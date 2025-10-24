Stocks in Focus Today : आज 24 अक्टूबर 2025 को कुछ शेयर (Stocks in News) एक्शन दिखाने को तैयार हैं. पॉजिटिव या निगेटिव ट्रिगर के चलते ये शेयर आज फोकस (Stocks to Watch) में रह सकते हैं. अगर इंट्राडे में बेहतर शेयरों की तलाश है तो पॉजिटिव ट्रिगर वाले इन शेयरों पर नजर (Stock in Focus) रख सकते हैं. आज की लिस्ट में NTPC Green Energy, Kotak Bank, Indian Hotels, HUL, Vedanta, SBI Life, SBI Cards, PTC India, Kaynes Technology, Hero Motocorp, Dr Reddy's Lab, ITC Hotels, Coforge, ABSL AMC, Latent View, Vakrangee, Zen Tech, Hexaware Technologies, Highway Infrastructure शामिल हैं.

NTPC Green Energy

एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी ने गुजरात के भुज में 9.9 मेगावाट की पवन (विंड) ऊर्जा क्षमता के व्यावसायिक संचालन की घोषणा की है. यह आयाना रिन्यूएबल पावर फोर की कुल 92.4 मेगावाट की पवन परियोजना का हिस्सा है. आयाना रिन्यूएबल पावर, ONGC NTPC Green की पूरी तरह से स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है. ओएनजीसी एनटीपीसी ग्रीन, ONGC और NTPC की संयुक्त कंपनी है.

Kotak Mahindra Bank

DPIIT ने कोटक महिंद्रा बैंक के साथ एक समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए हैं. इसका उद्देश्य भारत भर में स्टार्टअप्स को वित्तीय और गैर-वित्तीय सहायता प्रदान करना है. यह साझेदारी स्टार्टअप्स को बैंकिंग सेवाएं, लोन और फंडिंग की सुविधा, डिजिटल पेमेंट सिस्टम और ट्रेनिंग प्रोग्राम उपलब्ध कराने में मदद करेगी.

Indian Hotels Company

इंडियन होटल्स कंपनी ने अपनी नीदरलैंड स्थित पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी IHOCO BV में 25 मिलियन अमेरिकी डॉलर का निवेश किया है. यह राशि IHOCO BV अपने अन्य सहायक व्यवसायों में निवेश करने, कर्ज चुकाने और दैनिक कामकाज चलाने के लिए उपयोग करेगी.

HUL

हिंदुस्तान यूनिलीवर का शेयर आज फोकस में रहेगा क्योंकि कंपनी ने तिमाही नतीजों के साथ 19 रुपये प्रति शेयर इंटरिम डिविडेंड का एलान किया है. इसके लिए रिकॉर्ड डेट और पेमेंट डेट का भी एलान हो गया है. कंपनी ने दूसरी तिमाही में नेट प्रॉफिट में 3.6% की बढ़ोतरी दर्ज की है.

PTC India Financial Services

पीटीसी इंडिया फाइनेंशियल सर्विसेज का दूसरी तिमाही (Q2) में नेट प्रॉफिट 86.2% बढ़कर 88.14 करोड़ रुपये हो गया है. हालांकि कंपनी का रेवेन्यू सालाना बेसिस पर 19.3% घटकर 131.8 करोड़ रुपये रह गया.

Defence Stocks

रक्षा मंत्रालय (MoD) ने बताया कि रक्षा अधिग्रहण परिषद (DAC) ने 79,000 करोड़ रुपये के रक्षा उपकरण खरीद प्रस्तावों को मंजूरी दी है. इससे भारतीय सशस्त्र बलों की क्षमता को बढ़ाया जाएगा.

Vedanta

माइनिंग क्षेत्र की बड़ी कंपनी वेदांता ग्रुप ने ओडिशा में 1 लाख करोड़ रुपये का अतिरिक्त निवेश करने की योजना बनाई है. इससे राज्य में 1 लाख से अधिक लोगों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार मिलने की उम्मीद है, ऐसा मुख्यमंत्री कार्यालय (CMO) ने बताया.

Dr Reddy's Lab, SBI Life के नतीजे आज

आज 24 अक्टूबर को जिन कंपनियों के नतीजे आएंगे, उनमें शामिल हैं : Dr Reddy's Laboratories, SBI Life Insurance, ITC Hotels, Coforge, ABSL AMC, Brigade Hotel Ventures, eClerx Services, Latent View, SBI Cards, Supreme Petrochem और Vakrangee.

25 अक्टूबर को नतीजे

Kotak Mahindra Bank, Pace Digitek, Seshasayee Paper and Boards, Zen Technologies, High Energy Batteries India