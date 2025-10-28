Mahagathbandhan Manifesto: महागठबंधन का मेनिफेस्टो जारी, युवाओं को रोजगार, बुजुर्गों को 3000रु पेंंशन से लेकर बिहार बदलने पर फोकस

Mahagathbandhan Manifesto Tejashwi Pran Patra OUT: बिहार विधानसभा चुनाव के लिए आरजेडी-कांग्रेस की अगुवाई वाले महागठबंधन ने अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है. विपक्षी गठबंधन INDIA ने अपने विजन डाक्यूमेंट का नाम तेजस्वी प्रण रखा है. घोषणा पत्र जारी करने के मौके पर तेजस्वी यादव, जिन्हें गठबंधन ने मुख्यमंत्री पद का चेहरा घोषित किया है, के साथ वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी (उपमुख्यमंत्री उम्मीदवार), कांग्रेस नेता पवन खेड़ा और भाकपा-माले के नेता दीपांकर भट्टाचार्य मौजूद थे.

कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने कहा कि महागठबंधन बिहार चुनाव में सबसे पहले अपना मुख्यमंत्री उम्मीदवार और सबसे पहले अपना घोषणा पत्र लेकर आया है. उन्होंने एनडीए पर निशाना साधते हुए कहा, “उनका वादा ‘जुमला’ है, जबकि हमारा ‘प्रण’. इससे साफ पता चलता है कि बिहार के लिए कौन गंभीर है. हमने पहले दिन से तय किया था कि बिहार को कैसे आगे बढ़ाना है. आज बिहार के लिए हमारा यह प्रण पूरा करने का संकल्प है.”

Advertisment

तेजस्वी यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि अब जनता जानना चाहती है कि एनडीए का मुख्यमंत्री कौन होगा और उनका विजन क्या है. उन्होंने कहा, “हमने अपना रोडमैप, अपना विजन और पांच साल की कार्ययोजना सब कुछ सामने रखा है. हमारा लक्ष्य है बिहार को नंबर वन बनाना. एनडीए सिर्फ नकारात्मक बातें करता है और हमारे नेताओं पर आरोप लगाता है.”

महागठबंधन के इस ‘तेजस्वी प्रण पत्र’ में युवाओं को रोजगार देने, शिक्षा और स्वास्थ्य व्यवस्था को सुधारने, उद्योग लगाने और बिहार में निवेश बढ़ाने पर खास जोर दिया गया है.

इस मौके पर वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी ने कहा कि बिहार की जनता अब बदलाव चाहती है, और यह संकल्प पत्र नए बिहार की नींव रखेगा. वहीं, दीपांकर भट्टाचार्य ने कहा कि सरकार बनने पर पुरानी पेंशन स्कीम बहाल की जाएगी और बुजुर्गों की सामाजिक सुरक्षा पेंशन बढ़ाकर 3000 रुपये की जाएगी.

वहीं, तेजस्वी यादव ने एक बार फिर दोहराया कि बिहार को अब बाहर नहीं, बिहार में ही रोजगार मिलेगा. हमारी सरकार ऐसी होगी, जिसमें कोई भी बेटा या बेटी रोजगार के लिए अपने मां-बाप को छोड़कर बाहर न जाना पड़े. यही हमारा प्रण है.

गौरतलब है कि 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव दो चरणों में होंगे. पहले फेज का मतदान 6 नवंबर को और दूसरा फेज 11 नवंबर को होगा. वोटों की गिनती 14 नवंबर को की जाएगी और इसी दिन सभी 243 सीटों के नतीजे आने की उम्मीद है.

आगामी बिहार चुनाव में मुकाबला एनडीए और महागठबंधन के बीच है. एनडीए खेमें में 5 दल जदयू, भाजपा, चिराग पासवान की लोजपा (रामविलास), जीतन राम मांझी की हम सेक्यूलर और उपेंद्र कुशवाहा की राष्ट्रीय लोक मोर्चा जैसी पार्टियां शामिल है जबकि महागठबंधन में इस बार कुल 7 पार्टियां राजद, कांग्रेस, भाकपा-माले, भाकपा, माकपा, वीआईपी और आईआईपी एक साथ हैं. इसके अलावा, प्रशांत किशोर की जन सुराज पार्टी ने भी सभी 243 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे हैं.