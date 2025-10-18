ICICI Bank Q2 Results: आईसीआईसीआई बैंक का नेट प्रॉफिट 5.2% बढ़कर 12,359 करोड़ हुआ, NII में 7.4% उछाल, मार्जिन स्थिर रहा

ICICI Bank FY26 Q2 Results: आईसीआईसीआई बैंक ने शनिवार को बताया कि सितंबर तिमाही में उसका कंसोलिडेटेड मुनाफा 3.2% बढ़कर 13,357 करोड़ रुपये हो गया. पिछले साल इसी तिमाही में यह मुनाफा 12,948 करोड़ रुपये था. स्टैंडअलोन बेसिस पर बैंक का पॉस्ट-टैक्स प्रॉफिट 5.2% बढ़कर 12,359 करोड़ रुपये रहा, जो पिछले साल इसी तिमाही में 11,746 करोड़ रुपये था.

NII में हुई बढ़ोतरी

बैंक की मुख्य आय यानी नेट इंटरेस्ट इनकम 7.4% बढ़कर 21,529 करोड़ रुपये पहुंची, जिसकी वजह 10.6% की बढ़ोतरी थी. हालांकि, नेट इंटरेस्ट मार्जिन थोड़ा घटकर 4.30% हो गया, पिछले साल 4.36% था. नॉन-इंटरेस्ट आय, यानी अन्य स्रोतों से होने वाली आमदनी (ट्रेज़री को छोड़कर), 13.2% बढ़कर 7,356 करोड़ रुपये हो गई. लेकिन ट्रेज़री इनकम में गिरावट आई और यह 220 करोड़ रुपये पर आ गई, पिछले साल 680 करोड़ रुपये थी.

बैंक की डिपॉजिट में बढ़ोतरी 9.1% रही. खराब कर्ज यानी ग्रॉस एनपीए का अनुपात 1.58% हो गया, जो जून में 1.67% और पिछले साल 1.97% था.

कुल प्रावधान यानी रिजर्व 914 करोड़ रुपये रह गया, सालाना आधार पर 1,233 करोड़ रुपये और पिछली तिमाही में 1,815 करोड़ रुपये थे. बैंक की पूंजी पर्याप्तता 17.31% है, जिसमें कोर बफर 17.06% पर है.