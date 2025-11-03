scorecardresearch
कारोबार बाजार

Stocks to Watch : आज BPCL, Airtel, Titan, HUL, Patanjali Foods, Kotak Bank, NCC समेत इन शेयरों में रहेगा एक्‍शन

Stocks in Focus Today: बेहतर सेंटीमेंट के चलते कुछ शेयर आज फोकस में रहेंगे. अगर इंट्राडे में अच्छे रिटर्न के लिए बेहतर शेयरों की तलाश है तो इन पर नजर रखें. किसी न किसी डेवलपमेंट के चलते इन्हें लेकर सेंटीमेंट बेहतर हैं.

Written bySushil Tripathi

Stocks in Focus Today: बेहतर सेंटीमेंट के चलते कुछ शेयर आज फोकस में रहेंगे. अगर इंट्राडे में अच्छे रिटर्न के लिए बेहतर शेयरों की तलाश है तो इन पर नजर रखें. किसी न किसी डेवलपमेंट के चलते इन्हें लेकर सेंटीमेंट बेहतर हैं.

author-image
Sushil Tripathi
New Update
Stocks to Watch, Stocks in News, Stocks in Action, Stocks in Focus

Trending Stocks Today : उतार चढ़ाव वाले बाजार में आज 3 नवंबर 2025 को कुछ शेयर एक्शन दिखाने को तैयार हैं. Pixabay)

Stocks in Focus Today : आज 3 नवंबर 2025 को कुछ शेयर (Stocks in News) एक्शन दिखाने को तैयार हैं. पॉजिटिव या निगेटिव ट्रिगर के चलते ये शेयर आज फोकस (Stocks to Watch) में रह सकते हैं. अगर इंट्राडे में बेहतर शेयरों की तलाश है तो पॉजिटिव ट्रिगर वाले इन शेयरों पर नजर (Stock in Focus) रख सकते हैं. आज की लिस्ट में BPCL, Bank of Baroda, JK Cement, Tata Chemicals, Patanjali Foods, HUL, Kotak Mahindra Bank, NCC, Bharti Airtel, Titan Company, Godrej Consumer Products, RailTel, Zen Tech, NTPC Green, Gujarat Gas, Power Grid, Ambuja Cements शामिल हैं. 

Bharat Petroleum Corporation (BPCL)

सरकारी तेल कंपनी BPCL ने सितंबर 2025 (Q2FY26) में 6,191.5 करोड़ रुपये का मुनाफा कमाया, जो पिछले साल समान तिमाही के 2,297.2 करोड़ रुपये से 169.5% अधिक है. कंपनी की कुल आय 2.1% बढ़कर 1,04,946.3 करोड़ रुपये हो गई.

Advertisment

Bank of Baroda

बैंक ऑफ बड़ौदा ने Q2FY26 में 4,809.4 करोड़ रुपये का मुनाफा कमाया. यह पिछले साल 5,237.9 करोड़ रुपये से थोड़ा कम है, यानी 8.2% गिरावट. बैंक की ब्याज से कमाई 2.7% बढ़कर 11,953.6 करोड़ रुपये हो गई. बैंक का ग्रॉस NPA 2.28% से घटकर 2.16% और नेट NPA 0.60% से घटकर 0.57% रहा है.

JK Cement

जेके सीमेंट का मुनाफा Q2FY26 में 27.6% बढ़कर 160.5 करोड़ रुपये हो गया (पिछले साल 125.8 करोड़ रुपये). कंपनी की आय 18% बढ़कर 3,019.2 करोड़ रुपये हो गई.

Tata Chemicals

टाटा केमिकल्स का मुनाफा Q2FY26 में 60.3% कम होकर 77 करोड़ रुपये रह गया (पिछले साल 194 करोड़ रुपये). आय 3% घटकर 3,877 करोड़ रुपये हो गई. कंपनी को इस तिमाही में 65 करोड़ रुपये का अतिरिक्त नुकसान भी हुआ.

Patanjali Foods

पतंजलि फूड्स का मुनाफा Q2FY26 में 67.4% बढ़कर 516.7 करोड़ रुपये हो गया (पिछले साल 308.6 करोड़ रुपये). कंपनी की आय 21% बढ़कर 9,798.8 करोड़ रुपये हो गई.

Hindustan Unilever (HUL)

इनकम टैक्स विभाग ने HUL को FY2020–21 के लिए 1,986 करोड़ रुपये का टैक्स नोटिस भेजा है. कंपनी ने कहा कि वह इस आदेश को चुनौती देगी और इससे उनके कारोबार पर कोई बड़ा असर नहीं पड़ेगा.

Kotak Mahindra Bank

कोटक महिंद्रा बैंक की डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर शांति एकाम्बरम का कार्यकाल पूरा हो गया है और उन्होंने 31 अक्टूबर को पद छोड़ दिया.

NCC

NCC कंपनी को अक्टूबर में 710 करोड़ रुपये के नए काम मिले, इनमें 590.9 करोड़ रुपये का बिल्डिंग प्रोजेक्ट्स और 119.1 करोड़ रुपये का ट्रांसपोर्टेशन प्रोजेक्ट्स है. इसके अलावा 25 अक्टूबर को कंपनी को 6,828.94 करोड़ रुपये का एक बड़ा प्रोजेक्ट भी मिला था.

stocks to watch stocks in news Stocks in Focus Today Stocks In Focus