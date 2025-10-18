scorecardresearch
कमोडिटी

भारत में गहनों की शॉपिंग का नया ट्रेंड, ऑनलाइन प्लेटफार्म पर लगातार बढ़ रहा ग्राहकों का भरोसा

FE Hindi Desk
Gold : बढ़ रही है सोने की डिजिटल बिक्री, आभूषणों के परंपरागत बाजार में बदलाव. (AI Generated Image)

देश में आभूषणों की शॉपिंग का तरीका तेजी से बदल रहा है. पहले लोग आभूषण खरीदने के लिए अपने भरोसेमंद स्थानीय सुनार के पास जाते थे, लेकिन अब यह काम ऑनलाइन एक क्लिक पर हो रहा है. भारत में सोने और हीरे से लोगों का पुराना जुड़ाव है. अब इस सेक्टर में डिजिटल बाजार की पैठ तेजी से बढ़ रही है. ऑनलाइन प्लेटफार्म पर हॉलमार्क सर्टिफिकेशन, ब्रांड की गारंटी और बेहतर सर्विस के कारण लोग ऑनलाइन गहने खरीदने में भरोसा दिखा रहे हैं.

फिक्की-डेलॉयट की एक रिपोर्ट के मुताबिक, 73 फीसदी लोग अब किसी भी चीज की जानकारी सबसे पहले ऑनलाइन ही लेते हैं यहां तक की आभूषण के लिए भी. हालांकि 53 फीसदी ग्राहक अब भी आखिरी शॉपिंग ऑफलाइन स्टोर से करते हैं, लेकिन यह ट्रेंड तेजी से बदल रहा है. देश में आभूषणों का बाजार वर्ष 2025 तक 91 अरब डॉलर तक पहुंचने की संभावना है और वर्ष 2030 तक यह 146 अरब डॉलर का हो सकता है. इस वृद्धि में इंटरनेट के माध्यम से होने वाली बिक्री की भूमिका भी महत्वपूर्ण होगी.

अमेजन इंडिया के फैशन और सौंदर्य विभाग के निदेशक सिद्धार्थ भगत के अनुसार अमेजन पर कीमती गहनों की बिक्री में पिछले वर्ष की तुलना में 96 फीसदी की वृद्धि हुई है. इसमें सोने, हीरे और प्रयोगशाला में बनाए गए हीरों के गहने भी शामिल हैं. भगत ने 'पीटीआई-भाषा', ‘‘पिछले कुछ सालों में हमने देखा है कि ग्राहक अब अमेजन फैशन पर गहने चुनने और खरीदने के तरीके में बदलाव ला रहे हैं. पहले लोग अचानक या खास मौकों पर खरीदारी करते थे, लेकिन अब वे ज्यादा जानकारी लेकर, विश्वास के साथ निर्णय ले रहे हैं.

धनतेरस से पहले कीमती गहनों की बिक्री पिछले साल की तुलना में 96 फीसदी बढ़ी है.’’ इंडिया बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन (आईबीजेए) की उपाध्यक्ष अक्ष कंबोज ने कहा कि अब लोग रोजमर्रा के पहनने योग्य हल्के गहनों की खरीदारी के लिए डिजिटल माध्यम का उपयोग अधिक कर रहे हैं. विशेष रूप से युवा वर्ग, जो तकनीक का अच्छा उपयोग करता है, उसे यह सुविधा अधिक पसंद आ रही है.

