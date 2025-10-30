Stocks in Focus Today : आज 30 अक्टूबर 2025 को कुछ शेयर (Stocks in News) एक्शन दिखाने को तैयार हैं. पॉजिटिव या निगेटिव ट्रिगर के चलते ये शेयर आज फोकस (Stocks to Watch) में रह सकते हैं. अगर इंट्राडे में बेहतर शेयरों की तलाश है तो पॉजिटिव ट्रिगर वाले इन शेयरों पर नजर (Stock in Focus) रख सकते हैं. आज की लिस्ट में Coal India, ITC, Dilip Buildcon, LT, BHEL, Wipro, Airtel, United Breweries, LIC Housing Finance, DCM Shriram, Cipla, NTPC, Swiggy, Ola Electric, Dr Reddy’s, Dilip Buildcon, Zydus, PB Fintech, Mahanagar Gas, Fino Payments Bank, SAIL, Canara Bank शामिल हैं.
Coal India
सरकारी कंपनी कोल इंडिया का मुनाफा वित्त वर्ष 2025–26 की दूसरी तिमाही में 4,262.64 करोड़ रुपये रहा, जो पिछले साल इसी तिमाही के 6,274.8 करोड़ रुपये से 32% कम है. कंपनी की कुल आय 30,186.7 करोड़ रुपये रही, जो सालाना आधार पर 3.2% कम है और पिछली तिमाही के मुकाबले 15.8% कम है. बिक्री से 26,909.23 करोड़ रुपये की आय हुई, जो पिछले साल 27,271.3 करोड़ रुपये से थोड़ी कम है.
Dilip Buildcon
Dilip Buildcon को साउथ इस्टर्न रेलवे के चक्रधरपुर डिविजन में काम के लिए आईएससी प्रोजेक्ट्स से 307.08 करोड़ रुपये का सब-कॉन्ट्रैक्ट मिला है.
Larsen & Toubro (L&T)
इंजीनियरिंग और कंस्ट्रक्शन कंपनी L&T का मुनाफा Q2FY26 में 16% बढ़कर 3,926 करोड़ रुपये हो गया, जो पिछले साल इसी तिमाही में 3,395.29 करोड़ रुपये था. कंपनी की कुल आय 67,984 करोड़ रुपये रही, जो सालाना आधार पर 10% और पिछली तिमाही के मुकाबले 6.8% अधिक है.
Bharat Heavy Electricals (BHEL)
सरकारी कंपनी BHEL का मुनाफा सितंबर तिमाही में 3 गुने से ज्यादा होकर 374.89 करोड़ रुपये हो गया. पिछले साल इसी तिमाही में यह 106.15 करोड़ रुपये था. कंपनी की कुल आय बढ़कर 7,686.41 करोड़ रुपये हो गई, जो पिछले साल 6,695.37 करोड़ रुपये थी.
United Breweries
United Breweries का मुनाफा सितंबर तिमाही में 65% गिरकर 46.34 करोड़ रुपये रह गया. पिछले साल इसी तिमाही में मुनाफा 132.33 करोड़ रुपये था. बारिश के असामान्य मौसम के कारण बीयर की बिक्री पर असर पड़ा. कंपनी की आय 3,737.31 करोड़ रुपये रही, जबकि पिछले साल 4,743.56 करोड़ रुपये थी.
LIC Housing Finance
एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस का मुनाफा सितंबर तिमाही में 2% बढ़कर 1,354 करोड़ रुपये हो गया. पिछले साल यह 1,329 करोड़ रुपये था. कंपनी की कुल आय बढ़कर 7,170 करोड़ रुपये हो गई, जो पिछले साल 6,932 करोड़ रुपये थी. ब्याज से आय 7,034 करोड़ रुपये रही, जो पिछले साल 6,853 करोड़ रुपये थी.
Wipro
IT कंपनी विप्रो ने HanesBrands Inc. के साथ एक मल्टी ईयर समझौता किया है. विप्रो अपनी AI आधारित WINGS तकनीक का उपयोग करके HanesBrands की IT और साइबर सुरक्षा सुविधाओं को बेहतर करेगी.
Bharti Airtel
भारती एयरटेल ने बताया कि उसकी सहायक कंपनी Nxtra Data Ltd ने AMPIN Energy C&I Sixteen Pvt Ltd में 35% हिस्सेदारी (51,92,000 शेयर) खरीदने का समझौता किया है. यह कंपनी अपने उपयोग के लिए बिजली उत्पादन प्लांट चलाने के उद्देश्य से बनाई गई है.
आज के रिजल्ट
ITC, Cipla, NTPC, Hyundai Motor India, Swiggy, Canara Bank, Union Bank of India, Aditya Birla Capital, Adani Power, Bandhan Bank, Birla Cable, Coromandel International, Dabur India, DLF, Dr Agarwals Health Care, Dr Agarwals Eye Hospital, Exide Industries, Indian Energy Exchange, Lodha Developers, Manappuram Finance, Motilal Oswal Financial Services, Mphasis, Nippon Life India Asset Management, Navin Fluorine International, Pidilite Industries, United Spirits, Welspun Corp