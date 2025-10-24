Bihar Election 2025 Live: आरजेडी पर पीएम मोदी ने साधा निशाना, कहा - बिहार में जब हर एक के हाथ में लाइट है तो लालटेन चाहिए क्या?

Bihar Election 2025 Live Updates: बिहार में जब एक ओर छठ महापर्व की तैयारियां पूरे जोरों पर हैं, वहीं दूसरी ओर राजनीतिक माहौल भी धीरे-धीरे तपने लगा है. गली-मोहल्लों में जहां सूर्य उपासना के गीत गूंज रहे हैं, वहीं सियासी गलियारों में चुनावी नारों की गूंज सुनाई देने लगी है. इसी बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार से जुड़ी एक बड़ी घोषणा करते हुए अपने चुनावी अभियान का शंखनाद कर दिया है.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार सुबह एक्स पर पोस्ट कर महान समाजवादी नेता भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर को याद किया. उन्होंने बताया कि आज उन्हें बिहार के समस्तीपुर में कर्पूरी ठाकुर को श्रद्धांजलि अर्पित करने का सौभाग्य प्राप्त होगा. पीएम मोदी ने यह भी कहा कि दोपहर करीब 12 बजकर 15 मिनट पर वे समस्तीपुर में कर्पूरी ठाकुर के परिवारजनों से संवाद करेंगे.
भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर जी को सादर नमन!
आज समस्तीपुर में उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करने का सौभाग्य प्राप्त होगा। फिर दोपहर करीब 12:15 बजे वहां के अपने परिवारजनों से संवाद का सुअवसर मिलेगा। इसके बाद लगभग 2 बजे बेगूसराय की जनसभा में अपने भाई-बहनों का आशीर्वाद प्राप्त करूंगा।
इसके बाद प्रधानमंत्री दोपहर 2 बजे बेगूसराय में एक विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे. मोदी ने अपने पोस्ट में कहा कि बिहार की जनता का जोश और उत्साह इस बात का संकेत है कि आने वाले विधानसभा चुनावों में भी भाजपा-एनडीए को प्रचंड जीत मिलने जा रही है.
बिहार में छठ पर्व के बीच चुनावी सरगर्मी तेज हो चुकी है. हर दल अपने घोषणापत्रों और वादों से जनता को लुभाने में जुटा है. ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी का बिहार दौरा न सिर्फ राजनीतिक रूप से अहम माना जा रहा है, बल्कि यह राज्य में एनडीए के अभियान की औपचारिक शुरुआत के रूप में भी देखा जा रहा है.
Bihar Assembly Election 2025: अब से कुछ ही देर में बेगूसराय में पीएम मोदी जनसभा को करेंगे संबोधित
समस्तीपुर के बाद अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दोपहर करीब 2 बजे बेगूसराय में एक जनसभा को संबोधित करेंगे. आज सुबह बिहार के समस्तीपुर स्थित कर्पूरी ग्राम पहुंचकर पीएम मोदी ने भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर को श्रद्धांजलि दी और एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा - भाजपा-एनडीए सरकार कर्पूरी जी के विरासत को आगे बढ़ाने पर जोर दे रही है. हमारी सरकार वंचितों-पिछड़ो को वरीयता और गरीबों की सेवा कर रही है.
Bihar Assembly Election 2025: पीएम मोदी का दावा, बिहार चुनाव में NDA अपनी पिछली सभी जीतों के रिकॉर्ड तोड़ देगी
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि इस बार बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में NDA अपनी पिछली सभी जीतों के रिकॉर्ड तोड़ देगी. उन्होंने कहा, "बिहार इस बार NDA को अब तक का सबसे बड़ा जनादेश देगा."
PM Narendra Modi says, "This time under the leadership of Bihar CM Nitish Kumar, NDA will break all its previous records of victory. Bihar will give NDA its biggest ever mandate"
Bihar Assembly Election 2025: कांग्रेस पर पीएम मोदी का तंज, कहा - जननायक टाइटल चुराने में लगे हैं कुछ लोग
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि जननायक कर्पूरी ठाकुर से प्रेरणा लेकर सरकार सदाचार और अच्छे शासन को समृद्धि में बदल रही है. उन्होंने चेतावनी दी कि दूसरी ओर, RJD और कांग्रेस क्या कह रही हैं और क्या कर रही हैं, यह बिहार की जनता बेहतर जानती है.
PM Narendra Modi says, "Inspired by the leader of the people, Karpoori Thakur, we are transforming good governance into prosperity. But on the other hand, you know better than me what the RJD and Congress are saying and…
पीएम मोदी ने कहा, "ये लोग हजारों करोड़ के घोटालों में जमानत पर हैं. जमानत पर जो लोग हैं, वे चोरी के मामलों में बाहर हैं. अब उनकी चोरी की आदत इतनी बढ़ गई है कि वे कर्पूरी ठाकुर का शीर्षक भी चुराने में लगे हैं. बिहार की जनता जननायक कर्पूरी ठाकुर का अपमान कभी बर्दाश्त नहीं करेगी. वे इसे कभी सहन नहीं करेंगे."
