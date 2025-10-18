Bihar Election 2025 LIVE : 20 CPI-ML उम्मीदवारों की लिस्ट जारी, पार्टी ने सभी 12 मौजूदा विधायकों को मैदान में उतारा

Bihar Election 2025 LIVE Updates: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की पहली चरण की नामांकन प्रक्रिया खत्म होने के साथ ही राजनीति में गर्मजोशी बढ़ गई है. कल पटना में कई भाजपा नेता और मंत्री मौजूद रहे, जिन्होंने विभिन्न उम्मीदवारों के नामांकन पत्र दाखिल किए. चुनाव की दूसरी चरण की नामांकन प्रक्रिया 20 अक्टूबर को समाप्त होगी, जबकि नामांकन वापस लेने की अंतिम तारीख 23 अक्टूबर है.
गृह मंत्री अमित शाह ने पटना में कहा कि अगर एनडीए सत्ता में लौटती है, तो बिहार को एक औद्योगिक हब में बदल दिया जाएगा. उन्होंने युवाओं की बुद्धिमत्ता की तारीफ करते हुए कहा, “बिहार में जमीन कम हो सकती है, लेकिन हम ऐसे प्रोजेक्ट्स ला सकते हैं जिनमें ज्यादा मानसिक काम और कम जमीन की जरूरत हो. अब समय है बिहार 3.0 का.” अमित शाह ने आरजेडी प्रमुख और पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव पर भी निशाना साधा और कहा कि लालू-राबड़ी के 15 साल के ‘जंगल राज’ ने बिहार को लगभग पिछले आधे सदी पीछे धकेल दिया.
उधर, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने बिहार के सिवान विधानसभा क्षेत्र में रोडशो किया. उन्होंने गोरियाकोठी में भाजपा उम्मीदवार देवेशकांत सिंह के नामांकन समारोह में भी हिस्सा लिया. धामी ने पीएम मोदी की तारीफ करते हुए कहा कि उनके नेतृत्व में उठाए गए कदमों की वजह से भारत में 30 करोड़ से अधिक लोग गरीबी से बाहर आए हैं. उन्होंने लोगों से अपील की कि वे एनडीए को भारी बहुमत से चुनें और अरुणा देवी के पक्ष में वोट दें.
बिहार में यह चुनाव एनडीए और महागठबंधन के बीच कड़ा मुकाबला साबित हो सकता है, और पहले फेज के नामांकन इस बात का संकेत दे रहे हैं कि दोनों पक्ष अपने-अपने उम्मीदवारों के साथ पूरी ताकत झोंक रहे हैं.
- Oct 18, 2025 13:30 IST
Bihar Election 2025 LIVE Updates: नीतीश कुमार ही NDA का चेहरा, जीत के बाद होंगे बिहार के CM: केसी त्यागी
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में NDA के CM चेहरे को लेकर बयान पर JDU नेता केसी त्यागी ने कहा कि पार्टी मानती है कि पिछले 20 वर्षों में बिहार में जो प्रगति हुई है, वह केवल नीतीश कुमार की वजह से संभव हो पाई. इसलिए नीतीश कुमार ही चुनाव में JDU का चेहरा होंगे और चुनाव जीतने के बाद मुख्यमंत्री भी बनेगे.
- Oct 18, 2025 13:19 IST
Bihar Election 2025 LIVE Updates: चुनाव में हर बूथ पर अर्धसैनिक बल तैनात करने की तैयारी
JD(U) नेता नीरज कुमार ने कहा कि पार्टी इतनी पारदर्शिता के साथ काम करती है कि उन्होंने हर मतदान केंद्र पर अर्धसैनिक बल तैनात करने के लिए चुनाव आयोग से अनुरोध किया है. उन्होंने कहा, "हम अपने काम के आधार पर चुनाव लड़ रहे हैं. वहीं RJD डर और आतंक के माध्यम से अपनी राजनीतिक योजना थोपना चाहती है. लेकिन जनता शांति को प्राथमिकता देती है."
- Oct 18, 2025 12:51 IST
Bihar Election 2025 LIVE Updates: जदयू नेता का दावा, चुनाव से पहले ही हार चुका है महागठबंधन
पटना से JDU नेता राजीव रंजन प्रसाद ने महागठबंधन में सीट बंटवारे को लेकर कहा कि विपक्ष चुनाव शुरू होने से पहले ही हार चुका है. उन्होंने कहा, "उनके अपने नेता एक-दूसरे के खिलाफ तलवारें चला रहे हैं. कांग्रेस ने इस बार RJD को सबक सिखाने का मन बना लिया है. RJD ने राज्य कांग्रेस अध्यक्ष के खिलाफ भी उम्मीदवार उतारा है. पहले चरण की लगभग एक दर्जन सीटों पर दोनों दलों के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिलेगी… कांग्रेस को अपनी आखिरी सांसों को गिनते हुए अलग होने का निर्णय लेना चाहिए. इस बार RJD भी हारा हुआ है."
