Stocks in Focus Today : आज 23 अक्टूबर 2025 को कुछ शेयर (Stocks in News) एक्शन दिखाने को तैयार हैं. पॉजिटिव या निगेटिव ट्रिगर के चलते ये शेयर आज फोकस (Stocks to Watch) में रह सकते हैं. अगर इंट्राडे में बेहतर शेयरों की तलाश है तो पॉजिटिव ट्रिगर वाले इन शेयरों पर नजर (Stock in Focus) रख सकते हैं. आज की लिस्ट में HUL, Infosys, Bharat Electronics, HCL Tech, Bharti Airtel, NMDC, United Breweries, Tata Motors, ITC, Fusion Finance, Lloyds Metals, Filatex India, Kirloskar Ferrous Industries, LTIMindtree, Colgate Palmolive (India), Laurus Labs, PTC India शामिल हैं.

HUL

आज हिंदुस्तान यूनिलीवर सितंबर तिमाही के लिए अपने नतीजे जारी करने जा रहा है. इसके अलावा आज ही Colgate Palmolive (India), Laurus Labs, PTC India Financial Services, Tata Teleservices (Maharashtra), Fabtech Technologies, Jumbo Bag, Andhra Cements, Sagar Cements, South India Paper Mills और Vardhman Textiles के भी तिमाही नतीजे जारी किए जाएंगे.

Advertisment

Bharat Electronics

भारत इलेक्ट्रॉनिक्स को कोचीन शिपयार्ड से 633 करोड़ रुपये का ऑर्डर मिला है. यह ऑर्डर सेंसर, हथियार उपकरण, फायर कंट्रोल सिस्टम और कम्युनिकेशन उपकरणों की सप्लाई के लिए है.

HCL Technologies

दुबई इस्लामिक बैंक (DIB), जो दुनिया का पहला इस्लामिक बैंक और यूएई का सबसे बड़ा बैंक है, ने एचसीएल टेक्नोलॉजीज के साथ एक साझेदारी की है, ताकि अपने पूरे सिस्टम में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) का इस्तेमाल तेजी से बढ़ाया जा सके.

Bharti Airtel

भारती एयरटेल के डायरेक्टर – कस्टमर एक्सपीरियंस, शिवन भार्गव ने इस्तीफा दे दिया है. वह अगले 3–4 महीनों में कंपनी के सीनियर मैनेजमेंट से अलग हो जाएंगे.

NMDC

एनएमडीसी ने आयरन ओर (लौह अयस्क) की कीमतें 22 अक्टूबर से बदल दी हैं. बैले लंप (65.5%, 10–40 mm) की नई कीमत 5,550 रुपये प्रति टन है. बैले फाइन्स (64%, –10 mm) की नई कीमत 4,750 रुपये प्रति टन है.

United Breweries

हेनेकेन एन.वी. ने बताया कि भारत में उनकी नेट बिक्री में मिड सिंगल डिजिट की बढ़ोतरी हुई है, लेकिन बीयर की बिक्री मात्रा में उतनी ही दर से गिरावट आई है, क्योंकि इस बार मानसून बहुत ज्यादा था.

कीमतों और प्रीमियम प्रोडक्ट्स की वजह से प्राइस-मिक्स में अच्छी बढ़ोतरी हुई है. प्रीमियम सेगमेंट में बिक्री लगभग 10–13% बढ़ी है, जिसका नेतृत्व किंगफिशर अल्ट्रा मैक्स और एम्स्टेल ग्रांडे के लॉन्च ने किया.

Infosys

इंफोसिस के प्रमोटर्स ने 18,000 करोड़ रुपये की शेयर बायबैक से खुद को अलग कर लिया है. इनमें नंदन एम. नीलेकणि और सुधा मूर्ति शामिल हैं. शेयर बायबैक की प्रक्रिया की घोषणा तक प्रमोटर्स के पास कंपनी में कुल 13.05 फीसदी हिस्सेदारी थी. 11 सितंबर, 2025 को कंपनी के अब तक की सबसे बड़े 18,000 करोड़ रुपये के शेयर बायबैक को मंजूरी दी गई थी.