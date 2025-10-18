ICICI Bank Q2 FY26 results preview: दूसरी तिमाही में आईसीआईसीआई बैंक के प्रॉफिट में 5-8% तक बढ़त और मार्जिन में आ सकती है गिरावट

ICICI Bank Q2 FY26 results preview: प्राइवेट सेक्टर का दूसरा सबसे बड़ा बैंक ICICI Bank आज अपनी दूसरी तिमाही (Q2 FY26) के नतीजे घोषित करने वाला है. बड़े ब्रोकरेज हाउस जैसे Nomura, Emkay, Axis Securities और Yes Securities के विश्लेषण के मुताबिक, बैंक का नेट प्रॉफिट इस तिमाही में पिछले साल की तुलना में लगभग 5 से 8 फीसदी तक की धीमी या मध्यम बढ़त दिखा सकता है.

हालांकि, कुछ विश्लेषकों का यह भी मानना है कि इस बार ICICI Bank का नेट प्रॉफिट घट सकता है, यानी बैंक के नतीजे उम्मीद से कमजोर रह सकते हैं. विश्लेषकों के अनुसार, ICICI Bank की नेट इंटरेस्ट इनकम (NII) यानी ब्याज से होने वाली आमदनी, दूसरी तिमाही (Q2 FY26) में पिछले साल की तुलना में करीब 6 से 10 फीसदी तक बढ़ सकती है. हालांकि, तिमाही आधार पर देखा जाए तो बैंक की नेट इंटरेस्ट इनकम में 1 से 2 फीसदी की गिरावट भी दर्ज हो सकती है.

यहां ICICI Bank के मुनाफे, नेट इंटरेस्ट इनकम (NII) और नेट इंटरेस्ट मार्जिन (NIM) को लेकर प्रमुख ब्रोकरेज फर्मों की मुख्य उम्मीदें दी गई हैं.

ICICI Bank Q2 मुनाफे को लेकर उम्मीदें

ब्रोकरेज हाउस Emkay का मानना है कि इस तिमाही में ICICI Bank का प्रदर्शन सबसे मजबूत रह सकता है. उनके अनुमान के अनुसार, बैंक का शुद्ध मुनाफा (PAT) करीब 12,749 करोड़ रुपये रह सकता है, जो साल-दर-साल (YoY) लगभग 8.5 प्रतिशत की बढ़त दिखाएगा, हालांकि तिमाही-दर-तिमाही (QoQ) आधार पर इसमें 0.1 प्रतिशत की मामूली गिरावट संभव है. वहीं, Nomura का अनुमान है कि बैंक का PAT लगभग 12,300 करोड़ रुपये रह सकता है, जो सालाना आधार पर 5 प्रतिशत की बढ़त तो दिखाएगा, लेकिन पिछली तिमाही की तुलना में 4 प्रतिशत की गिरावट दर्ज कर सकता है.

Axix Securities और Yes Securities का अनुमान है कि ICICI Bank का शुद्ध मुनाफा (PAT) इस तिमाही में साल-दर-साल (YoY) क्रमशः 0.7 प्रतिशत और 0.9 प्रतिशत घट सकता है. साथ ही, दोनों फर्मों का मानना है कि तिमाही-दर-तिमाही (QoQ) आधार पर बैंक का PAT क्रमशः 8.6 प्रतिशत और 9 प्रतिशत गिर सकता है.

ICICI Bank Q2 की नेट इंटरेस्ट इनकम (NII) की उम्मीदें

अधिकतर ब्रोकरेज रिपोर्टों का अनुमान है कि ICICI Bank की नेट इंटरेस्ट इनकम साल-दर-साल (YoY) 5 से 10 प्रतिशत तक बढ़ सकती है.

Nomura का मानना है कि बैंक की NII 7 प्रतिशत बढ़कर 21,520 करोड़ रुपये तक पहुंच सकती है, हालांकि तिमाही-दर-तिमाही (QoQ) आधार पर इसमें 1 प्रतिशत की गिरावट हो सकती है.

Axis Securities और YES Securities क्रमशः 5.7 प्रतिशत और 10 प्रतिशत YoY बढ़ोतरी की उम्मीद कर रहे हैं. YES Securities के अनुसार, Q2 FY26 में ICICI Bank की NII 22,133 करोड़ रुपये तक पहुंच सकती है.

ICICI Bank Q2 के मार्जिन की उम्मीदें

विश्लेषकों का अनुमान है कि ICICI Bank का नेट इंटरेस्ट मार्जिन (NIM) साल-दर-साल (YoY) 5 से 7 बेसिस पॉइंट घट सकता है. इसके साथ ही, तिमाही-दर-तिमाही (QoQ) आधार पर बैंक के मार्जिन में काफी गिरावट की संभावना है.

Nomura का अनुमान है कि बैंक का NIM YoY 7 बेसिस पॉइंट और QoQ 14 बेसिस पॉइंट घट सकता है. Nomura के अनुसार, इस तिमाही में ICICI का NIM 4.2 प्रतिशत रह सकता है. Emkay भी इस तिमाही में NIM 4.2 प्रतिशत ही रहने का अनुमान लगा रही है.