scorecardresearch
कारोबार बाजार

Muhurat Trading 2025 : दिवाली मुहूर्त ट्रेडिंग का टाइम बदला, इस बार शाम नहीं, दोपहर में खुलेंगे ‘लाभ के दरवाजे’

हर साल दिवाली के मौके पर घरेलू शेयर बाजार में एक घंटे के लिए खास मुहूर्त ट्रेडिंग सेशन आयोजित किया जाता है, जिसे पूरे साल के लिए लाभ की शुभ शुरुआत माना जाता है.

Written byFE Hindi Desk

हर साल दिवाली के मौके पर घरेलू शेयर बाजार में एक घंटे के लिए खास मुहूर्त ट्रेडिंग सेशन आयोजित किया जाता है, जिसे पूरे साल के लिए लाभ की शुभ शुरुआत माना जाता है.

author-image
FE Hindi Desk
New Update
Muhurt Trading 2025

मुहूर्त ट्रेडिंग दिवाली के दिन नहीं, बल्कि उसके अगले दिन यानी 21 अक्टूबर 2025 को होगी. हर साल की तरह शाम को नहीं बल्कि दोपहर में यह सेशन आयोजित किया जाएगा. (Image: FE)

 Muhurat trading 2025 Timing: दिवाली के बाद शेयर बाजार में आज फिर से ‘शुभ मुहूर्त’ का माहौल बनने जा रहा है, लेकिन इस बार कुछ अलग है क्योंकि हर साल की तरह शाम को नहीं, बल्कि आज दोपहर ही मुहूर्त ट्रेडिंग होगी. निवेशकों और ट्रेडर्स के लिए यह सिर्फ एक घंटे का सेशन नहीं, बल्कि पूरे साल के लिए लाभ का शुभारंभ माना जाता है. इसलिए अगर आप भी इस पारंपरिक ट्रेडिंग सेशन में हिस्सा लेना चाहते हैं, तो अलार्म दोपहर के लिए ही लगाएं, क्योंकि इस बार ‘लक्ष्मी की एंट्री’ का टाइम बदल गया है. प्री-ओपन सेशन दोपहर 1:30 से 1:45 बजे तक रहेगा और इसके बाद मुख्य ट्रेडिंग सेशन 1:45 से 2:45 बजे तक चलेगा.

मुख्य ट्रेडिंग सेशन: दोपहर 1:45 बजे से 2:45 बजे तक

NSE और BSE दोनों ने बताया कि इस बार मुहूर्त ट्रेडिंग दिवाली के अगले दिन रखी गई है, क्योंकि कार्तिक अमावस्या तिथि 20 अक्टूबर को दोपहर 3:44 बजे से शुरू होकर आज 21 अक्टूबर शाम 5:54 बजे समाप्त हो रही है. इसलिए शुभ मुहूर्त की गणना के अनुसार ट्रेडिंग का समय दोपहर में तय किया गया है.

Advertisment

पहले भी दोपहर में हुई थी मुहूर्त ट्रेडिंग

यह कोई पहली बार नहीं है जब ट्रेडिंग सेशन दिन में रखा गया हो. साल 2012 में भी एक बार दोपहर 3:45 से 5:00 बजे तक मुहूर्त ट्रेडिंग हुई थी. एक्सचेंज अधिकारियों के अनुसार, इस बार भी निर्णय शुभ मुहूर्त और ब्रोकर्स की सहमति दोनों को देखते हुए लिया गया है. अधिकारियों का कहना है, “अगर सभी मार्केट पार्टिसिपेंट्स सहमत हों, तो भविष्य में भी दोपहर के समय ट्रेडिंग रखी जा सकती है.”

अब तक मुहूर्त ट्रेडिंग में कैसा रहा बाजार का मूड

पिछले 10 सालों में निफ्टी ने मुहूर्त ट्रेडिंग पर 8 बार बढ़त दर्ज की है और सिर्फ 2 बार गिरा है.

2024 में निफ्टी 99 अंकों की बढ़त के साथ 24,304.35 पर बंद हुआ था.

सेंसेक्स भी 10 में से सिर्फ 2 बार (2016 और 2017) निगेटिव रहा है.

सबसे शानदार प्रदर्शन 2022 में रहा जब दोनों प्रमुख सूचकांकों में 0.8% से अधिक की तेजी आई थी.

वर्ष    निफ्टी रिटर्न    सेंसेक्स रिटर्न

2024    +0.40%    +0.42%

2023    +0.51%    +0.55%

2022    +0.87%    +0.88%

2021    +0.49%    +0.49%

2020    +0.47%    +0.45%

2019    +0.37%    +0.49%

2018    +0.65%    +0.70%

2017    −0.63%    −0.60%

2016    −0.14%    −0.04%

2015    +0.54%    +0.48%

वैश्विक संकेतों से बढ़ी उम्मीदें

इस बार भी बाजार के लिए संकेत उत्साहजनक हैं.

गिफ्ट निफ्टी 0.35% की तेजी के साथ 26,000 के पार पहुंच गया है.

एशियाई बाजारों में भी शानदार तेजी. निक्केई, कोस्पी, स्ट्रेट टाइम्स और हैंग सैंग 1-2% तक उछले हैं.

अमेरिकी मार्केट (नैस्डैक, एसएंडपी 500) और यूरोपीय बाजारों में भी मजबूती दिखी है.

निवेशकों के लिए क्या मायने रखती है मुहूर्त ट्रेडिंग

भारतीय परंपरा में मुहूर्त ट्रेडिंग को लक्ष्मी पूजन का आर्थिक प्रतीक माना जाता है. निवेशक इस दिन पहला सौदा ‘शुभ लाभ’ के लिए करते हैं. यह सिर्फ ट्रेडिंग का सेशन नहीं, बल्कि नए वित्तीय साल की शुभ शुरुआत का प्रतीक है.

इस बार दिवाली की रौनक दोपहर में दिखेगी. बाजार के संकेत मजबूत हैं और परंपरा कहती है — “शुभ मुहूर्त पर किया निवेश, सालभर देता है लाभ.” तो अगर आप भी ट्रेडिंग करने का मन बना रहे हैं, तो 1:45 बजे से पहले तैयार हो जाइए, क्योंकि आज दोपहर बजेगा शेयर बाजार का दिवाली मुहूर्त घंटा!

Diwali Muhurat trading