Stocks in Focus Today : आज 4 नवंबर 2025 को कुछ शेयर (Stocks in News) एक्शन दिखाने को तैयार हैं. पॉजिटिव या निगेटिव ट्रिगर के चलते ये शेयर आज फोकस (Stocks to Watch) में रह सकते हैं. अगर इंट्राडे में बेहतर शेयरों की तलाश है तो पॉजिटिव ट्रिगर वाले इन शेयरों पर नजर (Stock in Focus) रख सकते हैं. आज की लिस्ट में Bharti Airtel, Titan Company, Hero MotoCorp, Power Grid Corporation, City Union Bank, Gland Pharma, Zydus Lifesciences, SBI, Adani Enterprises, Mahindra & Mahindra, Adani Enterprises, Adani Ports, Paytm, Indian Hotels, Escorts Kubota, Nuvama Wealth, Suzlon Energy, Cipla शामिल हैं.
Bharti Airtel
भारती एयरटेल (Bharti Airtel) ने सितंबर 2025 तिमाही (Q2FY25) में 6,791.7 करोड़ रुपये का नेट प्रॉफिट कमाया, जो पिछले साल की समान तिमाही में 3,593.2 करोड़ रुपये की तुलना में 89% ज्यादा है. कंपनी की आय 25.7% बढ़कर 52,145.4 करोड़ रुपये हो गई, जो पहले 41,473.3 करोड़ रुपये थी. कंपनी का प्रति ग्राहक औसत कमाई (ARPU) 233 रुपये से बढ़कर 256 रुपये हो गई (9.8% की बढ़ोतरी).
Titan Company
टाटा ग्रुप की कंपनी टाइटन कंपनी (Titan Company) का नेट प्रॉफिट सालाना बेसिस पर 59.1% बढ़कर 1,120 करोड़ रुपये हो गया, जो पिछले साल की समान अवधि में 704 करोड़ रुपये था. कंपनी की आय 28.8% बढ़कर 18,725 करोड़ रुपये हो गई, जो पहले 14,534 करोड़ रुपये थी. कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी 51.7% बढ़कर 1,875 करोड़ रुपये हो गया.
Hero MotoCorp
दुनिया की सबसे बड़ी दोपहिया वाहन निर्माता कंपनी हीरो मोटोकॉर्प की बिक्री अक्टूबर 2025 में 6.4% घटकर 6.35 लाख यूनिट रह गई, जबकि पिछले साल इसी महीने 6.79 लाख यूनिट बिकी थीं. घरेलू बिक्री 8% घटकर 6.04 लाख यूनिट हो गई, पर निर्यात 42.8% बढ़कर 30,979 यूनिट हो गया.
Power Grid Corporation of India
पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया का नेट प्रॉफिट सितंबर तिमाही में 6% घटकर 3,566 करोड़ रुपये रहा, जो पिछले साल की समान अवधि में 3,793 करोड़ रुपये था. कंपनी की आय 1.8% बढ़कर 11,476 करोड़ रुपये हो गई. बोर्ड ने प्रति शेयर 4.5 रुपये का इंटरिम डिविडेंड घोषित किया है.
City Union Bank
सिटी यूनियन बैंक ने Q2FY26 में 328.6 करोड़ रुपये का मुनाफा दर्ज किया, जो पिछले साल की समान अवधि में 285.2 करोड़ रुपये था, यानी इसमें 15.2% की बढ़ोतरी हुई है. बैंक की नेट इंटरेस्ट इनकम 14.4% बढ़कर 666.5 करोड़ रुपये हो गई. ग्रॉस NPA 2.99% से घटकर 2.42% हो गया, और नेट NPA 1.2% से घटकर 0.9% रहा, यानी बैंक की एसेट क्वालिटी बेहतर हुई.
Gland Pharma
ग्लैंड फार्मा का मुनाफा सितंबर 2025 तिमाही में 12.3% बढ़कर 183.7 करोड़ रुपये हो गया, जो पिछले साल की समान अवधि में 163.5 करोड़ रुपये था. कंपनी की आय 5.8% बढ़कर 1,486.9 करोड़ रुपये हो गई.
Zydus Lifesciences
जायडस लाइफसाइंसेज का बोर्ड 6 नवंबर को बैठक करेगा, जिसमें 5,000 करोड़ रुपये तक पूंजी जुटाने पर विचार होगा. यह राशि QIP, राइट्स इश्यू या प्राइवेट प्लेसमेंट जैसे तरीकों से उठाई जा सकती है. यह कंपनी के विस्तार और रणनीतिक योजनाओं के लिए पूंजी जुटाने का कदम है.
SBI, Adani Enterprises
आज जिन कपनियों के तिमाही नतीजे जारी किए जाएंगे, उनमें ये शामिल हैं : SBI, Mahindra & Mahindra, Adani Enterprises, Adani Ports and Special Economic Zone, One 97 Communications Paytm, Indian Hotels Company, InterGlobe Aviation, Alembic Pharma, Berger Paints India, BlueStone Jewellery, Chalet Hotels, Escorts Kubota, Nuvama Wealth Management, Suzlon Energy.
5 नवंबर को रिजल्ट
Grasim Industries, Sun Pharmaceutical, Britannia Industries, Aurobindo Pharma, Astral, BEML, Black Buck, Blue Star, CMS Info Systems, CSB Bank, Delhivery, International Gemmological Institute India, Medi Assist Healthcare Services, Piramal Pharma, Syngene International और Tube Investments.