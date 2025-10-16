Stocks in Focus Today : आज 15 अक्टूबर 2025 को कुछ शेयर (Stocks in News) एक्शन दिखाने को तैयार हैं. पॉजिटिव या निगेटिव ट्रिगर के चलते ये शेयर आज फोकस (Stocks to Watch) में रह सकते हैं. अगर इंट्राडे में बेहतर शेयरों की तलाश है तो पॉजिटिव ट्रिगर वाले इन शेयरों पर नजर (Stock in Focus) रख सकते हैं. आज की लिस्ट में Axis Bank, BEL, Infosys, Wipro, Hero MotoCorp, HDFC Life , IEX, ITC Hotels, KEC International, Angel One, Delta Corp, Jio Financial Services, Nestle, Eternal, JSW Infra, Indian Bank, Cyient, Ganesh Consumer, Mastek, Metro Brands, Waaree Energies शामिल हैं.

Infosys, Wipro

आज इंफोसिस और विप्रो के तिमाही नतीजे जारी किए जाएंगे. इपके अलावा आज ही Jio Financial Services, Nestle India, LTIMindtree, Eternal, JSW Infrastructure, Indian Bank, Cyient, Ganesh Consumer Products, Mastek, Metro Brands, और Waaree Energies के भी नतीजे जारी होंगे.

Axis Bank

एक्सिस बैंक का मुनाफा सितंबर तिमाही में सालाना बेसिस पर 26.4% घटकर 6,917.6 करोड़ रुपये की तुलना में 5,089.6 करोड़ रुपये रह गया. बैंक की ब्याज से होने वाली आमदनी (नेट इंटरेस्ट इनकम) 1.9% बढ़कर 13,744.6 करोड़ रुपये रही. लेकिन प्रोविजंस और अन्य खर्चों में 60.9% की तेज बढ़ोतरी होकर 3,547 करोड़ रुपये होने से मुनाफे पर असर पड़ा.

Bharat Electronics

भारत इलेक्ट्रॉनिक्स को 29 सितंबर के बाद से 592 करोड़ रुपये के नए ऑर्डर मिले हैं. इनमें टैंक के पुर्जे और मरम्मत, संचार उपकरण, युद्ध प्रबंधन प्रणाली, जहाज डेटा नेटवर्क, ट्रेन टक्कर रोकने की प्रणाली (कवच), लेजर डैजलर, जैमर, अपग्रेड और स्पेयर पार्ट्स शामिल हैं.

Hero MotoCorp

दुनिया की सबसे बड़ी बाइक और स्कूटर बनाने वाली कंपनी हीरो मोटोकॉर्प ने अब स्पेन के बाजार में आधिकारिक रूप से प्रवेश किया है. यह साझेदारी Noria Motos (ONEX Group का हिस्सा) के साथ की गई है. कंपनी ने यूरो 5+ मॉडल भी लॉन्च किए हैं.

HDFC Life

एचडीएफसी लाइफ का दूसरी तिमाही (Q2FY26) का मुनाफा सालाना आधार पर 3.2% बढ़कर 449 करोड़ रुपये हो गया. नेट प्रीमियम इनकम 13% बढ़कर 18,871 करोड़ रुपये रही. हालांकि, पिछली तिमाही की तुलना में मुनाफा 18% घटा है.

Indian Energy Exchange

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI) ने हाल ही में इनसाइडर ट्रेडिंग के एक बड़े मामले में कार्रवाई की है. जांच में 173 करोड़ रुपये से अधिक के संदिग्ध लेनदेन पाए गए, जो लगभग एक महीने पहले की गई छापेमारी के बाद सामने आए.

ITC Hotels

आईटीसी होटल्स ने DSR हॉस्पिटैलिटी सर्विसेज के साथ दो नए Welcomhotel ब्रांड के होटल चलाने के लिए समझौते किए हैं. ये होटल नेल्लोर और हैदराबाद में बनाए जाएंगे.

KEC International

केईसी इंटरनेशनल को सऊदी अरब में 380 किलोवोल्ट पावर सबस्टेशन बनाने का 1,038 करोड़ रुपये का बड़ा अंतरराष्ट्रीय ऑर्डर मिला है. इससे कंपनी की वैश्विक परियोजनाओं की सूची और मजबूत होगी.