, जो पिछले साल की तुलना में 21% ज्यादा है.

Adani Total Gas

अडानी टोटल गैस का Q2 FY26 में मुनाफा सालाना बेसिस पर 11.9% घटकर 164 करोड़ रुपये रह गया, जबकि पिछले साल समान तिमाही में यह 186 करोड़ रुपये था. लेकिन कंपनी की आय 20% बढ़कर 1,576.4 करोड़ रुपये हो गई, जिसकी वजह CNG और PNG की बढ़ी हुई बिक्री है.

Tata Capital

टाटा कैपिटल ने लिस्टिंग के बाद पहली बार तिमाही परिणाम जारी किए. कंपनी का मुनाफा तिमाही आधार पर 11% बढ़कर 1,097 करोड़ रुपये हो गया, जो पिछली तिमाही में 990 करोड़ रुपये था. कंपनी की आय 4% बढ़कर 3,774 करोड़ रुपये हो गई. सितंबर 2025 तक कंपनी के AUM 2,43,896 करोड़ रुपये पहुच गया.

PNB Housing Finance

पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस फिर से कॉर्पोरेट लेंडिंग बिजनेस में लौट रही है. कंपनी FY27 तक अपने कुल लोन बुक में से 5% हिस्सा कंस्ट्रक्शन फाइनेंस को देना चाहती है. फिलहाल कंपनी का 99.6% लोन रिटेल ग्राहक से आता है. कंपनी अब अपने बिजनेस को थोड़ा और विविध करना चाहती है, खासकर छोटे शहरों में किफायती घरों के सेगमेंट पर फोकस रखते हुए.

आज किनके आएंगे नतीजे

Larsen & Toubro, Coal India, Hindustan Petroleum Corporation, LIC Housing Finance, PB Fintech, Bharat Heavy Electricals, Fino Payments Bank, Mahanagar Gas, NMDC, NTPC Green Energy, Radico Khaitan, RailTel Corporation, Steel Authority of India, United Breweries, Varun Beverages