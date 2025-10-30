Adani Power Profit and Revenue for Q2FY26 : अडानी पावर का फाइनेंशियल ईयर 2026 की दूसरी तिमाही में नेट प्रॉफिट 11 फीसदी घटकर 2,953 करोड़ रुपये रहा है. बिजली कारोबार से जुड़ी कंपनी ने एक साल पहले की समान तिमाही में 3,332 करोड़ रुपये का मुनाफा कमाया था. हालांकि, चालू वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही में कंपनी की ऑपरेशन से आने वाली आय मामूली रूप से बढ़कर 13,457 करोड़ रुपये हो गई, जो पिछले वित्त वर्ष की समान तिमाही में 13,339 करोड़ रुपये थी.

कुल खर्च बढ़कर 10,341.59 करोड़

सितंबर तिमाही में कंपनी (Adani Power) का कुल खर्च भी बढ़कर 10,341.59 करोड़ रुपये हो गया, जो पिछले वित्त वर्ष की समान तिमाही में 9,928.76 करोड़ रुपये था. अडानी पावर लिमिटेड के चीफ एग्‍जीक्‍यूटिव ऑफिसर एस बी खयालिया ने कहा कि इस तिमाही में मांग में मौसम संबंधी उतार-चढ़ाव के बावजूद एक बार फिर स्थिर वित्तीय प्रदर्शन रहा है, जो कंपनी की परिचालन दक्षता और प्रतिस्पर्धात्मक बढ़त को दर्शाता है. कंपनी 'शक्ति' योजना के तहत 4.5 गीगावाट के नए दीर्घकालिक बिजली खरीद समझौते (पीपीए) हासिल कर अपनी बाजार उपस्थिति भी बढ़ा रही है.

Advertisment

EBITDA में स्थिरता

अडानी पावर ने Q2 FY26 (वित्त वर्ष 2026 की दूसरी तिमाही) के लिए 6,001 करोड़ रुपये का कुल EBITDA दर्ज किया है. यह पिछले साल की समान तिमाही के 6,000 करोड़ रुपये के मुकाबले लगभग स्थिर रहा है. यह प्रदर्शन इसलिए खास है क्योंकि कंपनी ने हाल ही में कुछ नई कंपनियों का अधिग्रहण किया था, जिससे परिचालन लागत (ऑपरेटिंग एक्‍सपेंस) बढ़ गई थी. लागत बढ़ने और नई कंपनियों को जोड़ने की चुनौतियों के बावजूद, कंपनी ने मजबूत बिजनेस रेजिलेंस दिखाया है और लागत का प्रभावी ढंग से प्रबंधन किया है.

Adani Power : नए प्रोजेक्ट

कंपनी ने बिहार स्टेट पावर जनरेशन कंपनी लिमिटेड (BSPGCL) के साथ 25 साल के लिए एक बिजली आपूर्ति समझौता (PSA) किया है. यह समझौता 2,400 मेगावॉट (सकल) बिजली आपूर्ति के लिए है. यह बिजली बिहार के भागलपुर ज़िले में पीरपैंती में बनने वाले एक नए 2,400 मेगावॉट के अल्ट्रा-सुपरक्रिटिकल थर्मल पावर प्रोजेक्ट (USCTPP) से आएगी, जो एक ग्रीनफील्ड (बिल्कुल नया) प्रोजेक्ट होगा. यानी अडानी पावर अगले 25 सालों तक बिहार सरकार को एक बड़े नए पावर प्लांट से बिजली बेचेगी.

शेयरों का विभाजन (Adani Power Stock Split)

कंपनी ने 22 सितंबर 2025 को अपने शेयरों का विभाजन (split) पूरा किया है. यह विभाजन 1:5 के अनुपात में किया गया है. इसका मतलब है कि पहले 10 रुपये के फेस वैल्यू वाला हर एक शेयर, अब 2 रुपये फेस वैल्यू वाले 5 शेयरों में बदल गया है. इस विभाजन के बाद, कंपनी द्वारा जारी किए गए कुल इक्विटी शेयरों की संख्या बढ़ गई है. स्टॉक स्प्लिट से शेयरों की कुल कीमत पर कोई असर नहीं पड़ता है, लेकिन प्रति शेयर कीमत कम हो जाती है, जिससे छोटे निवेशकों के लिए शेयर खरीदना आसान हो जाता है.