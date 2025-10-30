Bihar Election 2025 LIVE Updates : मुजफ्फरपुर की रैली में राहुल, तेजस्वी पर बरसे पीएम मोदी, कहा-इनकी जोड़ी ने खोली झूठे वायदों की दुकान

Bihar Election 2025 LIVE Updates: बिहार में चुनावी जंग (Bihar Election 2025) लगातार जोर पकड़ रही है. आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Modi Rally in Bihar) मुजफ्फरपुर और छपरा में रैली कर रहे हैं. इसी के साथ उम्मीद जताई जा रही है कि एनडीए (NDA Manifesto Launch) आज अपना मेनिफेस्टो भी जारी कर सकता है. दूसरी ओर महागठबंधन पहले ही अपना घोषणा पत्र जारी कर चुका है और राज्य में विपक्ष का प्रचार अभियान भी पूरी रफ्तार पर है.
बिहार में चुनावी जंग का नया मोड़
बिहार विधानसभा चुनाव 2025 (Bihar Assembly Election 2025) में एनडीए और महागठबंधन के बीच सीधा मुकाबला नजर आ रहा है. एनडीए में बीजेपी, जेडीयू, एलजेपी (रामविलास), हम और आरएलएम जैसे दल शामिल हैं, जबकि महागठबंधन का नेतृत्व आरजेडी कर रही है, जिसमें कांग्रेस, सीपीआई-एमएल, सीपीआई, सीपीएम और वीआईपी पार्टी भी हैं. प्रशांत किशोर के नए राजनीतिक दल, जन सुराज पार्टी ने भी सभी 243 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान कर रखा है.
पीएम मोदी की रैली से बढ़ी सियासी गर्मी
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज (30 अक्टूबर) मुजफ्फरपुर और छपरा में जनसभाएं कर रहे हैं. चुनावी माहौल में उनकी यह रैली बेहद अहम मानी जा रही है, क्योंकि एनडीए के मेनिफेस्टो के जारी होने की भी संभावना है. इससे पहले पीएम मोदी ने समस्तीपुर और बेगूसराय से एनडीए के चुनाव अभियान की शुरुआत की थी. उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा, "मेरे बिहार के परिवारजन भाजपा-एनडीए को भव्य जीत दिलाने के लिए पूरी तरह तैयार हैं. आज मुजफ्फरपुर और छपरा में जनता से मिलने का सौभाग्य मिलेगा."
विपक्ष का पलटवार और बयानबाजी
वहीं, कांग्रेस सांसद राहुल गांधी (Rahul Gandhi Bihar Campaign) और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव (Tejashwi Yadav Bihar Rally) भी लगातार रैलियों में जनता से जुड़ रहे हैं. राहुल गांधी ने बुधवार को मुजफ्फरपुर की रैली में प्रधानमंत्री पर तीखा हमला करते हुए कहा कि “वोट के लिए पीएम मोदी लोगों के कहने पर नाचने तक को तैयार हो जाएंगे.” उनके इस बयान पर बीजेपी ने तीखा पलटवार किया और कांग्रेस नेता पर “गुंडों जैसी भाषा” इस्तेमाल करने का आरोप लगाया.
बिहार की जनता के लिए बड़ा दिन
आज का दिन बिहार की राजनीति के लिए बेहद अहम है. एक ओर प्रधानमंत्री मोदी की दो बड़ी रैलियां हैं, वहीं एनडीए के घोषणा पत्र (NDA Manifesto Bihar Election) के जारी होने की भी उम्मीद है. इससे राज्य की चुनावी तस्वीर पर बड़ा असर पड़ सकता है. दूसरी ओर महागठबंधन की ओर से राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की सभाएं भी माहौल को और तीखा बना रही हैं.
आने वाले दिनों में बिहार की सियासत में और तेज हलचल देखने को मिलेगी. चुनाव दो चरणों में 6 और 11 नवंबर को होंगे, जबकि नतीजे 14 नवंबर को आएंगे. इस बीच आज की तारीख राज्य के चुनावी इतिहास में एक अहम मोड़ बन सकती है.
- Oct 30, 2025 13:48 IST
PM Modi in Bihar LIVE Updates : छपरा की रैली में बोले पीएम - बिहार और बिहारियों का अपमान करते हैं विपक्षी गठबंधन के लोग
PM Modi in Bihar LIVE Updates : बिहार के छपरा की रैली में बोले पीएम मोदी ने कहा कि विपक्षी गठबंधन के लोग बिहार और बिहारियों का अपमान करते हैं. उन्होंने कहा, "लालटेन वाले, पंजे वाले या उनके इंडी गठबंधन के साथी ये लोग कैसे बिहार और बिहारियों का अपमान करते हैं. कांग्रेस के पंजाब के एक मुख्यमंत्री थे, उन्होंने एक रैली में खुला ऐलान किया कि बिहार के लोगों को वो अपने राज्य पंजाब में घुसने नहीं देंगे. उस समय मंच पर गांधी परिवार की एक बेटी, जो आजकल पार्लियामेंट में बैठती हैं, वो इस पर खुश होकर तालियां बजा रही थीं."
