scorecardresearch
कारोबार बाजार

HDFC Bank Q2 Results: एचडीएफसी बैंक का नेट प्रॉफिट 10.82% बढ़कर 18,641 करोड़ हुआ, NII में 4.8% उछाल, मार्जिन में मामूली गिरावट

वित्त वर्ष 2025-26 की सितंबर तिमाही में बैंक का कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट 10% बढ़कर 19,610.67 करोड़ रुपये रहा. स्टैंडअलोन बेसिस पर नेट प्रॉफिट 10.82% बढ़कर 18,641.28 करोड़ रुपये हो गया.

Written byMithilesh Kumar

वित्त वर्ष 2025-26 की सितंबर तिमाही में बैंक का कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट 10% बढ़कर 19,610.67 करोड़ रुपये रहा. स्टैंडअलोन बेसिस पर नेट प्रॉफिट 10.82% बढ़कर 18,641.28 करोड़ रुपये हो गया.

author-image
Mithilesh Kumar
New Update
HDFC, HDFC Bank, HDFC Bank Interest Rates November 2025, HDFC MCLR latest rates, HDFC home loan rate 2025, एचडीएफसी बैंक ब्याज दरें, HDFC बैंक लोन रेट नवंबर 2025

ग्रॉस एनपीए रेशियो सितंबर तक सुधरकर 1.24% हो गया, जो तीन महीने पहले 1.40% और एक साल पहले इसी तिमाही में 1.36% था. (File Photo : Reuters)

HDFC Bank FY26 Q2 Results:एचडीएफसी बैंक ने 30 सितंबर 2025 को खत्म हुई दूसरी तिमाही के नतीजों का ऐलान कर दिया है. प्राइवेट सेक्टर के सबसे बड़े बैंक एचडीएफसी बैंक ने वित्त वर्ष 2025-26 की सितंबर तिमाही में सालाना आधार पर 10.82% का मुनाफा बढ़ोतरी दर्ज की. इस तिमाही में बैंक का नेट प्रॉफिट 18,641 करोड़ रुपये रहा, जबकि पिछले साल इसी तिमाही में यह 16,820 करोड़ रुपये था. 

एचडीएफसी बैंक का कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट वित्त वर्ष 2025-26 की सितंबर तिमाही में 10 प्रतिशत बढ़कर 19,610.67 करोड़ रुपये हो गया. 

Advertisment

चालू वित्त वर्ष की जुलाई-सितंबर तिमाही में स्टैंडअलोन बेसिस पर बैंक का नेट प्रॉफिट 10.82 प्रतिशत बढ़कर 18,641.28 करोड़ रुपये हो गया.

इस दौरान बैंक की नेट इंटरेस्ट इनकम (NII) 4.8% बढ़कर 31,550 करोड़ रुपये हो गई, जो पिछले साल इसी तिमाही में 30,110 करोड़ रुपये थी. हालांकि, नेट इंटरेस्ट मार्जिन (NIM) में थोड़ी गिरावट देखी गई. Q2 FY26 में NIM 3.27% रहा, जबकि पिछली तिमाही Q1 FY26 में यह 3.35% था.

बैंक की कुल आमदमी बढ़कर 91,040 करोड़ रुपये हो गई, जबकि पिछले वित्त वर्ष की समान तिमाही में यह 85,499 करोड़ रुपये थी. ग्रॉस एनपीए रेशियो सितंबर तक सुधरकर 1.24% हो गया, जो तीन महीने पहले 1.40% और एक साल पहले इसी तिमाही में 1.36% था. 

Hdfc HDFC Bank Results Hdfc Bank HDFC Bank Profit