#WATCH | Patna, Bihar, On seat sharing in the Mahagathbandhan, JDU leader Rajiv Ranjan Prasad says, "The opposition has already been defeated even before the elections began. Their own leaders are wielding swords against each other. Congress has also resolved to teach the RJD a… pic.twitter.com/N0yBdHOMjj— ANI (@ANI) October 18, 2025
RJD द्वारा रघुनाथपुर विधानसभा में पूर्व सांसद शहाबुद्दीन के पुत्र उसामा शहाब को उम्मीदवार बनाने पर उन्होंने कहा, "शहाबुद्दीन 'जंगलराज' के बड़े चेहरे में से एक थे… उन्होंने अपने बेटे उसामा को पार्टी चिन्ह देने की शुरुआत की, जिनके खिलाफ कई मामले दर्ज हैं. स्पष्ट है कि बिहार के लोग उन लोगों को मुंहतोड़ जवाब देंगे, जो फिर से बिहार को 'जंगलराज' में धकेलने की कोशिश कर रहे हैं."
- Oct 18, 2025 12:26 IST
Bihar Election 2025 LIVE Updates: महागठबंधन में सीट बंटवारा नहीं हुआ, केंद्रीय मंत्री का दावा - बिहार में हार तय
केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि महागठबंधन ने अभी तक सीट बंटवारे को अंतिम रूप नहीं दिया है, जो उनका व्यक्तिगत मामला है. लेकिन उन्होंने दावा किया कि बिहार में 2025 के चुनावों का माहौल स्पष्ट रूप से दिखाता है कि महागठबंधन को भारी हार का सामना करना पड़ेगा.
#WATCH | Patna, Bihar: Union Minister Nityanand Rai says, "The Mahagathbandhan hasn't finalised seat-sharing; that's their issue. However, the atmosphere in Bihar for the 2025 elections clearly indicates that the Mahagathbandhan will face a crushing defeat. They are so distraught… pic.twitter.com/z3aQe9Y5nK— ANI (@ANI) October 18, 2025
राय ने कहा, "वे अपनी हार से इतने व्यथित हैं कि यह तय नहीं कर पा रहे कि NDA प्रत्याशी के खिलाफ कौन उम्मीदवार खड़ा किया जाए… उनकी हार निश्चित है."
- Oct 18, 2025 12:23 IST
Bihar Election 2025 LIVE Updates: आरजेडी नेता बोले, गृह मंत्री को चुनाव के समय हीं याद आ रही है बिहार की
RJD नेता मृत्युनजय तिवारी ने कहा है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बिहार को केवल चुनाव के समय ही याद करते हैं. उन्होंने कहा, "जनता ने RJD को सबसे बड़ी पार्टी के रूप में चुना है. ये (NDA) लोग पिछले 20 सालों से सत्ता में हैं, लेकिन अपनी उपलब्धियों की सूची तक नहीं बता सकते.
#WATCH Patna, Bihar: RJD leader Mrityunjay Tiwari says, "Union Home Minister Amit Shah remembers Bihar only when elections approach. The public has chosen RJD as the largest party... These (NDA) people have been in power for 20 years, but cannot even list their achievements. They… pic.twitter.com/GmrUq5sqtK— ANI (@ANI) October 18, 2025
उन्हें यह बताना चाहिए कि विशेष राज्य का दर्जा अभी तक क्यों नहीं मिला और विशेष पैकेज क्यों नहीं मिला?" उन्होंने आगे कहा कि अब बिहार एक तेजस्वी यादव के नेतृत्व वाली सरकार को अपनाएगा, जो रोजगार के अवसरों की भरमार लाएगी.
- Oct 18, 2025 11:38 IST
Bihar Election 2025 LIVE Updates: 20 CPI-ML उम्मीदवारों की लिस्ट जारी
विधानसभा क्षेत्र - उम्मीदवार का नाम
फेज 1
- Bhore - SC (103) - धनंजय (Dhananjay)
- Ziradei (106) - अमरजीत कुशवाहा (Amarjeet Kushwaha)
- Darauli - SC (107) - सत्यदेव राम (Satyadeo Ram)
- Daraunda (109) - अमरनाथ यादव (Amarnath Yadav)
- Kalyanpur - SC (131) - रंजीत कुमार राम (Ranjeet Kumar Ram)
- Warisnagar (132) - फूलबाबू सिंह (Phoolbabu Singh)
- Rajgir - SC (173) - विश्वनाथ चौधरी (Bishwanath Chaudhary)
- Digha (181) - दिव्या गौतम (Divya Gautam)
- Phulwari - SC (188) - गोपाल रविदास (Gopal Ravi Das)
- Paliganj (190) - सदीप सौरव (Sandeep Saurav)
- Arrah (194) - कुमाउद्दीन अंसारी (Quyamuddin Ansari)
- Agiaon - SC (195) - शिवप्रकाश रंजन (Shiv Prakash Ranjan)
- Tarari (196) - मदन सिंह (Madan Singh)
- Dumraon (201) अजीत कुमार सिंह (Ajit Kumar Singh)
फेज 2
- Sikta (09) बिरेंद्र प्रसाद गुप्ता (Birendra Prasad Gupta)
- Pipra (42), Supaul - अनिल कुमार (Anil Kumar)
- Balrampur (65) - महबूब आलम (Mahboob Alam)
- Karakat (213) - अरुण सिंह (Arun Singh)
- Arwal (214) महानंद सिंह (Mahanand Singh)
- Ghosi (217) - राम बली सिंह यादव (Ram Bali Singh Yadav)