Bihar Assembly Election 2025: पीएम मोदी ने कहा - नई रफ्तार से चलेगा बिहार जब फिर आएगी NDA सरकार
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने समस्तीपुर में जनता को संबोधित करते हुए कहा कि लोग अब 'GST बचत उत्सव' के लाभ ले रहे हैं और कल से छठ महापर्व का भव्य पर्व शुरू होने वाला है. उन्होंने उपस्थित लोगों का धन्यवाद करते हुए कहा, "मैं आप सभी का धन्यवाद करता हूं कि आप बड़ी संख्या में यहां आए..." पीएम मोदी ने अपने संबोधन में आगे कहा, "'नई रफ्तार से चलेगा बिहार जब फिर आएगी NDA सरकार'..."
PM Narendra Modi says, "You all are getting benefits of the 'GST Bachat Utsav' and from tomorrow the grand festival of Chhath Puja will begin. I thank you all for coming here in large numbers...'Nayi Raftar se chalega Bihar jab…
Bihar Assembly Election 2025: पीएम मोदी ने कहा - बिहार में सिर्फ एक ही गूंज, फिर एक बार NDA सरकार
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार विधानसभा चुनावों को लेकर उत्साहजनक संदेश दिया. उन्होंने कहा, "लोकतंत्र के महापर्व का शंखनाद बज चुका है. पूरे बिहार में एक ही आवाज है – 'फिर एक बार NDA सरकार'..."
PM Narendra Modi says, "The trumpet of the grand festival of democracy has sounded. The entire Bihar is saying 'Phir Ek Baar NDA Sarkar'..."
Bihar Assembly Election 2025: पीएम मोदी ने लोगों से की छठ पूजा गीत शेयर करने की अपील
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने नागरिकों से छठ पर्व पर आधारित गीत साझा करने का शुक्रवार को आग्रह किया. दिवाली के छह दिन बाद मनाया जाने वाला छठ पर्व सूर्य देव और छठी मैया की उपासना को समर्पित है. मोदी ने नागरिकों से छठी मैया को समर्पित गीत साझा करके भक्ति और सांस्कृतिक एकता की भावना से जुड़ने का आह्वान किया.
प्रकृति और संस्कृति को समर्पित महापर्व छठ आने वाला है। बिहार सहित देशभर में इसकी तैयारियों में श्रद्धालु पूरे भक्ति-भाव से जुट चुके हैं। छठी मइया के गीत इस पावन अवसर की भव्यता और दिव्यता को और बढ़ाने वाले होते हैं। आपसे आग्रह है कि आप भी छठ पूजा से जुड़े गीत मेरे साथ शेयर करें।
पीएम मोदी ने अपने संदेश में कहा, "छठी मइया के गीत इस पावन अवसर की भव्यता और दिव्यता को और बढ़ाने वाले होते हैं. आपसे आग्रह है कि आप भी छठ पूजा से जुड़े गीत मेरे साथ शेयर करें. मैं अगले कुछ दिनों तक इन्हें सभी देशवासियों के साथ साझा करूंगा."
Bihar Assembly Election 2025: कर्पूरी ग्राम पहुंचे पीएम मोदी
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार के समस्तीपुर स्थित कर्पूरी ग्राम का दौरा किया और यहां भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर को श्रद्धांजलि अर्पित की. इस अवसर पर पीएम मोदी ने कर्पूरी ठाकुर के जीवन, उनके आदर्श और समाज के प्रति उनके योगदान को याद किया.
PM Narendra Modi visits Karpoori Gram in Samastipur and pays tribute to Bharat Ratna Karpoori Thakur in Samastipur, Bihar
(Source: DD) pic.twitter.com/7UaPclIVSF
इस कार्यक्रम में स्थानीय लोग और समर्थक भी उपस्थित रहे, जिन्होंने प्रधानमंत्री का गर्मजोशी से स्वागत किया.
Bihar Assembly Election 2025: पीएम मोदी ने कर्पूरी ठाकुर को दी श्रद्धांजलि, CM नीतीश भी रहे मौजूद
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार के समस्तीपुर में भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर को श्रद्धांजलि अर्पित की. इस अवसर पर उन्होंने कर्पूरी ठाकुर के परिवारजनों से भी मुलाकात और संवाद किया.
PM Narendra Modi pays tribute to Bharat Ratna Karpoori Thakur in Samastipur, Bihar. He also meets and interacts with the family members of Karpoori Thakur
CM Nitish Kumar is also present.
(Source: DD) pic.twitter.com/Cb67lOGVJQ
इस दौरान प्रधानमंत्री के साथ बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी मौजूद रहे. पीएम मोदी ने अपने संबोधन में कर्पूरी ठाकुर के योगदान और उनके आदर्शों को याद करते हुए कहा कि उनका जीवन आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा का स्रोत है.