Stocks in Focus Today : आज 31 अक्टूबर 2025 को कुछ शेयर (Stocks in News) एक्शन दिखाने को तैयार हैं. पॉजिटिव या निगेटिव ट्रिगर के चलते ये शेयर आज फोकस (Stocks to Watch) में रह सकते हैं. अगर इंट्राडे में बेहतर शेयरों की तलाश है तो पॉजिटिव ट्रिगर वाले इन शेयरों पर नजर (Stock in Focus) रख सकते हैं. आज की लिस्ट में RIL, TCS, Maruti, Bharat Electronics, Hyundai Motor India, Swiggy, Bandhan Bank, ITC, Pidilite Industries, Shriram Finance, GAIL, Vedanta, Bank of Baroda, ACC, Bajaj Electricals, Balkrishna Industries, Godrej Consumer Products, Kalpataru Projects, Patanjali Foods शामिल हैं.

Reliance Industries (RIL)

देश की सबसे बड़ी कंपनी रिलायंस ने बताया है कि वह गूगल के साथ मिलकर एक बड़ा समझौता कर रही है. इस साझेदारी का मकसद भारत में आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस (AI) के इस्तेमाल को तेज़ी से बढ़ाना है ताकि आम लोगों, कंपनियों और डेवलपर्स को फायदा मिले. यह रिलायंस की "AI for All" यानी “सभी के लिए AI” की सोच के तहत किया जा रहा है.

Advertisment

इसके अलावा, क्रिसिल रेटिंग एजेंसी ने कंपनी की वित्तीय रेटिंग को फिर से सबसे ऊंची श्रेणी में रखा है, जिससे दिखता है कि कंपनी का वित्तीय स्थिति मजबूत है.

Tata Consultancy Services (TCS)

TCS ने Tata Motors के साथ 5 साल का करार किया है. इसका उद्देश्य टाटा मोटर्स के पर्यावरण एवं स्थिरता से जुड़े कामों को और बेहतर बनाना है. TCS की AI तकनीक से टाटा मोटर्स अपने कारखानों और कामकाज में प्रदूषण कम करने, डेटा को डिजिटल बनाने और नियमों का पालन करने में और तेज होगी.

Bharat Electronics

सरकारी रक्षा कंपनी भारत इलेक्ट्रॉनिक्स को 732 करोड़ रुपये के और नए ऑर्डर मिले हैं. इन ऑर्डरों में रेडियो सिस्टम, टैंक उपकरण, मिसाइल पार्ट्स, साइबर सुरक्षा सॉल्यूशन, सॉफ्टवेयर और सर्विसेज शामिल हैं.

Hyundai Motor India

ह्युंडई इंडिया का मुनाफा इस वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही में 14.3% बढ़कर 1,572 करोड़ रुपये हो गया. कंपनी की विदेशों में गाड़ियों की बिक्री 21.5% बढ़ी, जिससे घरेलू बिक्री में 6.8% की गिरावट का असर कम हो गया.

Swiggy

Swiggy को इस तिमाही में 1,092 करोड़ रुपये का घाटा हुआ, जो पिछले साल से ज्यादा है. पिछले साल घाटा 626 करोड़ रुपये था. हालांकि, कंपनी की कमाई 54.4% बढ़कर 5,561 करोड़ रुपये हो गई, यानी खाने की डिलीवरी और ग्रॉसरी डिलीवरी में काफी बढ़ोतरी हुई है.

Bandhan Bank

बंधन बैंक का मुनाफा इस तिमाही में घटकर 112 करोड़ रुपये रह गया, जबकि पिछले साल इसी समय 937 करोड़ रुपये था. बैंक का संचालन मुनाफा भी कम हुआ है.

ITC

सितंबर 2025 तिमाही में कंपनी का नेट प्रॉफिट 5,186.5 करोड़ रुपये रहा, जो पिछले साल की समान तिमाही में 5,054 करोड़ रुपये था. कंपनी का EBITDA 2.2% बढ़ा, जबकि PBT में 3.6% की ग्रोथ दर्ज की गई. कंपनी की कन्सॉलिडेट ग्रॉस रेवेन्यू सालाना आधार पर 1.6% घटी है. हालांकि कृषि कारोबार को अलग रखकर देखें, तो कंपनी की कन्सॉलिडेटेड ग्रॉस रेवेन्यू 7.9% बढ़ी है. एफएमसीजी, होटल्स और आईटी सर्विसेज जैसे अन्य सेगमेंट्स ने भी अच्छा प्रदर्शन किया है.