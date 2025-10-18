HDFC Bank Q2 results preview: दूसरी तिमाही में बैंक के NII में 3–6% ग्रोथ की उम्मीद, 25bps मार्जिन में आ सकती है नरमी

HDFC Bank Q2 results preview: भारत का सबसे बड़ा निजी बैंक HDFC Bank आज अपने वित्तीय नतीजे दूसरी तिमाही (Q2 FY26) के लिए जारी करने वाला है. बड़े ब्रोकरेज हाउस जैसे Nomura, Emkay, Axis Securities और ICICI Securities के विश्लेषण के अनुसार, बैंक का मुनाफा साल-दर-साल (YoY) मध्यम से अच्छा रहने की उम्मीद है. विश्लेषकों का अनुमान है कि बैंक की नेट इंटरेस्ट इनकम इस तिमाही में 3 से 6 प्रतिशत YoY बढ़ सकती है. हालांकि, नेट इंटरेस्ट मार्जिन सालाना और तिमाही दोनों आधार पर संकुचित होने की संभावना है.

यहां HDFC Bank के मुनाफा, नेट इंटरेस्ट इनकम (NII) और नेट इंटरेस्ट मार्जिन (NIM) को लेकर प्रमुख ब्रोकरेज फर्मों की मुख्य उम्मीदें दी गई हैं.

Advertisment

HDFC Bank Q2 मुनाफे की उम्मीदें

Emkay का अनुमान है कि इस तिमाही में HDFC Bank का शुद्ध मुनाफा (PAT) सबसे ज्यादा बढ़ सकता है. उनके अनुसार बैंक का PAT लगभग 18,328 करोड़ रुपये रह सकता है, जो साल-दर-साल (YoY) 9 प्रतिशत बढ़त और तिमाही-दर-तिमाही (QoQ) 1 प्रतिशत बढ़त दिखाएगा.

Nomura का अनुमान है कि बैंक का PAT करीब 17,540 करोड़ रुपये रह सकता है, जो सालाना आधार पर 4 प्रतिशत बढ़ेगा, लेकिन पिछली तिमाही की तुलना में 3 प्रतिशत घट सकता है.

ICICI Securities का अनुमान है कि HDFC का PAT YoY 2.2 प्रतिशत बढ़ेगा, जबकि Axis Securities केवल 0.5 प्रतिशत YoY बढ़त का अनुमान लगा रही है. दोनों फर्मों के अनुसार तिमाही आधार पर PAT में गिरावट हो सकती है.

Yes Securities का अनुमान है कि Q2 में HDFC Bank का PAT 0.3 प्रतिशत YoY और 7.6 प्रतिशत QoQ घटकर 16,770 करोड़ रुपये रह सकता है.

HDFC Bank Q2 की नेट इंटरेस्ट इनकम की उम्मीदें

अधिकतर ब्रोकरेज रिपोर्टों का अनुमान है कि HDFC Bank की नेट इंटरेस्ट इनकम (NII) सालाना आधार पर 3 से 6 प्रतिशत बढ़ सकती है, जबकि तिमाही-दर-तिमाही (QoQ) आधार पर यह 0.5 से 1 प्रतिशत तक बढ़ने की संभावना है.

Nomura का अनुमान है कि बैंक की NII 6 प्रतिशत बढ़कर 31,880 करोड़ रुपये तक पहुंच सकती है और तिमाही आधार पर इसमें 1 प्रतिशत की बढ़त हो सकती है.

Axis Securities और YES Securities क्रमशः 3.1 प्रतिशत और 5 प्रतिशत YoY बढ़ोतरी की उम्मीद कर रहे हैं.

HDFC Bank Q2 के मार्जिन की उम्मीदें

विश्लेषकों का अनुमान है कि HDFC Bank का नेट इंटरेस्ट मार्जिन (NIM) साल-दर-साल (YoY) 21 से 25 बेसिस पॉइंट घट सकता है. हालांकि, तिमाही-दर-तिमाही (QoQ) आधार पर मार्जिन में गिरावट अपेक्षाकृत कम रहने की संभावना है. Nomura का अनुमान है कि HDFC का NIM YoY 21 बेसिस पॉइंट और QoQ 10 बेसिस पॉइंट घट सकता है. Nomura के अनुसार इस तिमाही में बैंक का NIM 3.3 प्रतिशत रहेगा. ICICI Securities और Emkay का अनुमान है कि HDFC का NIM इस तिमाही में क्रमशः 3.7 प्रतिशत और 3.4 प्रतिशत रह सकता है.