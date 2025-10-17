Stocks in Focus Today : आज 17 अक्टूबर 2025 को कुछ शेयर (Stocks in News) एक्शन दिखाने को तैयार हैं. पॉजिटिव या निगेटिव ट्रिगर के चलते ये शेयर आज फोकस (Stocks to Watch) में रह सकते हैं. अगर इंट्राडे में बेहतर शेयरों की तलाश है तो पॉजिटिव ट्रिगर वाले इन शेयरों पर नजर (Stock in Focus) रख सकते हैं. आज की लिस्ट में RIL, Infosys, Wipro, Jio Financial Services, Biocon, JSW Energy, HDFC Bank, ICICI Bank, BEML, Fortis Healthcare, JSW Steel, JSW Energy, AU SFB, Bank of India, Ceat, PNB, RBL Bank, Yes Bank, Federal Bank शामिल हैं.

Wipro

विप्रो का मुनाफा सितंबर तिमाही में सालाना बेसिस पर 1.2% बढ़कर 3,246.2 करोड़ रुपये हो गया, जो एक साल पहले की समान अवधि में 3,208.8 करोड़ रुपये था. रेवेन्यू 1.8% बढ़कर 22,697.3 करोड़ रुपये रहा. आईटी सेवाओं से आय 2% बढ़कर 22,640.5 करोड़ रुपये रही. आईटी सेवाओं का EBIT 1.3% बढ़कर 3,780.9 करोड़ रुपये रहा. EBIT मार्जिन घटकर 16.7% रह गया.

Advertisment

Jio Financial Services

जियो फाइनेंशियल सर्विसेज का मुनाफा सितंबर तिमाही में सालाना बेसिस पर 0.9% बढ़कर 695.04 करोड़ रुपये रहा. यह एक साल पहले की समान अवधि में 689.07 करोड़ रुपये था. रेवेन्यू 41.5% बढ़कर 981.39 करोड़ रुपये रहा. NBFC का AUM 1,206 करोड़ रुपये से बढ़कर 14,712 करोड़ रुपये हो गया.

Fortis Healthcare

IHH Healthcare Berhad ने घोषणा की है कि वह फोर्टिस हेल्थकेयर में 26.10% और फोर्टिस मालाबार हॉस्पिटल्स में 26.11% हिस्सेदारी खरीदने के लिए ओपन ऑफर लाएगी.

Biocon

बायोकॉन की सहायक कंपनी बायोकॉन बायोलॉजिकल ने Civica Inc. के साथ अपनी साझेदारी बढ़ाई है. इसके तहत अमेरिका में डायबिटीज के इलाज के लिए इंसुलिन ग्लार्जिन को एक प्राइवेट लेबल के रूप में लॉन्च किया जाएगा.

JSW Energy

जेएसडब्ल्यू एनर्जी की सहायक कंपनी जेएसडब्ल्यू एनर्जी (उत्कल) को पावर कंपनी आफ कर्नाटका से 400 मेगावाट बिजली की 25 साल की सप्लाई के लिए लेटर आफ अवार्ड मिला है. यह सप्लाई 1 अप्रैल 2026 से शुरू होगी. इसके लिए जरूरी कोयला कोल इंडिया से शक्ति स्कीम 2017 के तहत लिया जाएगा.

BEML

बीईएमएल ने Kineco के साथ एक समझौता ज्ञापन (MoU) किया है. इसका मकसद एयरोस्पेस (विमानन) और रक्षा क्षेत्र के लिए उन्नत कंपोज़िट मैन्युफैक्चरिंग तकनीक पर साथ मिलकर काम करना है.