Venkateshwara Temple Stampede: आंध्र प्रदेश के वेंकटेश्वर मंदिर में मची भगदड़, अब तक 2 बच्चे समेत 9 लोगों के मौत, PM-CM ने जताया दुख

Andhra Pradesh Venkateshwara Temple stampede: आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम जिले में शनिवार सुबह श्रद्धा के माहौल के बीच एक बड़ा हादसा हो गया. काशीबुग्गा स्थित प्रसिद्ध वेंकटेश्वर मंदिर में अचानक मची भगदड़ में अब तक 9 लोगों की मौत की खबर है, जबकि कई अन्य घायल बताए जा रहे हैं. हालांकि यह आंकड़ा अंतिम नहीं है. घटना पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री ने गहरा दुख जाताया. सीएम ने घायलों को तुरंत नजदीकी अस्पतालों में भर्ती कराया गया है और घटनास्थल पर राहत और बचाव कार्य जारी हैं.

प्रधानमंत्री ने जताया दुख

आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम जिले में वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर में मची भगदड़ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गहरा दुख जताया है. प्रधानमंत्री ने एक्स पोस्ट के जरिए कहा, “वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर में हुई भगदड़ से बेहद व्यथित हूं. जिन्होंने अपने प्रियजनों को खोया है, उनके प्रति मेरी संवेदनाएं हैं. मैं प्रार्थना करता हूं कि घायल जल्द स्वस्थ हों.”

Pained by the stampede in Venkateswara Swamy Temple in Srikakulam, Andhra Pradesh. My thoughts are with those who have lost their near and dear ones. I pray that the injured recover soon.



An ex-gratia of Rs. 2 lakh each from PMNRF would be given to the next of kin of those who… — PMO India (@PMOIndia) November 1, 2025

पीएमओ की ओर से जारी एक्स पोस्ट में बताया गया है कि इस हादसे में जान गंवाने वालों के परिजनों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष (PMNRF) से 2 लाख रुपये की सहायता राशि दी जाएगी, जबकि घायलों को 50 हजार रुपये की मदद दी जाएगी.

अब तक दो बच्चे समेत 9 लोगों के मौत की खबर

बताया जा रहा है कि शनिवार को मंदिर में भारी भीड़ उमड़ी हुई थी, जब अचानक रेलिंग टूटने से अफरातफरी मच गई. एक पुलिस अधिकारी के मुताबिक, श्रद्धालु आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे, इसी दौरान रेलिंग गिर गई और लोग एक-दूसरे के ऊपर गिर पड़े, जिससे भगदड़ मच गई.

VIDEO | Andhra Pradesh: Stampede reported at Venkateswara Temple in Kashibugga in Srikakulam district; several devotees injured, rushed to hospital. More details are awaited.



(Source: Third Party)#AndhraPradeshpic.twitter.com/dOJxEI4JHC — Press Trust of India (@PTI_News) November 1, 2025

मृतकों में दो बच्चे भी शामिल हैं.

CM चंद्रबाबू नायडू ने जताया दुख

मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू ने इस दर्दनाक हादसे पर गहरा शोक व्यक्त किया है. उन्होंने कहा, “यह बेहद हृदयविदारक घटना है. मैं मृतकों के परिवारों के प्रति संवेदना प्रकट करता हूं.” मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि घायलों का तुरंत और बेहतर इलाज सुनिश्चित किया जाए. उन्होंने स्थानीय प्रशासन और जनप्रतिनिधियों से भी राहत कार्यों की व्यक्तिगत रूप से निगरानी करने को कहा है.

Andhra Pradesh CM N Chandrababu Naidu (@ncbn) posts, "The stampede incident at the Venkateswara Temple in Kashibugga in Srikakulam district has caused a shock. The death of devotees in this tragic incident is extremely heartbreaking. I express my deepest condolences to the… pic.twitter.com/gdnXifQn5Q — Press Trust of India (@PTI_News) November 1, 2025

काशीबुग्गा वेंकटेश्वर मंदिर लगभग 12 एकड़ में फैला हुआ है और यहां दूर-दूर से श्रद्धालु दर्शन के लिए आते हैं. हादसे के बाद प्रशासन ने मंदिर परिसर को खाली करवाकर स्थिति नियंत्रण में ले ली है.

यह त्रासदी ऐसे समय में आई है जब कुछ ही दिन पहले पड़ोसी राज्य तमिलनाडु में एक राजनीतिक रैली के दौरान भगदड़ में 41 लोगों की मौत हुई थी. चिंताजनक बात यह है कि यह आंध्र प्रदेश में इस साल की तीसरी बड़ी दुर्घटना है.

इससे पहले 30 अप्रैल को विशाखापट्टनम के श्री वराह लक्ष्मी नरसिंह स्वामी मंदिर में दीवार गिरने से सात लोगों की मौत और छह घायल हुए थे, जबकि 8 जनवरी को तिरुपति के भगवान वेंकटेश्वर मंदिर में विशेष दर्शन टिकट काउंटर पर मची भगदड़ में छह लोगों की जान गई थी.