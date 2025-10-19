Bihar Election 2025 LIVE Updates: बिहार में पीएम मोदी की बैक टू बैक चुनावी रैली, कांग्रेस उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट जारी

ihar Election 2025 LIVE Updates: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की राजनीति अब पूरी तरह गर्म हो गई है. भाजपा ने राज्य में जोरदार चुनावी कैंपेन की योजना बना ली है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 24 अक्टूबर को समस्तीपुर से चुनाव प्रचार की शुरुआत करेंगे. भाजपा के राज्य अध्यक्ष दिलीप जयसवाल के मुताबिक, पीएम मोदी की दूसरी यात्रा 30 अक्टूबर को प्रस्तावित है. पहली यात्रा में मोदी समस्तीपुर और बेगूसराय में रैलियों को संबोधित करेंगे, जबकि कुल 10 रैलियों की सूची पहले ही पीएम कार्यालय को भेज दी गई है.
सत्ताधारी दल की तैयारी में गृह मंत्री अमित शाह लगभग 25 रैलियों को संबोधित करेंगे और वरिष्ठ नेता राजनाथ सिंह और नितिन गडकरी भी लगभग समान संख्या में जनसभाओं में हिस्सा लेंगे. यह रणनीति भाजपा की मजबूती और वोटरों तक अपनी उपस्थिति दिखाने का अहम कदम है.
इसी बीच, कांग्रेस ने बिहार के लिए अपने दूसरे उम्मीदवारों की सूची जारी की है. महागठबंधन में सीट बंटवारे को लेकर चल रही विवाद के बीच इस सूची में शामिल हैं – शश्वत केदार पांडे (नरकटियागंज), कमरुल हौदा (किशनगंज), इरफान आलम (कसबा), जितेंद्र यादव (पूर्णिया) और मोहन श्रीवास्तव (गया टाउन). इससे पहले 17 अक्टूबर को पार्टी ने 48 उम्मीदवारों की पहली सूची घोषित की थी.
Bihar Election 2025 LIVE Updates: दो फेज में होगा चुनाव
बिहार में विधानसभा चुनाव दो चरणों में होंगे – 6 और 11 नवंबर, जबकि मतगणना 14 नवंबर को होगी. पहले चरण के लिए नामांकन की अंतिम तिथि 17 अक्टूबर थी, और दूसरे चरण के लिए यह 20 अक्टूबर तक जारी रहेगा. नाम वापस लेने की अंतिम तिथि 23 अक्टूबर है.
राजनीतिक दलों की यह गहन तैयारी और उम्मीदवारों की घोषणा इस बार के बिहार चुनाव को और भी प्रतिस्पर्धात्मक और रोचक बनाने वाली है.
- Oct 19, 2025 10:03 IST
Bihar Election 2025 LIVE: VIP के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बद्री पुरवे ने दिया इस्तीफा
विकासशील इंसान पार्टी (VIP) के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बद्री पुरवे ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है. उन्होंने यह कदम तब उठाया जब उन्हें टिकट नहीं मिला. इस्तीफे के साथ उन्होंने दावा किया कि पार्टी बिहार चुनाव में दरभंगा सीट से हार जाएगी.
- Oct 19, 2025 10:02 IST
Bihar Election 2025 LIVE: CPI के डी राजा का बयान, INDIA ब्लॉक का मुख्य उद्देश्य BJP-RSS को हराना
कांग्रेस की सहयोगी पार्टियों वाले INDIA ब्लॉक के बारे में CPI के महासचिव डी राजा ने कहा कि उनका प्रमुख उद्देश्य आगामी बिहार विधानसभा चुनाव में BJP और RSS को हराना है. उन्होंने आरोप लगाया कि ये संगठन संविधान के लिए गंभीर खतरा पैदा कर रहे हैं. डी राजा ने ANI से कहा, “BJP-RSS संविधान के लिए गंभीर खतरा पैदा कर रहे हैं. हमारा मुख्य लक्ष्य महागठबंधन के माध्यम से बिहार चुनाव में BJP-RSS गठबंधन को हराना है.”
- Oct 19, 2025 10:00 IST
Bihar Election 2025 LIVE: प्रशांत किशोर का दावा, बिहार चुनाव में तीसरे नंबर पर आएगा INDIA ब्लॉक
जन सुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर ने शनिवार को महागठबंधन पर कटाक्ष करते हुए कहा कि विपक्षी गठबंधन इस बार बिहार चुनाव में केवल तीसरे स्थान पर रहेगा. उन्होंने कहा कि असली मुकाबला राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (NDA) और जन सुराज के बीच है.
प्रशांत किशोर ने संवाददाताओं से कहा, “INDIA गठबंधन इस बार तीसरे स्थान पर रहेगा. असली लड़ाई NDA और जन सुराज के बीच है.” इससे पहले, झारखंड मुक्ति मोर्चा (JMM) ने घोषणा की थी कि वह बिहार चुनाव में स्वतंत्र रूप से चुनाव लड़ेगा और महागठबंधन से अलग हो जाएगा, जबकि वह पहले विपक्षी INDIA ब्लॉक का हिस्सा था.
- Oct 19, 2025 09:58 IST
Bihar Election 2025 LIVE: जदयू ने अमौर सीट पर बदला कैंडिडेट
नीतीश कुमार की पार्टी जदयू ने अमौर विधानसभा क्षेत्र से अपना उम्मीदवार बदलते हुए सबा जफर की जगह सबिर अली को अपना नया उम्मीदवार बनाया है.
- Oct 19, 2025 09:56 IST
Bihar Election 2025 LIVE: बिहार में पीएम मोदी की बैक टू बैक चुनावी रैली
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार में कुल 10 रैलियों को संबोधित करने वाले हैं. इन रैलियों की शुरुआत समस्तीपुर से होगी, जहां से वे बेगूसराय जाएंगे और वहां एक रैली को संबोधित करेंगे.
- Oct 19, 2025 09:55 IST
Bihar Election 2025 LIVE: कांग्रेस उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट जारी
कांग्रेस ने बिहार विधानसभा चुनाव के लिए अपने उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट शनिवार देर रात जारी की. इस लिस्ट में कुल पांच उम्मीदवार शामिल हैं.
- शाश्वत पांडे – नरकटियागंज
- जितेंद्र यादव – पूर्णिया
- मोहम्मद कमरुल हौदा – किशनगंज
- मोहम्मद इरफान आलम – कसबा
- मोहन श्रीवास्तव – गया टाउन