- Oct 30, 2025 12:20 IST
PM Modi in Bihar LIVE Updates : इनको बर्दाश्त नहीं कि एक पिछड़ा, गरीब चाय बेचने वाला आज यहां पहुंच गया है - पीएम मोदी
PM Modi in Bihar LIVE Updates : मुजफ्फरपुर की चुनावी रैली में पीएम मोदी ने एक बार फिर से 'पिछड़ा राग' छेड़ दिया. खुद को पिछड़े समुदाय और गरीब घर से निकला, चाय बेचने वाला व्यक्ति बताते हुए मोदी ने कहा कि उन्हें इसी वजह से 24 घंटे दुत्कारा जाता है. चुनावी भाषण में मोदी ने कहा, "इन दोनों ने कल भर-भर कर मोदी को गालियां दी हैं. जो लोग नामदार हैं, वो इस कामदार को गालियां तो देंगे ही....दलित और पिछड़े को गाली देना तो ये नामदार अपना जन्मसिद्ध अधिकार समझते हैं. इसलिए ही ये लोग मुझे 24 घंटे दुत्कारते रहते हैं, गालियां देते रहते हैं.. क्योंकि इनको बर्दाश्त नहीं होता कि एक पिछड़ा, गरीब घर से निकला, चाय बेचने वाला व्यक्ति आज यहां पहुंच गया है."
- Oct 30, 2025 12:15 IST
PM Modi in Bihar LIVE Updates : पीएम मोदी का राहुल गांधी, तेजस्वी यादव पर सियासी हमला
PM Modi in Bihar LIVE Updates : मुजफ्फरपुर के चुनावी भाषण में पीएम मोदी ने राहुल गांधी और तेजस्वी यादव पर नाम लिए बिना तीखा हमला किया. उन्होंने महागठबंधन के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार तेजस्वी यादव और लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी पर इशारों-इशारों में निशाना साधते हुए कहा, "बिहार के चुनावी संग्राम में अब दो युवकों की जोड़ी ने (जो खुद को युवराज मानते हैं) झूठे वायदों की दुकान खोल दी है. एक भारत के सबसे भ्रष्ट परिवार का युवराज और दूसरा बिहार के सबसे भ्रष्ट परिवार का युवराज. ये दोनों ही हजारों करोड़ के घोटाले में जमानत पर हैं."
- Oct 30, 2025 12:10 IST
PM Modi in Bihar LIVE Updates : RJD और कांग्रेस की नीयत का पता इनके प्रचार से भी चलता है - पीएम मोदी
PM Modi in Bihar LIVE Updates : पीएम मोदी ने मुजफ्फरपुर के चुनावी भाषण में आरजेडी और कांग्रेस के चुनाव प्रचार पर भी निशाना साधा. मोदी ने कहा, "RJD और कांग्रेस की नीयत क्या है, वो इनके ताजा प्रचार से ही पता चलता है. आप RJD और कांग्रेस के खतरनाक नारे सुन रहे होंगे. आप इनकी हिम्मत और बेशर्मी देखिए कि चुनाव प्रचार में भी कैसे गाने बज रहे हैं. इनके गानों में छर्रा, कट्टा, दुनाली शामिल हैं. ये इनकी सोच का प्रतिबिंब है."
- Oct 30, 2025 12:05 IST
PM Modi in Bihar LIVE Updates : RJD के शासन में करीब 35 से 40 हजार अपहरण हुए थे - पीएम मोदी
PM Modi in Bihar LIVE Updates : पीएम मोदी ने अपने चुनावी भाषण में आरजेडी के शासन की एक खौफनाक तस्वीर पेश करते हुए कहा, "RJD के शासन में करीब 35 से 40 हजार अपहरण हुए थे..आज के युवा कल्पना कर सकते हैं कि कितनी खौफनाक स्थिति थी....रोते-बिलखते मां-बाप से RJD को न तब फर्क पड़ता था और न ही आज उन्हें आपके सुख-दुख से कुछ लेना देना है."
- Oct 30, 2025 12:02 IST
PM Modi in Bihar LIVE Updates : जंगलराज में हालात कितने खतरनाक थे : मोदी
PM Modi in Bihar LIVE Updates : पीएम मोदी ने मुजफ्फरपुर के चुनावी भाषण में बिहार में लालू प्रसाद यादव के कार्यकाल को जंगलराज बताते हुए आरजेडी पर जमकर निशाना साधा. करीब ढाई दशक पहले के हालात को खतरनाक बताते हुए मोदी ने कहा, "जंगलराज के दिनों को याद करते हैं, तो अंदाजा लगता है कि हालात कितने खतरनाक थे. मुजफ्फरपुर के लोग RJD सरकार में हुआ गोलू अपहरण कांड कभी नहीं भूल सकते..2001 में स्कूल जाते हुए एक छोटे से बालक को अपराधियों ने दिन-दहाड़े किडनैप कर लिया था और बदले में बहुत सारे रुपये मांगे थे...जब रुपये नहीं दे पाए, तो RJD के चट्टे-बट्टों ने उस छोटे से बालक के टुकड़े-टुकड़े कर दिए थे."
- Oct 30, 2025 11:58 IST
PM Modi in Bihar LIVE Updates : जिन्होंने भ्रष्टाचार के रिकॉर्ड तोड़ दिए, वो क्या कानून का राज लाएंगे - पीएम मोदी
PM Modi in Bihar LIVE Updates : मुजफ्फरपुर के चुनावी भाषण में पीएम मोदी ने तेजस्वी यादव की पार्टी आरजेडी पर तीखा हमला करते हुए कहा, "बिहार को आगे बढाने के लिए उद्यम चाहिए, उद्योग चाहिए और उद्योग के लिए जमीन, बिजली, कनेक्टिविटी और कानून का राज चाहिए. सोचिए, जिनका इतिहास जमीन कब्जाने का हो, वो किसी उद्योग को जमीन देंगे क्या? जिन्होंने बिहार को लालटेन युग में रखा, वो बिजली दे पाएंगे क्या? जिन्होंने रेल को लूटा, वो बिहार में कनेक्टिविटी बढ़ाएंगे क्या? जिन्होंने भ्रष्टाचार और घोटाले के रिकॉर्ड तोड़ दिए, वो कानून का राज ला सकते हैं क्या?"
- Oct 30, 2025 11:50 IST
PM Modi in Bihar LIVE Updates : RJD और कांग्रेस को सजा मिलनी चाहिए या नहीं? - पीएम मोदी
पीएम मोदी ने मुजफ्फरपुर के चुनावी भाषण में बिहार की जनता से राज्य के प्रमुख विपक्षी दल आरजेडी और कांग्रेस को सजा देने की अपील करते हुए कहा, "RJD और कांग्रेस के लोग कितनी बेशर्मी से बोल रहे हैं..उनके लिए छठी मईया की पूजा नौटंकी है, ड्रामा है.. ऐसे लोगों को सजा मिलनी चाहिए या नहीं?"
उन्होंने बिहार के लोगों से विपक्ष के खिलाफ वोट डालने की अपील करते हुए कहा, "जो महिलाएं निर्जला इतना लंबा व्रत रखती हैं.... जो गंगा जी में खड़ी होकर सूर्यदेव को अर्घ्य देती हैं, वो RJD-कांग्रेस की नजर में ड्रामा करती हैं. क्या बिहार की माताएं- बहनें छठी मईया का ये अपमान बर्दाश्त करेंगी? मैं जानता हूं कि छठी मईया के इस अपमान को बिहार का कोई भी व्यक्ति भूल नहीं सकता."
- Oct 30, 2025 11:48 IST
PM Modi in Bihar LIVE Updates : आपका ये बेटा छठी मईया की जय-जयकार दुनिया में कराने में लगा है - पीएम मोदी
पीएम मोदी ने बिहार के मतदाताओं के बीच विपक्ष को घेरने के लिए छठ महापर्व के कथित अपमान का मुद्दा उठाते हुए कहा, "आपका ये बेटा तो छठी मईया की जय-जयकार दुनिया में कराने में लगा है, दूसरी तरफ कांग्रेस और RJD के लोग छठी मईया का अपमान कर रहे हैं..क्या कोई कभी चुनाव में वोट पाने के लिए छठी मईया का अपमान कर सकता है? क्या ऐसा अपमान, बिहार, हिंदुस्तान और मेरी माताएं जो निर्जला उपवास करती हैं, वो सहन कर सकती हैं?"
- Oct 30, 2025 11:45 IST
PM Modi in Bihar LIVE Updates : पीएम मोदी ने अपने चुनावी भाषण में बार-बार लिया बिहार के महापर्व छठ का नाम
पीएम मोदी ने मुजफ्फरपुर की रैली में दिए चुनावी भाषण में बिहार के महापर्व छठ का जिक्र बार-बार किया. उन्होंने बिहार के लोगों को भरोसा दिलाते हुए कहा, "हम छठ महापर्व को मानवता के महापर्व के रूप में UNESCO की विश्व विरासत की सूची में शामिल कराने के लिए लगातार कोशिश कर रहे हैं. ये हर बिहारी और हर हिंदुस्तानी के लिए गर्व का विषय होगा.
- Oct 30, 2025 11:42 IST
PM Modi in Bihar LIVE Updates : मुजफ्फरपुर की रैली में पीएम मोदी का विपक्ष पर तीखा हमला, छठी मइया के अपमान का लगाया आरोप
PM Modi in Bihar LIVE Updates : मुजफ्फरपुर की चुनावी रैली में पीएम मोदी ने विपक्षी महागठबंधन पर तीखा हमला करते हुए उनके नेताओं पर छठी मइया के अपमान का लगाया आरोप. पीएम मोदी ने ये भरोसा भी जाहिर किया है कि बिहार में एक बार फिर से एनडीए की सुशासन सरकार बनेगी.